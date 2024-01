Comment fonctionne le mini-pistolet du député Pozzolo : c’est un North American Arms LR22

La nuit du Nouvel An à Rosazza, dans la province de Biella, un coup de feu a été tiré d’une arme miniature qui a blessé le gendre du garde du corps du secrétaire d’État à la Justice Andrea Delmastro, et maintenant le parquet de Biella a ouvert une enquête.

Elle ressemble à un jouet mais c’est un mini révolver. Le North American arms LR22 est petit, il peut être caché n’importe où et est conseillé sur les sites spécialisés comme « arme de sac à main » ou une pièce de collection pour les passionnés. La nuit du Nouvel An, Emanuele Pozzolo, député de Fratelli d’Italia, aurait emporté avec lui le « mini-pistolet » à une fête organisée à Rosazza, dans la province de Biella. Selon les premières reconstructions, il semble qu’il le montrait lorsque le coup de feu a été tiré et a blessé le gendre d’un homme de la sécurité du secrétaire d’État à la Justice Andrea Delmastro, qui était également présent à la fête. Pozzolo a confirmé que le North American arms LR22 est le sien et qu’il détient légalement le mini révolver avec un permis de port d’armes. Il a également expliqué que le coup est parti accidentellement et qu’il n’était pas celui qui avait tiré, et maintenant le parquet de Biella a ouvert une enquête.

Le North American arms LR22 est l’une des armes les plus petites au monde pour un révolver. Le manuel d’instructions indique que ces types de révolver « sont équipés de multiples dispositifs de sécurité pour assurer une protection maximale contre les tirs accidentels », et ils expliquent également que « en raison de la petite taille des armes, il est nécessaire de faire preuve de la plus grande prudence lors de la manipulation de l’arme et de respecter les règles de base de sécurité des armes ». Par exemple, manipuler le canon près du bout pour charger ou décharger l’arme peut être dangereux.

Comment fonctionne le North American arms LR22

L’arme miniature peut coûter entre 380 et 450 euros, et dans les descriptions sur les sites spécialisés, le North American arms LR22 est décrit comme l’arme parfaite pour l’autodéfense. Il est en effet portable et facile à cacher. Certains considèrent cependant sa petite taille comme un problème, car il pourrait être plus difficile de trouver l’arme et de l’utiliser rapidement pour se défendre.

De plus, étant donné qu’elle est petite, il peut également être plus difficile de l’utiliser et il est donc nécessaire de la manipuler avec précaution et de respecter les règles de sécurité. Par conséquent, il est important de pointer l’arme dans une direction sûre, jamais vers des choses ou des personnes que l’on ne veut pas toucher, de placer le doigt sur la gâchette uniquement lorsque l’on a l’intention de tirer pour éviter tout tir accidentel, et enfin il ne faut pas faire de distinction entre une arme chargée et « déchargée » pour encourager une utilisation prudente.

L’histoire des armes de poche

North American Arms produit depuis 1972 des pistolets de poche et des mini révolver, également appelés « mouse gun ». Il produit principalement des armes miniatures à cinq coups à action simple avec des détentes en forme de crampon. Le design rappelle celui des révolver de poche du XIXe siècle, mais ils sont fabriqués en acier inoxydable. La première entreprise à avoir développé les mini révolver à 5 coups est Freedom Arms, basée dans le Wyoming, qui a cessé la vente en 1990 en vendant à North American Arms le design des armes miniatures. L’entreprise a apporté des modifications au fil du temps, notamment en ajoutant des encoches sur le cylindre pour une utilisation plus sûre des mini révolver.