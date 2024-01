Pourquoi en 2023 le Soleil s’est rempli de taches solaires (et en 2024 il y en aura encore plus)

Pendant l’année qui vient de se terminer, la photosphère du Soleil a connu un record de taches solaires. On prévoit une nouvelle augmentation d’ici 2024. Voici pourquoi et quels sont les risques pour la Terre.

Crédit : Ali Ebrahimi Seraji

En 2023, un record de taches solaires s’est formé sur le Soleil, avec un pic en juin. En effet, au cours du mois, les scientifiques belges du Centre d’Analyse des Influences Solaires (SILSO) en ont observé pas moins de 163, le nombre le plus élevé en plus de 20 ans. L’astronome iranien Ali Ebrahimi Seraji de l’Observatoire Mahani a mis au point une infographie emblématique de cette condition de l’étoile, partagée sur les réseaux sociaux et sur spaceweather.com, un portail spécialisé dans la météo spatiale.

Dans l’image, on peut voir le Soleil sur quatre années différentes (de 2020 à 2023) ; chaque représentation du disque solaire montre toutes les taches solaires observées au cours de l’année. Il est évident qu’il y a eu une augmentation significative de ces régions froides et sombres qui se forment à la surface de l’étoile depuis 2020. En 2023, à l’exception des régions polaires et d’une fine bande équatoriale, le Soleil a littéralement été bombardé de taches solaires.

Elles sont plus sombres et froides que les zones environnantes car elles sont associées à des champs magnétiques extrêmes, si puissants qu’ils empêchent la chaleur de l’intérieur de l’étoile d’atteindre la photosphère (bien qu’elle atteigne une température de 3 700 °C). Mais lorsque les lignes de ces champs magnétiques se reconnectent, de puissantes éruptions de rayonnements électromagnétiques appelées éruptions solaires se produisent. Ces événements sont souvent accompagnés d’autres phénomènes tels que les éjections de masse coronale (CME), responsables des tempêtes géomagnétiques sur Terre.

Mais pourquoi y a-t-il eu autant de taches solaires en 2023 ? Comme le montre l’infographie d’Ali Ebrahimi Seraji, réalisée avec les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le Soleil est dans son 25e cycle d’activité (depuis qu’il est étudié). Il fait référence au cycle d’activité magnétique d’environ 11 ans, au cours duquel un pic maximal et un pic minimal sont atteints. Le pic maximal d’activité magnétique est associé à l’apparition du plus grand nombre de taches solaires. Nous nous dirigeons actuellement vers ce pic, selon une étude récente de l’Université du Maryland et du Goddard Space Flight Center de la NASA, il est prévu pour la fin de cette année, plus tôt que prévu. Auparavant, les scientifiques s’attendaient à ce qu’il se produise en juillet 2025.

Le fait que le pic maximal soit atteint dans les prochains mois indique que l’activité magnétique de l’étoile continuera à augmenter au cours de l’année 2024, avec l’apparition de complexes de taches solaires de plus en plus répandus et nombreux. Cette situation accroît le risque d’éruptions de classe X, de CME et d’autres phénomènes éruptifs extrêmes, qui pourraient déclencher des tempêtes solaires de classe G5 sur Terre si elles projettent du plasma (particules chargées électriquement). Cela rappelle le célèbre Événement de Carrington de 1859. Aujourd’hui, dans notre monde hyperconnecté et hyper technologique, un tel phénomène causerait d’énormes dommages aux lignes électriques, à internet, aux communications radio/satellitaires et bien plus encore, nous ramenant à l’âge médiéval pendant des semaines, voire des mois.