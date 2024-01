Joe Kerry quitte Hawkins pour se retrouver dans plus de problèmes à Marmalade, un nouveau thriller d’amour et de vols.

Sortie prévue en février

Marmalade

Aux États-Unis, la santé coûte cher, et cela semble avoir toujours été le cas compte tenu du synopsis de Marmalade, le prochain film dans lequel jouera Joe Kerry, Steve Harrington dans Stranger Things, une série qui doit encore révéler sa fin, qui se produira dans une cinquième saison qui n’arrivera pas avant quelques mois en 2024, à moins qu’elle ne soit déjà repoussée à 2025, ce qui ne serait pas surprenant.

Il ne sera pas seul dans ce film qui marque également les débuts de Keir O’Donnell en tant que réalisateur, qui a également écrit le scénario de Marmalade, et que l’on reconnaît plus facilement pour ses rôles d’acteur dans des films tels que Serial noceurs, Singles ou American Sniper, où il était dirigé par l’inusable Clint Eastwood.

En plus de Kerry, le principal protagoniste de ce film qui sortira au cinéma le 9 février sera l’Argentine Camila Morrone, qui a fait ses débuts dans le monde du cinéma en 2013 avec le film Bukowski de James Franco. Nous avons récemment pu la voir dans la minisérie musicale Daisy Jones & The Six, pour laquelle elle a été nominée aux Emmy Awards dans la catégorie de meilleure actrice dans un second rôle.

Le trio principal est complété par Aldis Hodge, Alec Hardison dans la série Leverage, qui jouera le rôle de compagnon de cellule de Kerry, Baron dans le film qui nous concerne et dont vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous.

Synopsis de Marmalade

Marmalade est un récit romantique teinté de criminalité qui maintient le spectateur au bord du siège. Baron (Keery), fraîchement sorti de prison, se lie d’amitié avec son compagnon de cellule Otis (Hodge), un homme ayant une vaste expérience des évasions de prison. Alors qu’ils échafaudent un plan d’évasion, Baron se remémore l’histoire de sa rencontre avec Marmalade (Morrone), l’amour de sa vie, ainsi que leur plan à la manière de Bonnie and Clyde pour braquer une banque dans le but de subvenir aux besoins de sa mère malade et de réaliser le rêve de leur vie en tant que couple.