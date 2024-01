Trouver des médias, des liens et des documents dans WhatsApp : Voici comment faire

En partageant via WhatsApp, la plupart d’entre nous envoient et reçoivent des messages texte, des messages vocaux ainsi que des médias. Cependant, il est difficile de retrouver des images, des vidéos, des documents et des liens une fois qu’ils ont été envoyés ou reçus, à moins de faire défiler longuement la conversation. Heureusement, WhatsApp propose une vue d’ensemble des médias, qui n’est peut-être pas parfaite mais qui permet de retrouver la plupart des médias enfouis dans les profondeurs de la discussion.

Où puis-je trouver mes médias WhatsApp ?

Tout d’abord, vous pouvez accéder à tous les médias partagés, envoyés et reçus via WhatsApp sur votre téléphone.

Il vous suffit d’ouvrir un explorateur de fichiers et d’accéder à ce chemin : /sdcard/WhatsApp/Media/. Cependant, vous remarquerez immédiatement le chaos de données avec de nombreuses vidéos, images et documents.

En revanche, il n’y a pas de liens dans ce dossier.

Comment trouver des médias, des liens et des documents dans WhatsApp ?

Il est plus efficace et plus direct de rechercher des médias dans WhatsApp même, que ce soit sur Android ou iOS.

Tout d’abord, ouvrez l’application et appuyez sur une discussion de groupe, une communauté ou une discussion avec une seule personne. Une fois la conversation ouverte, appuyez sur le nom du groupe ou du contact en haut de la barre, puis vous vous retrouverez dans la vue d’ensemble.

En dessous du profil, des fonctions d’appel et du message de profil, vous trouverez les médias, les liens et les documents, cliquez dessus. [Image ci-dessous]

Vous trouverez le point d’accès pour la recherche de médias dans l’aperçu du chat. (Propre capture d’écran)

Vous êtes maintenant dans l’aperçu des médias WhatsApp, avec des catégories pour les images/vidéos, les documents (Word, PDF, etc.) et les liens pour votre navigateur.

Vous pouvez faire défiler tous les documents un par un. Si vous voulez trouver spécifiquement un document ou un lien, appuyez sur la loupe en haut à droite. Vous pouvez alors entrer un texte pour que WhatsApp affiche les fichiers et les liens correspondants.

Un petit conseil : tout comme sous Windows, vous pouvez affiner la recherche avec un astérisque. Par exemple, si vous ne vous souvenez plus du nom de ce document Word que vous avez absolument besoin, vous pouvez entrer *.doc pour afficher tous les documents Word et masquer les autres types de fichiers.

Vous pouvez utiliser l’astérisque pour filtrer par type de fichier ou par partie du nom du fichier. (Propre capture d’écran)

Il est également possible de filtrer les parties de mots. Si vous ne vous souvenez pas de Herrnhuter_Freundeskreis_Einladung.pdf, mais seulement de Freundeskreis, vous pouvez filtrer le document en saisissant *Freundeskreis*.

Toutefois, faites attention : alors que WhatsApp est suffisamment « intelligent » pour rechercher les textes d’introduction des liens, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, il ne montre que les documents correspondant au nom de fichier de la requête de recherche. Il ne parcourt pas le contenu.

WhatsApp ne recherche pas les pages de liens, mais peut au moins inclure les textes d’accroche dans la recherche. (Propre capture d’écran)

Comment trouver des médias dans WhatsApp sur un PC de bureau ?

La recherche de médias sur WhatsApp sur un PC de bureau présente un inconvénient majeur. Seulement une fraction des médias, des documents et des liens y est disponible. Il n’est pas clair selon quel critère WhatsApp décide d’afficher ou non les fichiers du téléphone.

D’après notre expérience sur deux ordinateurs différents, les images et les vidéos sont disponibles pendant les dernières 24 heures seulement – et dans notre cas, WhatsApp n’affichait que les fichiers que nous avions reçus. Les fichiers envoyés étaient pour la plupart masqués par le programme.

Cependant, la recherche peut vous aider à transférer des fichiers du téléphone vers le PC, si le navigateur de médias les affiche.

Pour ce faire, ouvrez WhatsApp pour le bureau et cliquez sur une conversation. Une fois la discussion de groupe ou le chat individuel ouvert, cliquez sur le nom en haut, juste au-dessus de la fenêtre de discussion. Dans le menu contextuel, vous trouverez les trois onglets Médias, Documents et Links.

La vue en liste est tout ce que WhatsApp pour le bureau affiche. Malheureusement, il n’y a pas de fonction de recherche pour le navigateur de médias. Et comme mentionné précédemment, la compilation est souvent incomplète et il n’y a pas de motif reconnaissable.

WhatsApp a donc encore beaucoup de travail à faire ici, tandis que l’application mobile fournit au moins des résultats de recherche satisfaisants.