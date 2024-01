Grosse météore enflammée déchire les cieux de l’Europe : plus de 100 signalements de France et du Royaume-Unis

Le passage de la boule de feu a été documenté par plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux : la longue traînée lumineuse a été clairement observée en France, en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles.

Une grosse météore enflammée, initialement aperçue dans le nord de la France, a traversé les cieux de l’Europe alors qu’elle se déplaçait vers le nord-ouest, devenant clairement visible dans la nuit du samedi 30 décembre en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles.

Son passage rapide et lumineux a été documenté dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux et par des centaines de signalements recueillis par l’American Meteor Society, l’organisation scientifique qui soutient les activités de recherche des citoyens et des astronomes professionnels dans le domaine de l’astronomie météorologique. Plus d’une douzaine de vidéos reçues par l’organisation montrent la boule de feu avec sa longue traînée bleue traversant le ciel nocturne de différentes localités européennes.

En particulier, une vidéo enregistrée par la caméra de @JohnStews82 montre l’éclair vu dans le ciel de la ville de Birmingham, en Angleterre. « Pour cet événement, nous avons reçu 126 signalements, 19 vidéos et 2 photos », indique la Société météorique.

Segnalazioni della meteora che ha attraversato i cieli d’Europa nella notte di sabato 30 dicembre. La freccia in blu indica la possibile traiettoria / Credit: American Meteor Society

La météore, précise l’organisation, a été « aperçue en Île-de-France, en Bretagne, en Angleterre, en Normandie, dans les Pays de la Loire, en Écosse et au pays de Galles », le samedi 30 décembre vers 2 h 06. Sa trajectoire a été automatiquement calculée en fonction de tous les témoignages et pourrait ne pas être la plus optimisée.

Un des observateurs a déclaré que l’éclair de lumière était si brillant qu’il semblait « jour ». « J’ai regardé le ciel nocturne pendant de nombreuses années en espérant voir quelque chose de similaire », a écrit un autre témoin près de Londres. Selon la NASA, ce type d’événements est dû à une « météore exceptionnellement lumineuse » atteignant une magnitude visuelle de 3 ou plus pour l’observateur.

Les roches spatiales entrant dans l’atmosphère terrestre « peuvent dépasser le mètre de taille », émettant une lumière brillante lorsqu’elles brûlent dans l’atmosphère. Dans plusieurs cas, observe l’American Meteor Society, ce type de boules de feu peut exploser en devenant des bolides.