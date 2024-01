Drogue psychoactive supprime la dépression, l’anxiété et les handicaps liés à un traumatisme crânien: l’étude

Une étude a révélé que l’ibogaïne, une drogue psychotrope illégale en Italie, réduit considérablement les symptômes de la dépression, de l’anxiété et du trouble de stress post-traumatique causés par une lésion cérébrale, ainsi que « d’effacer » l’invalidité fonctionnelle. Les résultats de la recherche.

Une étude a révélé que l’ibogaïne, une drogue psychotrope, s’est révélée extrêmement efficace pour lutter contre les troubles fonctionnels et neuropsychiatriques déclenchés par des lésions cérébrales traumatiques (TBI), telles que celles causées par un traumatisme crânien. Plus spécifiquement, en plus d' »effacer » l’invalidité, l’utilisation de cette substance stupéfiante a été associée à une nette amélioration des symptômes d’anxiété, de dépression et de trouble de stress post-traumatique (TSPT). L’ibogaïne est un alcaloïde extrait principalement des racines de la plante appelée iboga (Tabernanthe iboga), un arbuste vivace originaire d’Afrique centrale et occidentale. Depuis des siècles, voire des millénaires, il est utilisé dans les rituels religieux et les cérémonies traditionnelles de différents pays africains, tels que le Cameroun, le Gabon et la République du Congo. Il est notamment au centre de la religion Bwiti. La raison en est que cette substance psychotrope, en agissant sur le système nerveux central, possède un fort pouvoir hallucinogène et dissociatif, capable de déclencher des visions et des voyages psychédéliques même à faible dose.

Au début des années 60, on a découvert que cette substance pouvait arrêter la dépendance et atténuer les symptômes de sevrage de l’ et d’autres opiacés, elle est donc utilisée dans le traitement des toxicomanies dans des centres spécialisés de différents pays. Dans de nombreux autres pays, cependant, il s’agit d’une substance stupefiante totalement illégale. C’est le cas, par exemple, en Italie, aux États-Unis et en Suisse, mais pas au Mexique. Malgré les restrictions, la recherche sur les substances psychotropes a repris de l’importance ces dernières années, révélant des résultats cliniques intéressants. Comme le montrent des études récentes, des substances psychoactives similaires à l’ibogaïne, telles que l’acide lysergique (mieux connu sous l’acronyme LSD) et la psilocybine (le principe actif des champignons hallucinogènes ou magiques), ont démontré une certaine efficacité contre les troubles mentaux. Par exemple, une étude récente menée par des scientifiques de l’Institute of Psychiatry, Psychology, and Neuroscience du King’s College de Londres a montré que la psilocybine peut traiter la dépression sévère. Sur la base de toutes ces hypothèses, une équipe de recherche internationale a décidé de tester l’efficacité de l’ibogaïne chez des patients atteints de lésions cérébrales traumatiques (TBI), l’une des principales causes d’invalidité dans le monde.

Cette étude a été menée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Département de psychiatrie et de sciences du comportement de l’École de médecine de l’Université Stanford, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Palo Alto, du Veterans Affairs Palo Alto Health Care System, de l’entreprise canadienne Ambio Life Sciences et d’autres instituts. Les chercheurs, dirigés par le professeur Nolan R. Williams, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement au Laboratoire de stimulation cérébrale de l’université californienne, ont inclus dans l’étude trente anciens combattants des Forces spéciales (SOF), tous affectés par des incapacités fonctionnelles et des troubles neuropsychiatriques (de légers à modérés) en raison de traumatismes crâniens subis au cours d’opérations de combat. Les participants ont été emmenés dans différentes cliniques au Mexique pour recevoir un traitement à l’ibogaïne (et au magnésium), où la substance est légale.

Au début de l’étude, les participants avaient un score de l’échelle d’évaluation de l’invalidité 2.0 (WHODAS-2) de l’OMS d’au moins 30 ; cela indique qu’en général, ils présentaient une invalidité légère à modérée, mais certains avaient des scores beaucoup plus élevés. En raison du grave traumatisme crânien subi au combat, ils souffraient de diverses conditions : par exemple, 23 d’entre eux présentaient un trouble de stress post-traumatique ; 14 souffraient d’anxiété et 15 étaient dépendants de l’alcool. Des pensées suicidaires étaient également présentes (19) et sept d’entre eux avaient tenté de se suicider. Après le traitement à l’ibogaïne, le score moyen du WHODAS-2 est rapidement passé en dessous de 20 ; cela indique que l’invalidité était devenue « limite ou légère », comme l’explique IFLScience. D’importantes améliorations ont également été observées dans la fonction exécutive et la cognition des militaires. Un mois après le début de la thérapie, les avantages étaient énormes, avec un score de 5,1, correspondant à une absence d’invalidité. De plus, les symptômes de la dépression ont chuté de 87 %, ceux du trouble de stress post-traumatique de 88 % et ceux de l’anxiété de 81 %, tandis que la concentration, le traitement de l’information, la mémoire et d’autres fonctions cognitives se sont améliorées.

« Aucun autre médicament n’a jamais été capable de soulager les symptômes fonctionnels et neuropsychiatriques de la lésion cérébrale traumatique », a déclaré le professeur Williams dans un communiqué de presse. « Les résultats sont spectaculaires et nous avons l’intention d’étudier davantage ce composé. En plus de traiter les traumatismes crâniens, je pense que cela pourrait émerger comme un médicament de rééducation neurologique plus large. Je pense qu’il cible tout un ensemble de différentes régions du cerveau et pourrait nous aider à mieux comprendre comment traiter d’autres formes de trouble de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression qui ne sont pas nécessairement liées aux traumatismes crâniens », a conclu l’expert.

Comme indiqué, les résultats devront être confirmés par des essais cliniques plus approfondis et avec un plus grand nombre de participants, compte tenu des limites de cette étude (les participants ont en effet pu bénéficier de leurs « vacances » au Mexique, et pas seulement de la thérapie). Les détails de la recherche « Magnesium-ibogaine therapy in veterans with traumatic brain injuries » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Nature Medicine.