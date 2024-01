Esselunga et Pam annoncent les nouveaux supermarchés sans caisses : comment fonctionnent-ils et où vont-ils ouvrir

En octobre, le premier store sans caisse italien a été inauguré à Vérone. Dans le monde, plusieurs stores sans caisse ont déjà été testés, les premiers étant Amazon aux États-Unis et Tesco à Londres.

Une fois entré, il suffit de choisir les produits et de les mettre dans un sac. Esselunga et Pam Panorama ont annoncé l’ouverture de nouveaux stores sans caisse. En octobre, le premier supermarché automatisé a déjà été inauguré à Vérone, Tuday Conad, et deux autres stores sans caisse ouvriront à Milan en 2024. L’objectif des supermarchés high-tech est de rendre les courses plus rapides, mais les avantages ne sont pas seulement pour les consommateurs, car les capteurs qui enregistrent les produits pourraient également réduire les vols, et l’automatisation aidera les entreprises à comprendre les habitudes alimentaires des clients. Esselunga devrait ouvrir son supermarché sans caisse de 200 mètres carrés dans le Mind-Village, le quartier qui a accueilli l’Expo 2015. L’ouverture est prévue pour les premiers mois de 2024. Pam a également choisi Milan pour son nouveau store sans caisse, mais n’a pas encore annoncé l’emplacement. Dans le monde, plusieurs stores sans caisse ont déjà été testés. Les premiers à ouvrir étaient Amazon aux États-Unis et Tesco à Londres.

En 2020, les stores ont déjà été passés au crible par les législateurs. Le risque est de discriminer les personnes à faible revenu qui pourraient ne pas avoir de carte de crédit ou de compte bancaire. Les supermarchés sans caisse réduiront également les offres d’emploi pour les caissiers. En effet, bien que la plupart des supermarchés aient installé des caisses automatiques, elles restent pour le moment une alternative intégrée aux systèmes de paiement traditionnels. Les supermarchés du futur pourraient en revanche supprimer complètement une profession. De plus, la reconnaissance faciale et la surveillance pour le paiement automatique devront garantir le respect de la vie privée des clients.

Comment fonctionnent les supermarchés sans caisse

Les chariots ne sont pas nécessaires, les produits sont directement placés dans le sac. Une fois les courses terminées, le client voit les achats sélectionnés sur l’écran d’un totem et paie en scannant un QR code. Les supermarchés surveillent les clients grâce à la technologie de vision par ordinateur et détectent les produits choisis en utilisant l’intelligence artificielle. En effet, des capteurs ont été placés sur chaque étagère pour détecter les variations de poids. Malgré l’absence de caisses, il y aura toujours du personnel à l’intérieur des supermarchés pour aider les clients lors de leurs achats.

Une enquête menée par l’Université Bocconi avec BF Partners sur un exemplaire de plus de 1 200 Italiens a montré que les stores sans caisse étaient particulièrement appréciés par les hommes âgés de 18 à 54 ans, vivant dans des centres urbains de taille moyenne à grande.

Le premier store sans caisse à Vérone

Le 8 octobre, le premier supermarché sans caisse en Italie, Tuday Conad, a déjà été inauguré à Vérone. Des capteurs ont été installés dans le store pour identifier les articles et les ajouter à une liste virtuelle. Les clients sont surveillés lorsqu’ils entrent et sortent. Ils peuvent payer par carte de crédit, carte bancaire, cartes prépayées ou avec l’application « Tuday Prendi & vai ». Les paiements se font exclusivement de manière numérique.

Alessandro Penasa, directeur général de Dao, une coopérative associée à Conad pour les provinces de Trento, Bolzano, Vérone, Vicence et Belluno, avait expliqué avant l’ouverture : « Ouvrir le premier store autonome italien est pour nous de Dao, la plus petite des coopératives de la famille Conad, une grande satisfaction et une grande fierté ». Pour le réaliser, ils ont collaboré avec une société technologique portugaise qui a déjà supervisé l’ouverture de stores autonomes en Europe et en Amérique du Sud, ainsi qu’avec Nexi, qui, comme l’explique Penasa, a permis de construire le système de paiement pour le store sans caisse.