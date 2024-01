Comment faire vivre plus longtemps et en bonne santé son chien : les scientifiques révèlent le facteur « secret »

Une équipe de recherche internationale a découvert quel est le facteur clé qui favorise la santé et un vieillissement sain chez les chiens, avec des avantages pour le bien-être et la longévité cinq fois plus importants que d’autres facteurs.

Les chiens, malheureusement, vivent beaucoup moins que nous et lorsqu’ils partent, ils laissent un immense vide dans le cœur de ceux qui les ont aimés et pris soin d’eux. Nous voulons tous que nos amis à quatre pattes vivent le plus longtemps possible et en bonne santé. Il existe différentes façons de poursuivre cet objectif, allant des contrôles réguliers chez le vétérinaire au fait de donner une vie joyeuse et active à « Fido ». Aujourd’hui, grâce à une nouvelle étude, les scientifiques ont découvert quel est le facteur clé qui améliore considérablement leur bien-être et favorise un vieillissement plus sain. En d’autres termes, l’ingrédient secret pour faire vivre nos chiens plus longtemps est la compagnie sociale, à la fois des autres animaux et des êtres humains. En pratique, offrir un cercle social et des jeux nourris à nos chiens leur procure un bien-être supérieur à tout autre facteur pris en compte, au point que les avantages qui en découlent sont cinq fois supérieurs à ceux de tout autre facteur.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université d’État de l’Arizona, en étroite collaboration avec des collègues du Département des sciences de la santé de la population du Collège de médecine vétérinaire Virginie-Maryland, du Centre d’études démographiques et écologiques de l’Université de Washington et du Dog Aging Project Consortium, a déterminé que le fait d’avoir plus de compagnons sociaux (humains et canins) pour les chiens améliore leur santé et favorise un vieillissement sain. Le Dog Aging Project est un projet de recherche mené par les universités de Washington et du Texas A&M pour comprendre comment le mode de vie, l’environnement social et la génétique influencent le vieillissement, le développement et les résultats des maladies chez les chiens. Plus de 45 000 exemplaires (de toutes les races) sont impliqués dans le Dog Aging Project, tandis que plus de 21 000 ont été inclus dans la nouvelle étude, coordonnée par les docteurs Snyder-Mackler, Bri McCoy et Layla Brassington. Les chercheurs ont interrogé des milliers de propriétaires pour connaître le contexte social, financier et affectif dans lequel vivaient leurs amis à quatre pattes ; en même temps, des données ont été collectées sur l’âge, le poids, l’activité physique, l’utilisation de médicaments, le comportement, l’alimentation et d’autres détails sur les chiens.

En croisant toutes les informations, il est apparu que l’élément clé capable d’améliorer considérablement le bien-être et un vieillissement sain de Fido était précisément le volet social. En d’autres termes, les chiens qui vivaient dans de petites familles « de meute » et avec différents amis humains avaient une santé bien meilleure que les autres, indépendamment du poids et de l’âge. Il est clair que chez les animaux sociaux comme nous et les chiens, avoir de nombreux compagnons fait une énorme différence pour le bien-être psychophysique. Les chercheurs ont également découvert que les « difficultés économiques et domestiques » (revenus faibles et privations sociales) étaient liées à une moins bonne santé des chiens, ainsi qu’à une activité physique moindre.

Fait intéressant, les scientifiques ont également déterminé que dans les familles avec plus d’enfants, les chiens avaient une moins bonne santé, probablement parce que les propriétaires consacrent plus de temps à leurs enfants. « Nous avons découvert que le temps passé avec les enfants a effectivement un effet néfaste sur la santé du chien », a déclaré le Dr Brassington dans un communiqué de presse. « Le fait que les propriétaires consacrent plus de temps à leurs enfants peut être considéré comme un problème d’allocation des ressources plutôt qu’un problème pour les enfants qui nuisent aux chiens », a ajouté le Dr McCoy. Les scientifiques ont également découvert que les chiens qui vivaient dans des familles avec des revenus plus élevés avaient un plus grand nombre de diagnostics de maladies, grâce à un meilleur accès aux soins médicaux.

Dans la suite du Dog Aging Project, les scientifiques évalueront également les dossiers cliniques et mèneront des enquêtes moléculaires et immunologiques pour des résultats encore plus précis. Les détails de l’étude « Social determinants of health and disease in companion dogs: a cohort study from the Dog Aging Project » ont été publiés dans la revue scientifique Evolution, Medicine & Public Health.