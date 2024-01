Pourquoi les pailles en carton et en bambou ne seraient pas une alternative si écologique, selon une étude

En analysant des dizaines de pailles de marques et de matériaux différents, y compris celles en papier et en bambou, les scientifiques ont détecté des traces de PFAS dans presque tous les échantillons. Les fameuses « substances chimiques pour toujours » ont été associées à des problèmes de santé et à des impacts environnementaux.

En analysant des dizaines de pailles fabriquées à partir de différents matériaux, y compris des pailles écologiques en papier et en bambou, les scientifiques ont découvert des traces de PFAS dans presque tous les échantillons. Les PFAS, ces substances perfluoroalkyliques (PFAS) notoires, ont atteint les gros titres internationaux sous le nom peu flatteur de « substances chimiques pour toujours ». Il s’agit en effet de composés chimiques polluants très répandus depuis les années 50 du siècle dernier, ainsi nommés en raison de leur résistance à la dégradation et de leur persistance consécutive dans l’environnement. Ils sont utilisés dans le revêtement antiadhésif des poêles et des casseroles, les mousses extinctrices, les récipients alimentaires, les peintures, les insecticides, les tissus et une multitude d’autres produits grâce à leurs propriétés. Ils sont omniprésents et responsables de contaminations environnementales significatives, même en Italie (surtout dans la région de Vénétie). Les PFAS ont été associées par des études à de multiples conditions médicales, notamment le cancer, l’hypertension, le diabète et des effets négatifs sur le développement et la fertilité, étant des perturbateurs endocriniens altérant les équilibres hormonaux. Savoir que ces substances sont présentes même dans les pailles « écologiques » pourrait représenter un danger potentiel pour la santé et l’environnement.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Département de biologie de l’Université d’Anvers (Belgique), en étroite collaboration avec leurs collègues de la section de recherche intégrée sur la physiologie végétale moléculaire et du Centre toxicochimique du Département des sciences pharmaceutiques, a découvert les PFAS dans les pailles. Les chercheurs, dirigés par le Professeur Thimo Groffen, scientifique environnemental à l’ECOSPHERE de l’université belge, en sont venus à ces conclusions après avoir testé des dizaines de marques différentes de pailles fabriquées à partir de divers matériaux tels que le verre, le plastique, l’acier inoxydable, le papier et le bambou. Ils ont recherché 29 de ces substances (alors que plus de 15 000 sont connues au total) au moyen d’une technique d’analyse en laboratoire appelée spectrométrie de masse à haute résolution, les trouvant pratiquement partout, y compris dans celles constituées de matériaux considérés comme « écocompatibles » tels que le papier et le bambou. Il n’est pas clair comment ces substances se retrouvent dans les pailles, mais il est possible qu’elles soient délibérément ajoutées par les fabricants pour les rendre hydrofuges (l’une des propriétés les plus connues et appréciées dans les processus industriels). De plus, il est possible qu’elles soient fabriquées à partir de matériaux recyclés qui les contenaient initialement.

Ce qui est certain, c’est que bon nombre de ces pailles contiennent des substances chimiques pour toujours, ce qui pose problème car une fois recyclées, elles peuvent continuer à maintenir ces substances en « circulation » en se retrouvant dans de nouveaux produits, et si elles sont incinérées ou dispersées, les PFAS peuvent contaminer l’environnement. Ces substances sont également connues pour s’accumuler dans notre organisme, avec des effets sur la santé encore mal connus. Ce qui rend les résultats encore plus préoccupants, c’est que la substance perfluorooctanoïque (PFOA) la plus courante détectée a été interdite dans de nombreux pays ces dernières années.

À ce jour, comme indiqué, il n’est pas possible de déterminer avec précision quels peuvent être les effets sur la santé et l’environnement, mais il est clair que les pailles biodégradables et écocompatibles pourraient ne pas être aussi « respectueuses de l’environnement » qu’on le laisse entendre. Les détails de la recherche « Assessment of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in commercially available drinking straws using targeted and suspect screening approaches » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Food Additives & Contaminants.