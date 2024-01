Qu’y a-t-il derrière l’augmentation des cas de démence chez les jeunes

Une nouvelle étude, parmi les plus approfondies sur le déclin de la fonction mentale et les maladies neurodégénératives, a identifié quinze habitudes de vie et conditions de santé différentes associées à des formes de démence juvénile, appelées YOD (Jeunesse Onset Dementia), qui peuvent se manifester dès l’âge de 30 ans. La plupart des recherches précédentes ont examiné l’apparition liée à des facteurs héréditaires, où certaines mutations génétiques sont transmises de génération en génération, mais dans le cas de la nouvelle étude, récemment publiée dans Jama Neurology, les chercheurs ont mis en évidence l’existence d’une vaste gamme de facteurs environnementaux ou de mode de vie qui peuvent influencer directement l’apparition de ce type de troubles, remettant en question l’idée selon laquelle la génétique est la seule cause de la YOD.

« Au niveau mondial – soulignent les chercheurs, dirigés par le Dr Stevie Hendriks, chercheur à l’Université de Maastricht (Pays-Bas) et Janice Ranson, chercheuse principale à l’Université d’Exeter (Royaume-Unis) – on compte environ 370 000 nouveaux cas de démence à début juvénile chaque année. On suppose souvent que la cause est génétique, mais pour de nombreuses personnes, il ne s’agit pas exactement de ça. Et c’est pourquoi nous avons voulu examiner les facteurs associés à l’incidence de la YOD ».

Quinze facteurs augmentent le risque de formes de démence juvénile

Les résultats de l’étude, qui a examiné les données de l’UK Biobank de plus de 350 000 personnes de moins de 65 ans, ont révélé qu’un faible statut socio-économique, les troubles liés à la consommation d’alcool, l’isolement social, les troubles de l’ouïe, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète, les maladies cardiaques et la dépression sont tous des conditions associées à un risque plus élevé de démence à début juvénile.

Une carence en vitamine D et des niveaux élevés de protéine C-réactive (produite par le foie en réponse à l’inflammation) augmentent également le risque, tout comme la présence de deux variantes du gène ApoE4 ε4 (un scénario génétique déjà lié à la maladie d’Alzheimer).

Le rôle de l’alcool dans les formes de démence chez les jeunes

L’analyse a montré que la relation entre l’alcool et la démence à début juvénile est « complexée » : alors que l’abus d’alcool augmente le risque, la consommation modérée a été associée à un risque réduit, probablement parce que les personnes appartenant à ce deuxième groupe sont généralement plus en bonne santé en général. Des niveaux plus élevés d’instruction formelle et une fragilité physique réduite (mesurée par une force de préhension plus élevée) étaient également associés à un risque inférieur de YOD.

Tout cela, expliquent les chercheurs, contribue à combler certaines des lacunes dans la connaissance des formes de démence juvénile et peut conduire au développement de meilleurs traitements et mesures préventives. « Nous savions déjà grâce à la recherche sur les personnes développant une démence plus tard dans la vie qu’il existe plusieurs facteurs de risque modifiables – a déclaré le neuroépidémiologiste Sebastian Köhler de l’Université de Maastricht, auteur principal de l’étude. Outre les facteurs physiques, la santé mentale joue également un rôle important, y compris la prévention du stress chronique, de la solitude et de la dépression. Le fait que cela soit également évident dans la démence à début juvénile m’a surpris et pourrait offrir des opportunités de réduire le risque également dans ce groupe. »