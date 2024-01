Dent de megalodon découverte à 3 000 mètres de profondeur : c’était un requin préhistorique de 20 mètres

Un dent de mégalodon vieux de 3,5 millions d’années a été découvert et récupéré à une profondeur de 3 000 mètres au cœur de l’océan Pacifique central. Il est incroyablement bien conservé, les bords dentelés étant également intacts.

Crédit : EV Nautilus / Historical Biology

Une spectaculaire dent de mégalodon vieille de 3,5 millions d’années a été découverte et récupérée à une profondeur d’environ 3 000 mètres au cœur de l’océan Pacifique central. C’est la première fois qu’il est retrouvé dans ces conditions particulières. Ce qui rend cette découverte encore plus exceptionnelle, c’est le fait qu’elle ait été observée lors de l’immersion d’un véhicule télécommandé à distance ou ROV, qui l’a d’abord filmée puis ramenée à la surface. Le mégalodon (Otodus megalodon) est un légendaire requin préhistorique, l’un des plus grands prédateurs ayant jamais vécu sur Terre, atteignant une taille estimée à environ 20 mètres. Il était plus grand qu’un colossal cachalot mâle (Physeter macrocephalus), qui mesure au maximum 18 mètres. Ces animaux se sont éteints dans des circonstances encore peu claires il y a environ 3,6 millions d’années, lors de la transition du Pliocène inférieur au Pliocène supérieur. Pour certains « complotistes », ces animaux seraient encore parmi nous, bien que les experts tendent à l’exclure avec une certitude raisonnable.

La dent a été trouvée lors de l’expédition NA141 du navire d’exploration (E/V) Nautilus, qui a duré trois semaines à l’été 2022 au large de l’atoll de Johnston, au cœur du monument national marin des îles éloignées du Pacifique. Le fossile a été identifié au sommet d’une montagne sous-marine faisant partie d’une série de chaînes près de la dorsale des îles de la Ligne. Les auteurs de la découverte expliquent que la montagne se trouve sur la base océanique « créée il y a environ 118 millions d’années », au cours du Crétacé inférieur, une période encore dominée par les dinosaures (ceux qui ne sont pas des oiseaux s’étant éteints environ 60 millions d’années plus tard, à la fin du Crétacé, à cause de l’astéroïde Chicxulub qui est tombé au large des côtes de la péninsule du Yucatan, au Mexique). L’équipage de chercheurs et d’aventuriers maniait un petit sous-marin télécommandé appelé Hercules, lorsque précisément à la position 14.11332°N, 167.39357°W, à 3090 mètres de profondeur, ils sont tombés sur la dent du géant préhistorique.

Comme indiqué, il n’est pas clair comment ces majestueux poissons cartilagineux se sont éteints, mais selon les biologistes, il y aurait eu une combinaison de fragmentation de la population – due à d’importants changements océanographiques – et de compétition alimentaire avec le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), toujours présent aujourd’hui mais de taille nettement inférieure. La dent du mégalodon est maintenant conservée au laboratoire d’échantillons géologiques marins de l’université du Rhode Island à Narragansett, aux États-Unis. Les détails de la recherche « First in situ documentation of a fossil tooth of the megatooth shark Otodus (Megaselachus) megalodon from the deep sea in the Pacific Ocean » ont été publiés dans la revue scientifique Historical Biology.