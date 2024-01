Un nouvel antibiotique découvert capable de tuer les bactéries résistantes aux médicaments

L’antibiotico, appelé zosurabalpine, appartient à une toute nouvelle classe de médicaments. Dans des tests in vitro et sur des modèles animaux, il a montré qu’il pouvait cibler une espèce bactérienne (Acinetobacter baumannii) résistante aux carbapénèmes, identifiée comme un pathogène critique de priorité 1 par l’Organisation mondiale de la santé.

Dans la lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques, une nouvelle et intéressante découverte montre qu’elle peut offrir une solution prometteuse au problème urgent des infections causées par des micro-organismes résistants aux médicaments. Il s’agit d’un antibiotique appelé zosurabalpine, qui appartient à une classe entièrement nouvelle, et qui a montré, dans des tests in vitro et sur des modèles animaux, qu’il peut cibler une des espèces bactériennes les plus préoccupantes pour la santé mondiale, Acinetobacter baumannii résistant aux carbapénèmes (CRAB), une souche identifiée comme un pathogène critique de priorité 1 par l’Organisation mondiale de la santé. Des études cliniques sont actuellement en cours et, si elles donnent les résultats escomptés, elles pourraient mener à l’approbation d’un médicament essentiel pour faire face à un problème qui, selon certaines estimations, pourrait devenir la principale cause de passage d’ici 2050.

Le nouvel antibiotique, identifié par Claudia Zampaloni, Patrizio Mattei, Konrad Bleicher et leurs collègues de l’équipe de recherche et de développement précoce de Roche Pharma à Bâle, en Suisse, a été appelé zosurabalpine par les chercheurs qui, dans une étude récemment publiée dans Nature, ont documenté son activité contre Acinetobacter baumannii résistant aux carbapénèmes (CRAB), une bactérie résistante à presque tous les antimicrobiens et capable de partager facilement cette capacité avec d’autres bactéries. A. baumannii, en particulier, est une bactérie Gram-négatif qui cause souvent des infections invasives chez les patients hospitalisés et chez les patients atteints de maladies graves, plus communément une pneumonie nosocomiale et des infections sanguines (septicémie).

D’autres exemples de bactéries Gram-négatif sont Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli, connues pour être difficiles à tuer en raison de leur membrane externe composée de lipopolysaccharides (LPS). De nombreux médicaments ne parviennent pas à franchir cette barrière protectrice, mais l’antibiotique zosurabalpine a montré qu’il pouvait le faire, comme expliqué dans un deuxième article également publié dans Nature. En particulier, le médicament a montré qu’il empêche d’abord le LPS d’atteindre la membrane externe, en intervenant dans les mécanismes de transport qui permettent au LPS d’atteindre la bonne position dans la cellule bactérienne.

« De manière surprenante, cette nouvelle classe d’antibiotiques se lie à la fois au complexe de transport et au LPS lui-même, empêchant ainsi son transport vers la membrane externe – a expliqué Kenneth Bradley, responsable mondial de la découverte des maladies infectieuses chez Roche Pharma Research & Early Development et auteur correspondant de l’étude -. En conséquence, le LPS reste piégé dans le complexe de la membrane interne. Sans la capacité de transporter le LPS, les bactéries meurent. »

Cela indique que le nouveau médicament peut contourner les défenses développées par le CRAB vis-à-vis d’autres médicaments, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour étudier les risques de développement d’une résistance à la zosurabalpine. Pour le moment, dans les tests in vitro et sur des modèles murins, le médicament a montré qu’il pourrait représenter un tournant dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques, réduisant considérablement la bactériémie chez les souris atteintes de pneumonie liée au CRAB et prévenant la mortalité chez celles atteintes de septicémie. Des essais cliniques de phase I ont également récemment été lancés, au cours desquels la sécurité du médicament sera testée chez l’homme, ouvrant ainsi la voie au développement d’autres médicaments visant de manière similaire le transport de LPS chez d’autres bactéries Gram-négatif.