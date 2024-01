En 2024, l’intelligence artificielle pourra emprunter quatre chemins différents

L’année 2023 a marqué l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le grand public. Cette technologie sera l’un des acteurs majeurs de l’année 2024, mais il est peu probable qu’elle reste la même. Elle évoluera grâce à un nouveau système de réglementation.

« Nous sommes au milieu de ce qui sera rappelé comme le grand bond historique du début du troisième millénaire. Nous devons faire en sorte que la révolution que nous vivons reste humaine ». L’intelligence artificielle a également fait partie du discours de fin d’année de Sergio Mattarella. Le président de la République a qualifié cette technologie de moteur d’un progrès capable de changer « nos habitudes professionnelles, sociales, relationnelles ».

En effet, les tendances vont dans ce sens, mais « l’intelligence artificielle » est une expression très large qui englobe « un archipel auquel appartiennent des systèmes capables d’apprendre et de s’améliorer par eux-mêmes ». C’est la définition de Luciano Floridi, professeur d’éthique numérique à l’université Yale. En raison de cette diversité d’utilisation et d’approches, il est encore difficile de savoir où cette technologie se dirigera en 2024. Nous avons néanmoins essayé de tracer quelques pistes.

1. La réglementation

Les premiers effets de l’AI Act devraient se faire sentir au printemps 2024. L’AI Act est le premier règlement européen sur l’intelligence artificielle. Il contient des interdictions pour certains usages, des obligations de transparence et des restrictions à respecter pour opérer sur le marché européen. Il a été approuvé le 9 décembre. Les règles les plus urgentes entreront en vigueur dans les six mois suivant l’approbation, toutes les autres dans les deux ans. Pour en savoir plus, nous vous laissons l’interview de Brando Benifei, député européen du Parti démocrate et l’un des rapporteurs du règlement.

L’AI Act n’est qu’une première étape. La direction semble claire. En novembre, le Premier ministre britannique a convoqué un sommet sur l’intelligence artificielle, en mai, les PDG des grandes entreprises technologiques ont été invités à la Maison Blanche pour discuter des risques de l’intelligence artificielle. Et encore. En mars, plusieurs personnalités du secteur, dont Elon Musk, ont demandé dans une lettre l’arrêt des expériences sur l’intelligence artificielle afin de définir de nouvelles règles à suivre.

Si 2023 a été l’année de la découverte de cette technologie, il est probable que 2024 sera l’année où les limites de cette exploration seront clarifiées. L’objectif des gouvernements occidentaux est de ne pas se laisser guider par les grandes entreprises technologiques et de la révolution technologique. Peut-être que le passé a été un bon enseignant. Cette fois-ci.

2. La transparence des données

Le 27 décembre, le New York Times a fait une annonce sur lui-même. Il a informé ses lecteurs qu’il avait poursuivi en justice OpenAI, la société qui développe ChatGPT. L’accusation est d’avoir utilisé les articles du journal américain pour entraîner leur intelligence artificielle. Le mécanisme est connu. Ces logiciels ont besoin de quantités massives de données pour être entraînés.

C’est un travail énorme et il est assez évident que les sociétés qui travaillent sur ces modèles ne sont pas les mêmes que celles qui produisent les données. Elles puisent souvent des informations de tout ce qui est en ligne, sans accorder une grande attention aux droits d’auteur. Ce mécanisme est évident dans les intelligences artificielles qui traitent les images : lorsque nous demandons à Bing de créer une image dans le style de Pixar, sur quelles données se sera-t-il entraîné ?

Comprendre comment les intelligences artificielles sont créées sera crucial en 2024. À la fois pour la protection des droits d’auteur et pour comprendre les problèmes dans les secteurs les plus stratégiques. Si ces logiciels devaient être utilisés dans des domaines tels que la sécurité ou la santé, il serait peut-être préférable de savoir comment ils ont été créés et structurés.

3. Le marché en dehors des États-Unis

Baidu est le plus grand moteur de recherche chinois. En mars 2023, il a lancé ErnieBot, un chatbot basé sur l’intelligence artificielle qui devait devenir un concurrent de ChatGPT. Finalement, il ne s’est pas révélé aussi performant, mais peu importe. Avec l’attention et la quantité d’investissements autour de l’intelligence artificielle, nous verrons beaucoup plus de logiciels liés à cette famille d’algorithmes. Jusqu’à présent, la puissance douce de l’intelligence artificielle pour le marché de masse est entre les mains des États-Unis. La prochaine intelligence artificielle pourrait venir d’autres pays. Peut-être de la Chine, ou peut-être même de l’Europe. L’affaire TikTok en est un bon exemple. La Silicon Valley est puissante, mais pas éternelle.

4. Les start-ups

2024 sera l’année des différentes applications de l’intelligence artificielle. Après tout, le marché semble être organisé selon deux niveaux : les grandes entreprises qui développent les modèles principaux et les petites entreprises qui appliquent ces modèles à des utilisations spécifiques. Il sera intéressant de voir toutes les applications de l’intelligence artificielle. Nous pouvons reprendre la prophétie de Bill Gates en 1980 : « Un ordinateur sur chaque bureau ». Plus de 40 ans plus tard, cela peut devenir « Une intelligence artificielle pour chaque chose ».