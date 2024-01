Monstrueuse éruption solaire X5 est la plus grande explosion survenue sur le Soleil depuis 2017

Le Soleil, qui approche de son maximum d’activité du 25e cycle, a déclenché le 31 décembre 2023 une monstrueuse éruption solaire de classe X5. Une explosion si puissante que nous devons remonter à 2017 pour trouver un exemple de même calibre. Cependant, la question qui reste toujours en suspens est : quel est l’impact sur la Terre?

2024 pourrait être l’année de grandes explosions solaires

C’était une sorte de feu d’artifice pour commencer la nouvelle année. Dans les dernières heures du 31 décembre 2023, les satellites proches de la Terre ont détecté une énorme éruption solaire de classe X5 en provenance de notre étoile – clôturant l’année avec la plus puissante explosion solaire observée depuis 2017.

D’après l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (NOAA), l’éruption a été accompagnée d’une énorme tache de particules solaires à grande vitesse, connue sous le nom d’éjection de masse coronale (EMC), qui a seulement effleuré le champ magnétique de la Terre le 2 janvier dernier.

Ces événements, les éruptions solaires, se produisent lorsque les champs magnétiques du Soleil deviennent trop entrelacés et se brisent comme des élastiques, provoquant de puissantes ondes de radiation se déplaçant à grande vitesse dans l’espace. Les éruptions de classe X sont le type le plus puissant d’éruption solaire et sont connues pour interférer avec les satellites, les systèmes radio et les réseaux électriques lorsque les explosions de radiation qui les accompagnent passent au-dessus de la Terre.

Une puissante explosion qui n’a pas été dirigée vers la Terre

L’éruption X5 du 31 décembre a été la plus forte de 2023, dépassant largement une énorme éruption X2.8 survenue exactement au même endroit du Soleil le 14 décembre. À l’époque, cette éruption X2.8 avait également été déclarée la plus puissante depuis le 10 septembre 2017, date à laquelle une énorme éruption de classe X8.2 avait éclaté de l’étoile, selon la NOAA.

La flamme de la veille du Nouvel An était également la plus forte du cycle solaire en cours – le cycle solaire 25, qui a commencé en 2019 et est prévu atteindre son pic cette année. Notre étoile suit un cycle d’activité de 11 ans, qui atteint un pic appelé maximum solaire au milieu du cycle. Bien que le pic du cycle actuel soit initialement prévu pour 2025 et soit relativement modéré, une activité solaire intense en 2023 a conduit les scientifiques à revoir leurs prévisions.

On prévoit que le maximum solaire se produira quelque part en 2024. Et si l’intense activité solaire de l’année dernière est un indicateur, le pic sera puissant ; en plus de ces puissantes éruptions, 2023 a également été témoin de la tempête géomagnétique la plus puissante des 20 dernières années, ainsi qu’un maximum de 20 ans dans le nombre de taches solaires observées en un mois.

Ces tempêtes, lorsqu’elles se trouvent sur le chemin de la Terre, peuvent déclencher des aurores généralisées dans le ciel et de petites tempêtes géomagnétiques. Mais on ne peut pas exclure quelque chose de beaucoup plus puissant.