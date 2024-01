Si vous y réfléchissez bien, le mème « Je ne m’y attendais pas du Père Noël » n’est pas si drôle.

I memes les plus célèbres du web : histoire et curiosités

Ces derniers jours, le mème avec le enfant qui s’émotionne devant le sapin de Noël est devenu viral sur TikTok. La scène originale, en effet, est émouvante. Les mèmes qui ont été générés un peu moins.

Un mème peut apparaître n’importe où. Il échappe au contrôle de son protagoniste, de celui qui l’a créé et même de ceux qui ont utilisé cette vidéo pour obtenir des vues. Durant ces fêtes, un mème a commencé à circuler sur TikTok. On y voit un enfant hurlant d’excitation devant son téléphone portable « Je ne m’y attendais pas de la part du Père Noël ». La vidéo originale a totalisé plus de 4 millions de vues et montre une scène effectivement émouvante.

Un enfant entre dans la maison et se met à pleurer de joie lorsqu’il découvre près du sapin des empreintes de bottes et des cadeaux posés à côté. Le garçonnet remercie alors autant le Père Noël que les lutins pour la surprise. Mais tout ça pose un problème qui ne concerne pas tant cette vidéo que les autres vidéos sur lesquelles est apparu le visage de cet enfant.

Tous les memes qui ont été créés à partir de cette vidéo sur TikTok

De l’audio et des images de l’enfant ont été créés des centaines d’autres vidéos. De nos jours, il est assez simple de créer une vidéo en la montant avec des extraits provenant de différentes vidéos : il suffit d’utiliser un des modèles créés sur CapCut, l’application développée par ByteDance pour le montage vidéo, qui est directement reliée à TikTok.

La voix émue et le visage en pleurs de l’enfant étonné par le cadeau de ses parents sont devenus une base pour des memes utilisés dans différents contextes. Il y a ceux qui sont plus innocents : « Quand ma copine me dit que j’ai raison », « Quand je trouve 10 euros dans mon portefeuille à la fin du mois » ou encore « Quand la fièvre passe la veille du Nouvel An ».

Mais il y a aussi des contextes dans lesquels l’image d’un mineur ne devrait pas être associée : « Quand elle t’invite à monter boire un café mais commence à se déshabiller », « Quand il comprend que le cadeau c’était de la poudre blanche » ou « Quand le maréchal t’arrête après que tu aies bu la distillerie mais te laisse quand même partir ». Et là, on s’arrête. Mais vous pouvez imaginer dans quelles autres occasions cela peut être utilisé.

La perte des droits sur les images

Les memes sont considérés comme une propriété collective. Ils perdent leur identité, leur histoire et sur les réseaux sociaux, il semble qu’ils perdent également leurs droits. Nous doutons que tous ceux qui ont publié le meme de cet enfant remerciant le Père Noël aient demandé la permission à ses parents.

Ce n’est certes pas le premier cas d’un enfant se retrouvant sur les réseaux sociaux, il y a des familles qui ont construit un empire avec les vues obtenues grâce à leurs enfants. Et parfois, ils l’ont fait avec un plan de croissance précis. Pourtant, les risques d’une surexposition de ce genre pour les mineurs sont très clairs.