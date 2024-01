Date de sortie de « Les tueurs de la lune » sur Apple TV+. C’est presque là !

Elle sortira ce mois-ci sur Apple TV+

Affiche du film

Les Assassins de la Lune est déjà l’un des meilleurs films de 2023. Le film de Martin Scorsese est rapidement devenu la deuxième meilleure sortie pour un film du célèbre réalisateur, juste derrière Le Loup de Wall Street, mais légèrement devant Shutter Island, et est en lice pour plusieurs prix aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, et certainement aussi aux Oscars qui ont commencé en 2024 avec controverse.

Bien que ses recettes au box-office d’un peu plus de 156 millions de dollars dans le monde entier ne suffisent pas pour couvrir son budget de 200 millions, il s’agit néanmoins d’un des plus grands paris du service de streaming Apple TV+, qui continue d’ajouter des originaux, comme la série Les Maîtres de l’air ou Napoléon, et nous donne de plus en plus de raisons de s’abonner.

Maintenant, après sa sortie en salles en octobre dernier, Les Assassins de la Lune arrive enfin sur la plateforme de vidéo à la demande d’Apple et le fera dans un peu plus d’une semaine, plus précisément le 12 janvier 2024, une année que nous venons à peine de commencer, et vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de contenu à regarder prochainement.

Synopsis

Les Assassins de la Lune est un drame criminel épique se déroulant dans l’Ouest, où le véritable amour et la trahison la plus infâme se croisent. Basé sur des faits réels et raconté du point de vue de la romance improbable entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et Mollie Kyle (Lily Gladstone), Les Assassins de la Lune tourne autour des meurtres suspects qui ont eu lieu dans la Nation Osage lorsque ce peuple a amassé une fortune grâce au pétrole et est devenu l’un des plus riches de la planète du jour au lendemain. Les Assassins de la Lune, avec Robert De Niro et Jesse Plemons en tant que co-stars, est réalisé par Martin Scorsese, lauréat d’un Oscar. Son scénario, écrit par Eric Roth et Martin Scorsese, est** basé sur le best-seller** de David Grann.

