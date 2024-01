Comment expliquer le trottoir qui ondule après le tremblement de terre au Japon

Le phénomène a été montré dans une vidéo publiée sur X par une femme qui a capturé le moment où les blocs d’un trottoir ont commencé à onduler, pendant que l’asphalte se fissurait devant ses yeux.

Une vidéo publiée sur X d’un des moments du séisme de magnitude 7,6 qui a frappé la côte centre-ouest du Japon le jour du Nouvel An 2024 suscite des questions. La vidéo, filmée par une femme à bord de sa voiture, montre les effets du tremblement de terre le long de la route qu’elle empruntait pour se rendre à son lieu de travail.

Alors que la femme était arrêtée à un feu de signalisation, les blocs du trottoir à sa droite ont commencé à onduler, puis sont revenus en place. En attendant, une grande fissure s’est formée sur la route. « Alors que j’allais à l’hôpital pour mon quart de nuit, le sol a commencé à trembler violemment, se fissurant juste devant moi – a écrit la femme (@mmmin726) -. J’étais terrifiée ».

Le trottoir ondulant après le tremblement de terre au Japon

Ce qui est montré dans la vidéo est lié à l’énergie libérée par le tremblement de terre, qui se dissipe en partie sous la forme de chaleur et en partie sous la forme d’ondes élastiques, appelées ondes sismiques. La façon dont ces ondes se propagent dans le sol dépend en grande partie des caractéristiques des milieux traversés : en particulier, les milieux élastiques oscillent, tandis que les milieux rigides se fissurent, créant – comme dans le cas de la vidéo publiée sur X – de véritables ruptures dans l’asphalte.

En revanche, là où la surface n’est pas rigide, comme dans le cas des blocs du trottoir qui, d’après les images, semblent être directement posés sur le sol, l’énergie des ondes sismiques se manifeste directement sous forme d’oscillations du sol, apparaissant comme un mouvement ondulant. De plus, le fait que le trottoir soit déjà divisé en blocs diminue sa rigidité, lui permettant d’osciller de manière solidaire par communiqué au sol en dessous.

En d’autres termes, la différence de rigidité du milieu, comme celle qui existe entre l’asphalte (plus rigide) et le sol (plus élastique) sous les blocs du trottoir, influence les différents effets que les ondes sismiques peuvent montrer en surface.

Des phénomènes similaires et la formation de fissures dans l’asphalte ont été signalés le long de plusieurs routes du pays, surtout dans la préfecture d’Ishikawa, l’une des zones les plus touchées par le séisme. D’importantes ruptures ont également été constatées sur plusieurs pistes d’atterrissage et de nombreux axes routiers sont actuellement impraticables. En attendant, le bilan des victimes s’est également alourdi, selon la dernière communication officielle des autorités, qui est d’au moins 48 personnes. Le nombre de secousses sismiques qui pourraient durer encore des mois, tel qu’annoncé par l’Agence météorologique du pays, est également préoccupant.