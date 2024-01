Les neuf voyages de George R. R. Martin seront finalement une série animée

Déjà 3 séries dans ce format en cours

George R. R. Martin et sa carte

En attendant que le bon George R. R. Martin decide de terminer et publier les nouveaux romans de la saga « Le Trône de fer », sur laquelle est basée la série « Game of Thrones », nous avons des nouvelles des différents spin-off qui ont émergé de celle-ci, comme « Les neuf voyages », qui aura désormais un nouveau format.

L’écrivain a fait un bilan de son année 2023 et a évoqué une série animée qui a récemment confirmé qu’elle aurait une deuxième saison après le succès de la première, « Samouraï aux yeux bleus », et ainsi, en parlant de l’excellent état de l’animation actuelle, qu’elle soit plus traditionnelle ou réalisée par ordinateur, il est arrivé à ce qui nous intéresse. George R. R. Martin a annoncé sur son blog que « Les neuf voyages », qui devait jusqu’à présent être un spin-off tourné en prises de vue réelles, comme par exemple « La maison du Dragon », dont nous avons déjà pu voir un aperçu de ce qui va venir, passe précisément au format animé, et la raison en est budgétaire.

Ce que dit Martin sur « Les neuf voyages »

« Nous avons changé « Les neuf voyages », notre série sur les voyages légendaires du Serpent de mer, de prises de vue réelles à animation. Un changement que je soutiens totalement. Les contraintes budgétaires auraient rendu une version en prises de vue réelles prohibitivement coûteuse, avec la moitié du programme se déroulant en mer et la nécessité de créer un port différent chaque semaine, de Port-Réal à Lys, en passant par les îles Basilic, Volantis, Qarth et… bon, cela continue. Il y a un monde entier là-bas. Et nous avons beaucoup plus de possibilités pour tout montrer avec l’animation. Donc nous avons maintenant trois projets animés en cours.

Est-ce que l’un d’entre eux sera diffusé? Sera-t-il réalisé? On ne peut pas le dire. Rien n’est sûr à Hollywood. Mais si cela se produit, avec un ou deux ou les trois programmes, j’espère que nous pourrons les rendre aussi bons, aussi magnifiques et captivants que « Samouraï aux yeux bleus ». Sans aucun doute, nous essayerons. »

Les neuf voyages

Les neuf voyages font référence à une série d’aventures maritimes entreprises par Corlys Velaryon, surnommé le Serpent de mer, un personnage historique de la saga. Corlys Velaryon est un navigateur et explorateur renommé qui a réalisé de nombreux voyages en mer remplis d’aventures et de découvertes mémorables.

Les neuf voyages sont une partie importante de l’histoire de Westeros et du monde connu dans le récit de Martin. Ces voyages ont amené Corlys Velaryon à explorer et découvrir différentes régions et lieux inconnus, élargissant ainsi la connaissance géographique et commerciale du monde de « Le Trône de fer ».