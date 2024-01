Le « bon » cholestérol de moins en moins bon : une étude révèle une association avec la maladie d’Alzheimer

Une nouvelle étude a révélé que des niveaux élevés du soi-disant bon cholestérol, c’est-à-dire les lipoprotéines de haute densité (HDL-C), sont associés à un risque considérablement plus élevé de développer une démence, dont la forme la plus répandue dans le monde est la maladie d’Alzheimer. L’effet est particulièrement marqué chez les personnes de plus de 75 ans, chez qui un taux élevé de bon cholestérol augmente le risque de plus de 40 pour cent, selon les résultats de l’étude. Bien qu’il s’agisse d’une simple étude d’observation, c’est-à-dire qui ne met pas en évidence les relations de cause à effet entre le cholestérol HDL-C et le déclin cognitif, l’association est statistiquement significative. Même en tenant compte de facteurs potentiellement confondants tels que l’âge, l’éducation et la sédentarité des participants. Des études plus approfondies seront nécessaires pour confirmer ces résultats, mais d’autres enquêtes ont déjà révélé que le bon cholestérol n’est pas toujours aussi bon ; des associations ont en effet été trouvées avec le risque de mortalité toutes causes confondues, la septicémie, les fractures, la dégénérescence maculaire et d’autres conditions, comme le soulignent les auteurs de la nouvelle étude.

Un groupe de chercheurs australiens dirigé par des scientifiques de l’École de santé publique et de médecine préventive de l’Université Monash, qui ont travaillé en étroite collaboration avec leurs collègues de l’Institut Turner pour le cerveau et la santé mentale – École des sciences psychologiques et de l’École de médecine de l’Université d’Australie occidentale, a déterminé que des niveaux élevés de bon cholestérol (HDL-C) sont associés à un risque accru de démence. Les chercheurs, dirigés par la professeure Sultana Monira Hussain, sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé statistiquement les données d’une autre étude appelée Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE). L’étude a recruté environ 17 000 participants australiens âgés de 70 ans et plus et environ 2 400 citoyens américains âgés de 65 ans et plus entre 2010 et 2014. Tous les participants étaient cognitivement sains au début de l’étude (sans démence) et n’avaient pas reçu de diagnostic de maladies cardiovasculaires, de handicap ou d’autres affections potentiellement mortelles. Des prélèvements sanguins ont été effectués sur tous les participants ; les niveaux de cholestérol plasmatique détectés ont été associés au risque de démence au fil des années.

Pendant la période de suivi (en moyenne 6,3 ans), 840 participants – soit 4,6 pour cent du total – ont développé une démence. En croisant les données, il est apparu que ceux qui avaient des niveaux de HDL-C supérieurs à 80 mg/dL (milligrammes par décilitre) avaient un risque de développer la maladie supérieur de 27 pour cent. Chez les personnes de plus de 75 ans, ce risque augmentait jusqu’à 42 pour cent. Il convient de rappeler que les niveaux de référence du bon cholestérol, selon les directives des principales autorités sanitaires, sont de 40-50 (mg/dL) pour les hommes et de 50-60 mg/dL pour les femmes. Comme indiqué, l’association est restée statistiquement significative avec la démence même après avoir pris en compte des facteurs confondants tels que l’âge, le sexe, le mode de vie, etc.

Le cholestérol « bon » est ainsi appelé car il réduit l’accumulation du mauvais cholestérol (LDL) responsable de l’athérosclérose, c’est-à-dire du dépôt de plaques dans la lumière des artères, une condition qui augmente le risque de graves événements cardiovasculaires tels que l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral. Une étude récente portant sur 116 000 personnes menée par des scientifiques de l’Université de Copenhague a cependant révélé que des niveaux élevés de LDL sont associés à un risque accru de mortalité (toutes causes confondues) de 116 pour cent chez les hommes et de 68 pour cent chez les femmes. « Ces résultats changent radicalement la façon dont nous concevons le ‘bon’ cholestérol », a déclaré le professeur Børge Nordestgaard, principal auteur de l’étude. « Les médecins comme moi ont l’habitude de féliciter les patients qui ont un taux très élevé de HDL dans leur sang. Mais nous ne devrions plus le faire, étant donné que cette étude montre un taux de mortalité nettement plus élevé », a conclu l’expert. Les détails de la nouvelle étude « Association of plasma high-density lipoprotein cholesterol level with risk of incident dementia: a cohort study of healthy older adults » ont été publiés dans le journal scientifique The Lancet Regional Health Western Pacific.