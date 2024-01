Nous avons dû attendre près de 40 ans pour voir le premier être humain capable de « maîtriser » le Tetris

Un enfant de 13 ans atteint le niveau 157 en passant le jeu mythique de NES de 1989

Tetris a été vaincu. Après 34 ans depuis sa sortie sur NES, la console Nintendo, un joueur a réussi à atteindre le niveau final. À ce stade, le jeu se « gèle » (plante) et il est impossible de continuer. Jusqu’à présent, toutes les parties se terminaient par des blocs empilés conduisant à un Game Over.

Les défis qui empêchaient d’atteindre la fin

Le joueur qui a réalisé cet exploit se fait appeler Blue Scuti et a 13 ans. Pour relever le défi, il a dû faire face à plusieurs problèmes. Le premier d’entre eux est la vitesse, car à chaque ligne éliminée dans Tetris, la vitesse de descente des blocs augmente. Cela se produit jusqu’au niveau 29, où il devient virtuellement impossible de déplacer les blocs sur les côtés, ce qui se traduit par un Game Over à ce niveau.

En 2011, après 22 ans depuis sa sortie, ce niveau a été dépassé grâce à une technique consistant à appuyer sur les boutons de la main d’une certaine manière pour rendre les mouvements plus rapides. Au fil des années, les joueurs ont réussi à franchir les niveaux jusqu’à atteindre le record au niveau 146. Le problème est qu’une autre barrière se présentait là, rendant la progression plus difficile.

En atteignant ce niveau, la palette de couleurs devient confuse. Rappelons qu’il s’agit de la version de NES du jeu, avec des fonctionnalités de 1989, comme sa faible mémoire qui l’obligeait à économiser de l’espace avec des couleurs floues. Comme ses créateurs – ou personne d’autre – ne s’attendaient à ce que quelqu’un atteigne le niveau 146, à ce stade, les couleurs étaient pratiquement indiscernables.

Finalement, fin 2023, Blue Scuti a atteint le niveau 157, provoquant le « plantage » du jeu, comme vous pouvez le voir à la minute 38:57 de la vidéo intégrée sous ce paragraphe. 34 ans après sa sortie, Tetris avait été battu par un être humain.

On savait que le jeu avait une fin

Malgré ses presque 40 ans, ce jeu compte une énorme communauté qui étudie ses mécanismes et qui, jusqu’à présent, tentait de déterminer à quel niveau l’écran final était atteint. Avant d’aborder les calculs préliminaires, il est important de clarifier deux choses :

Une machine avait atteint le niveau 237

La version est la NTSC

L’écran final est celui où le jeu plante. Ce n’est pas programmé pour se produire, car les développeurs ne pensaient pas qu’il serait possible pour quelqu’un d’atteindre un niveau où cela se produirait. Une IA avait déjà atteint le niveau 237, mais elle jouait sur une version modifiée, donc elle ne compte pas. Celle-ci a été conçue par le programmeur Greg Cannon.

À ce niveau, le jeu a planté, ce qui a permis de constater qu’il existait un moment où il ne pourrait plus fonctionner. Après quelques calculs, il est parvenu à la conclusion que la version non modifiée devait atteindre sa fin vers le niveau 150. À ce moment-là, le « record humain » était au niveau 148, que Blue Scuti a dépassé peu de temps après.

Cela a été réalisé dans la version NTSC, un système de codage. Dans la version PAL, un autre joueur était allé plus loin, mais dans celle-ci, les blocs descendent à une vitesse 20% plus lente, donc cela ne compte pas non plus. En gros, NTSC est la version américaine et PAL est la version européenne et du reste du monde, bien qu’il existe des exceptions. Si vous êtes intéressé par cette nouvelle, vous pouvez jouer à sa version pour Android, ou même sur Facebook.