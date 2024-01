Découvrez les fonctionnalités cachées avec les codes secrets Xiaomi HyperOS

Pour les utilisateurs des smartphones Xiaomi sous le système d’exploitation Xiaomi HyperOS, il existe des codes secrets qui peuvent débloquer des fonctionnalités et des paramètres supplémentaires, offrant un niveau plus profond de personnalisation et de contrôle. Dans cet article, nous explorerons certains de ces codes secrets et les fonctionnalités qu’ils offrent pour améliorer votre expérience Xiaomi HyperOS.

*#06# – IMEI

Besoin de vérifier le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) de votre appareil ? Composer *#06# pour accéder rapidement à cette information.

*#*#*54638#*#* – Activer/Désactiver la vérification du réseau 5G

Activez ou désactivez la vérification du réseau 5G avec ce code, vous permettant de contrôler les paramètres de votre réseau et d’activer ou de désactiver la fonctionnalité 5G.

*#*#726633#*#* – Activer/Désactiver l’option 5G SA

Déverrouillez l’option 5G autonome (SA) dans les paramètres de votre réseau en utilisant ce code, offrant plus de contrôle sur la connectivité de votre appareil.

*#*#6484#*#* – Menu de Test d’Usine Xiaomi (CIT)

Explorez le Menu de Test d’Usine Xiaomi pour des options avancées de test et de configuration.

How to Use Hidden Hardware Test Menu (CIT) on Xiaomi Phones

*#*#86583#*#* – Activer/Désactiver la vérification du réseau VoLTE

Activez ou désactivez la vérification du réseau VoLTE (Voice over LTE) pour personnaliser les paramètres de votre réseau et activer ou désactiver cette fonctionnalité.

*#*#869434#*#* – Activer/Désactiver la vérification du réseau VoWi-Fi

Prenez le contrôle de vos paramètres de VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) en utilisant ce code pour activer ou désactiver la vérification du réseau.

*#*#8667#*#* – Activer/Désactiver VoNR

Gérez les paramètres de VoNR (Voice over New Radio) avec ce code, offrant plus d’options pour les capacités vocales de votre appareil.

*#*#4636#*#* – Informations sur le réseau

Accédez à des informations détaillées sur le réseau pour vérifier l’état et les détails de connexion de votre appareil.

*#*#6485#*#* – Informations sur la batterie

Obtenez des informations sur la batterie de votre appareil, notamment les informations sur le cycle, la capacité réelle et d’origine, l’état de charge, la température, l’état de santé et le type de protocole de charge.

*#*#284#*#* – Capture du journal système

Générez un rapport de BUG pour capturer les journaux système, fournissant des informations précieuses à des fins de débogage. Le rapport est enregistré dans le dossier MIUI\debug-log\.

*#*#76937#*#* – Désactiver la vérification thermique

Désactivez la vérification thermique avec ce code, empêchant potentiellement votre appareil de réduire ses performances en raison de températures élevées.

*#*#3223#*#* – Activer l’option DC DIMMING

Activez l’option DC DIMMING en utilisant ce code, vous permettant d’ajuster les paramètres d’affichage pour une expérience de visualisation plus confortable.

Notre avis : Ces codes secrets offrent aux utilisateurs de Xiaomi HyperOS une gamme de fonctionnalités, de la personnalisation du réseau aux informations sur la batterie et aux options de test avancées. Lors de l’exploration de ces codes, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence et être conscients des impacts potentiels sur les paramètres de l’appareil. Déverrouillez tout le potentiel de votre appareil Xiaomi avec ces codes secrets et améliorez votre expérience Xiaomi HyperOS.