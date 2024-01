Xiaomi créera-t-il son propre assistant d’IA ?

Le paysage de la technologie mobile évolue rapidement. Les fabricants de smartphones du monde entier sont concentrés sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA). Des concurrents tels que Google et Samsung investissent dans le développement d’assistants IA tels que Google Bard, Galaxy AI et ChatGPT Android Assistant. Cela soulève la question : Xiaomi investira-t-il également pour renforcer ses capacités en IA?

Le paysage actuel de l’IA chez Xiaomi

Xiaomi vise à sécuriser la première place dans le secteur des appareils mobiles. Il utilise actuellement son assistant IA, XiaoAI (Mi AI), principalement sur le marché chinois. Cependant, XiaoAI est limité car il fonctionne exclusivement en chinois et il manque de fonctionnalités étendues des systèmes IA avancés tels que Google Gemini ou GPT.

L’ambition mondiale

Conscient de l’importance mondiale de l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur et les fonctionnalités des appareils, Xiaomi semble se préparer à une incursion substantielle dans le monde de l’intelligence artificielle. Nous pensons que le prochain porte-étendard de Xiaomi, le Xiaomi MIX 5, pourrait être le véhicule pour présenter son nouvel assistant IA sur la scène mondiale en 2025.

Défis et opportunités

Étendre les capacités de XiaoAI ou introduire un nouvel assistant IA plus polyvalent présente à la fois des défis et des opportunités pour Xiaomi. Adapter un système IA pour prendre en charge plusieurs langues et répondre aux différents utilisateurs à travers le monde nécessite des investissements importants et des avancées technologiques. Cependant, réussir cela pourrait positionner Xiaomi en tant qu’acteur redoutable sur le marché international.

Dans la course à la domination du marché des assistants IA, Xiaomi fait face à une forte concurrence de la part de joueurs établis tels que Google et Samsung. Ces géants ont investi massivement dans l’amélioration de leurs technologies IA, fixant ainsi un niveau élevé que Xiaomi doit atteindre voire dépasser.

Xiaomi explore les possibilités de l’intelligence artificielle. Les décisions stratégiques de l’entreprise concernant son assistant IA façonneront son avenir dans l’industrie compétitive des appareils mobiles. Que Xiaomi émerge en tant que leader dans le domaine de l’IA reste à voir, mais la sortie imminente en 2025 du Xiaomi MIX 5 promet une avancée passionnante dans l’intégration de la technologie IA à l’échelle mondiale. Restez à l’écoute pour les mises à jour sur les efforts d’IA de Xiaomi et leur impact potentiel sur le monde des smartphones.