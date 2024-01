Comment avoir WhatsApp sur plusieurs appareils et l’utiliser simultanément également sur smartphone

En avril 2023, WhatsApp a annoncé la possibilité de connecter le même compte sur quatre appareils différents et de l’utiliser simultanément sur plusieurs smartphones, PC et tablettes. La fonctionnalité a été lancée par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui avait écrit sur sa page Facebook : « À partir d’aujourd’hui, vous pouvez utiliser le même compte WhatsApp sur un maximum de quatre téléphones ». En réalité, nous pouvions déjà accéder à notre profil WhatsApp sur PC et tablette, grâce à la nouveauté introduite par Meta. Cependant, il est maintenant possible de connecter plusieurs smartphones, qu’ils soient Android ou iPhone, qui deviennent ainsi des appareils additionnels, « exactement comme lorsque vous vous connectez à WhatsApp sur un navigateur Web, une tablette et un ordinateur », a expliqué la plateforme. Chaque appareil peut se connecter indépendamment, et les messages, photos et vidéos sont couverts par le chiffrement de bout en bout.

Les quatre appareils fonctionneront de manière indépendante, par exemple, même si aucun réseau n’est disponible sur le smartphone principal, les autres auxquels le compte est connecté continueront à recevoir des messages. Les appareils connectés seront toutefois secondaires, c’est pourquoi si le principal reste inactif pendant longtemps, les comptes satellites seront automatiquement déconnectés pour des raisons de sécurité. Cette option est très utile pour ceux qui disposent d’un compte WhatsApp Business, car elle pourrait permettre à plusieurs utilisateurs de gérer ensemble une entreprise en utilisant un seul compte auquel plusieurs personnes répondent. De plus, en associant l’application sur plusieurs téléphones, les utilisateurs pourront lier leur smartphone personnel à celui de l’entreprise, il ne sera pas nécessaire d’avoir plusieurs numéros de téléphone, et cela pourrait également être utile dans des situations d’urgence. Par exemple, si le smartphone principal est déchargé, on pourrait utiliser un téléphone de secours pour communiquer avec ses contacts.

Comment connecter plusieurs appareils au compte principal de WhatsApp

Il est assez simple d’utiliser cette fonctionnalité, il suffit de suivre quelques étapes :

Tout d’abord, ouvrez WhatsApp et accédez à la section Paramètres

Ensuite, cliquez sur Appareils connectés

Puis sur Connecter un appareil

Enfin, il suffit de scanner le code QR affiché à l’écran avec l’appareil que vous souhaitez connecter

Cependant, WhatsApp ne doit pas déjà être configuré sur le smartphone secondaire pour que cela fonctionne.

L’option sans code QR

Sur le blog, la plateforme explique également : « Nous introduisons une méthode alternative et plus pratique pour se connecter aux appareils supplémentaires. Vous pouvez désormais saisir votre numéro de téléphone sur WhatsApp Web afin de recevoir un code à usage unique à utiliser sur votre téléphone pour activer la connexion de l’appareil, plutôt que de devoir scanner un code QR. Nous sommes impatients d’introduire cette fonctionnalité sur d’autres appareils supplémentaires à l’avenir. »