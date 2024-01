Qu’est-ce qu’un tsunami, comment se forme-t-il et pourquoi le Japon est-il si exposé au danger

Nel giorno di Capodanno 2024, le côte occidentali del Giappone sono state colpite da un terremoto di magnitudo 7,5 seguito da uno tsunami. Quali sono le cause di questo fenomeno naturale e perché il Giappone è così vulnerabile?

Il 1 gennaio 2024 alle 8:10, ora italiana (16:10, ora locale), un violento terremoto di magnitudo 7,5, seguito da una scossa di magnitudo 6,2, ha colpito le coste occidentali del Giappone, nella prefettura di Ishikawa, sull’isola di Honshu. È stato il terremoto più forte nella regione dal XIX secolo. Le autorità giapponesi hanno immediatamente emesso un’allerta tsunami, estesa anche alle località costiere della Russia orientale dal ministero russo per le Emergenze. Sono state fatte evacuazioni a causa dell’arrivo imminente di onde alte fino a 5 metri, con un rischio esteso per 24 ore.

Le prime onde alte di 1,20 metri hanno raggiunto la città di Wajima circa 10 minuti dopo il terremoto principale, mentre un’onda di circa 50 centimetri ha raggiunto la Corea del Sud. A questo punto, non è ancora chiaro il bilancio dei danni e delle vittime causati da questi eventi, ma le immagini mostrano edifici crollati e infrastrutture danneggiate. Decine di migliaia di case sono senza elettricità e si sono sviluppati gravi incendi. Ci sono persone sotto le macerie a Noto. Ma cosa è esattamente uno tsunami e perché il Giappone è uno dei Paesi più colpiti da questo fenomeno?

Cos’è uno tsunami

Come spiega l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), uno tsunami è un fenomeno caratterizzato dalla generazione di onde anomale « causate dallo scuotimento improvviso di grandi masse di rocce o sedimenti ». La principale causa degli tsunami sono i terremoti, che sono responsabili di circa l’80% dei casi. Tuttavia, eruzioni vulcaniche, frane e l’impatto di corpi celesti come asteroidi e comete possono provocare tsunami più o meno intensi. Ad esempio, uno studio condotto dall’Università del Michigan ha dimostrato che l’asteroide Chicxulub, di circa 10 chilometri, che ha causato l’estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, ha generato un’onda principale di tsunami alta 1.500 metri, che si è propagata a una velocità di oltre 140 chilometri all’ora. Questi fenomeni sono estremamente rari, ma evidenziano la portata apocalittica degli tsunami. È stato anche dimostrato che i maremoti si verificano anche su Marte, con onde alte più di 200 metri.

Come si forma uno tsunami

Uno tsunami è caratterizzato da onde anomale di altezza significativa che si propagano sulla terraferma, principalmente a causa dei terremoti. Quando si verifica un terremoto di magnitudo superiore a 5,5, si può verificare una deformazione del fondale marino che viene trasmessa alla colonna d’acqua soprastante. Questo è dovuto al movimento improvviso delle faglie. Se uno dei blocchi di faglia si solleva o abbassa rispetto all’altro, l’acqua sovrastante si solleverà da un lato della linea di rottura e si abbasserà dall’altro lato. Questo rapido abbassamento di una delle faglie può generare un’onda negativa, che fa ritirare il mare per centinaia di metri prima di generare una serie di onde anomale che si abbattono sulla costa. È importante notare che, anche se le onde sembrano piccole in mare aperto, possono comprimersi e alzarsi bruscamente quando si avvicinano alla costa, in base alle caratteristiche del fondale. La prima onda ad arrivare potrebbe non essere la più alta o la più distruttiva, e il fenomeno nel suo complesso può durare diverse ore. Le correnti generate possono essere estremamente pericolose anche con onde di pochi centimetri.

Perché il Giappone è colpito da così tanti terremoti

Il Giappone è uno dei Paesi più colpiti dagli tsunami perché si trova nella cintura di fuoco, l’area più sismica del pianeta con circa 400 vulcani attivi, rappresentando il 75% del totale. Inoltre, il Giappone si trova al punto di incontro di quattro placche tettoniche (nordamericana, euroasiatica, filippina e pacifica), rendendo il paese a elevato rischio sismico a causa delle interazioni tra di esse. Le caratteristiche della costa giapponese favoriscono inoltre l’altezza delle onde di tsunami, rendendole particolarmente distruttive. Alcuni dei maremoti più devastanti che hanno colpito il Giappone includono l’evento del 2011, collegato all’incidente nucleare di Fukushima, e quello del 1896 che ha causato oltre 22.000 morti. Il Giappone è quindi particolarmente vulnerabile a questi eventi a causa della sua posizione geografica e delle caratteristiche del suo territorio.

Il rischio di tsunami in Italia

Anche l’Italia è a rischio di tsunami, soprattutto nel Meridione. Nel dicembre 2008, un terremoto di magnitudo 7,1 nello Stretto di Messina ha generato un potente maremoto che ha colpito Messina e Reggio Calabria, causando oltre 80.000 vittime. Altri eventi significativi, sebbene di minore portata, includono lo tsunami che ha colpito la Puglia nel 1627, con circa 5.000 morti causate da una frana sottomarina al largo del Gargano. Nel dicembre 2022, uno tsunami di 1,5 metri ha colpito l’isola di Stromboli a causa di una frana dalla Sciara del Fuoco, legata all’attività del vulcano omonimo.