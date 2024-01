Comment désactiver le mode store sur une Smart TV Hisense

Si vous vous êtes rendu dans un store d’électronique physique et avez visité la section des Smart TV, vous avez peut-être vu les téléviseurs diffuser du contenu visuel agréable. Tout ce contenu visuel est disponible directement dans le téléviseur. On l’appelle le mode Démo. Il permet de montrer les performances de la télévision en termes de qualité d’image, de qualité sonore et de richesse des haut-parleurs. Ces modes sont populaires sur de nombreux modèles de téléviseurs, en particulier ceux de la marque Hisense.

Donc, si vous avez récemment acheté un téléviseur et que le store a oublié de désactiver le mode Magasin ou le mode Démo, voici un guide sur la façon de désactiver le mode Magasin sur les Smart TV Hisense.

Les modes Démo sont très utiles pour ceux qui prévoient d’acheter un téléviseur. Le mode démo vous permet d’accéder à quelques réglages de base et peut également contenir une vidéo ou un diaporama d’images qui présente toutes les fonctionnalités de la Smart TV. Il peut même vous montrer certaines fonctionnalités du système d’exploitation du téléviseur. Bien qu’il soit agréable à voir dans les stores, personne ne souhaite avoir le mode démo du store lorsque le téléviseur est à la maison. Continuez à lire pour savoir comment désactiver le mode Magasin sur les Smart TV Hisense.

Désactiver le mode Magasin / Démo sur les Smart TV Hisense

Il existe deux façons de désactiver le mode Magasin ou le mode Démo sur votre Smart TV Hisense. Vous pouvez le désactiver à l’aide de la télécommande ou sans la télécommande. Voyons cela.

Comment désactiver le mode Magasin avec la télécommande

Allumez votre Smart TV Hisense et prenez la télécommande de la TV avec vous. Appuyez sur le bouton Accueil sur votre télécommande Hisense. Sélectionnez maintenant l’option Paramètres. Dans le menu Paramètres, faites défiler et sélectionnez Préférences de l’appareil. Vous verrez le mode Magasin; appuyez dessus. Sur certains modèles de télévision, vous verrez le mode Utilisation ou le mode Démo; sélectionnez-le. Sélectionnez le mode Accueil pour désactiver le mode store sur votre téléviseur. C’est tout.

Étapes pour les Smart TV Hisense fonctionnant sous Google TV:

Si vous avez une Smart TV Hisense sous Google TV, suivez les étapes ci-dessous pour désactiver le mode Magasin :

Appuyez sur l’icône d’engrenage sur la télécommande. Vous pouvez également accéder aux Paramètres depuis l’écran d’accueil si la télécommande ne dispose pas d’un bouton Paramètres direct. Naviguez vers Système > Système avancé. Désactivez le bouton bascule pour le mode Magasin. C’est tout.

Comment désactiver le mode Magasin sans télécommande

Étant donné que vous avez perdu la télécommande, appuyez sur le bouton d’alimentation du téléviseur qui se trouve sur les côtés ou le panneau arrière. Il y aura un bouton de menu. Appuyez sur le bouton. À l’aide des boutons de chaîne et de volume plus et moins, vous pouvez naviguer jusqu’à Paramètres. Ensuite, à l’aide du bouton de baisse des chaînes, naviguez jusqu’à Préférences de l’appareil. Désormais, à l’aide du bouton de baisse des chaînes, naviguez et sélectionnez l’option Mode Magasin, puis appuyez sur le bouton OK sur le téléviseur. Ici, vous pouvez choisir de désactiver le mode Magasin sur votre Smart TV Hisense.

Notre avis

Voici comment désactiver le mode Magasin sur un Smart TV Hisense. Si vous ne parvenez pas à le faire avec les boutons de la télévision, il est peut-être temps de vous procurer une télécommande de remplacement dès que possible. Parfois, le téléviseur ne parvient pas à sortir du mode Magasin, c’est là que vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation d’usine sur votre Smart TV Hisense.

