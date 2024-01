Quels sont les 12 jeux vidéo que nous attendons de tester en 2024

2023 a été incroyable en termes de sorties de jeux vidéo, mais 2024 ne plaisante pas non plus: la nouvelle année s’ouvre avec le retour de grands noms en version remake ou remastered. Il y a aussi des titres inédits.

Alone in the Dark, Tekken 8, Final Fantasy 7 Rebirth. En parlant de jeux vidéo, 2024 sera l’année des franchises historiques. Des noms qui font un clin d’œil aux générations de gamers des années 80 et 90, tout en cherchant à conquérir l’imaginaire du public vidéoludique plus jeune grâce à une technologie, un gameplay et une narration renouvelés. Cependant, il y a aussi des propriétés intellectuelles inédites, dont deux développées en Italie, pour un mélange varié qui rend déjà la première partie de 2024 intéressante, et pas seulement. Adieu donc à une année 2023 qui s’est révélée stupéfiante en termes de sorties – pour en citer quelques-unes, Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Starfield, Marvel’s Spider-Man 2 -, pour accueillir une nouvelle année placée sous le signe des jeux vidéo.

1. Alone in the Dark

Avec la sortie d’ Alone in the Dark en 1992, le genre du survival horror en 3D avec des décors en 2D est né. Actuellement, le titre développé à l’époque par la société française Infogrames est prêt à effrayer à nouveau grâce à un ambitieux remake signé Pieces Interactive. Voici le concept revisité de l’original : la Louisiane en 1924, une femme et un détective privé, joués par Jodie Comer (Star Wars – L’ascension de Skywalker) et David Harbour (Stranger Things), doivent enquêter et survivre aux mystères monstrueux de la Villa Derceto, un asile psychiatrique.

Il s’agira d’un thriller aux fortes teintes lovecraftiennes, avec deux protagonistes interchangeables, qui tentera de (re)conquérir le cœur des joueurs et des joueuses avec la peur. Sortie prévue le 16 janvier. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

2. Prince of Persia : The Lost Crown

Un autre retour bienvenu d’une série emblématique, cette fois-ci sous la forme d’un nouvel épisode. Prince of Persia: The Lost Crown est une reinterpretation mythologique de l’ancienne Perse, à vivre à travers des sauts, des courses, des combats, des sauts dans le temps et dans l’espace. Le tout dans la peau de l’habile épéiste Sargon. Un jeu de plateforme d’action qui adopte pour la première fois un style inspiré en 2,5D pour raconter une histoire fascinante dans des atmosphères magiques et suggestives. Le titre développé par Ubisoft arrivera le 18 janvier. Disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

3. Tekken 8

Entre les visages familiers et les nouveaux venus (comme Victor Chevalier doublé par l’acteur Vincent Cassel), il y a 32 combattants qui s’affronteront dans Tekken 8, le titre avec lequel la populaire série de jeux de combat de Bandai Namco fait ses débuts sur les nouvelles consoles de génération. Des graphismes époustouflants, une variété de contenu et surtout un nouveau système appelé « Heat » qui rend les combats plus rapides et spectaculaires, apportent un nouveau souffle à la série. Jin, Kazuya et le reste du casting de Tekken rallument les arènes du Iron Fist Tournment le 26 janvier. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

4. Persona 3 Reload

Il y a encore quelques années, il aurait été difficile d’imaginer un remake de Persona parmi les jeux les plus attendus de l’année. Pourtant, avec la sortie des acclamés Persona 5 (2017) et Persona 5 Royal (2020), la série de jeux de rôle japonais d’Atlus a atteint la célébrité internationale. C’est pourquoi il y aura un remake d’un des chapitres les plus appréciés des fans des premières heures, Persona 3 (2006), entièrement revu et amélioré tant sur le plan technique que ludique.

Une reprise soigneusement réalisée pour faire connaître à l’échelle mondiale la double lutte d’un groupe d’adolescents entre le monde réel et le monde des ombres, se frayant un chemin à travers des rendez-vous, des petits boulots à temps partiel et des combats au tour par tour. Le tout pour créer une représentation fascinante des contradictions de la société japonaise dans un style pop. Sortie prévue le 2 février. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One et PC.

5. Suicide Squad Kill The Justice League

De Rocksteady Studios vient un jeu de tir à la troisième personne mettant en scène des super-héros et des super-vilains des comics DC. Des cascades améliorées, des fusillades et des combats rapprochés sont accompagnés d’une exploration libre dans un monde ouvert pour une expérience à vivre en solo ou en mode coopératif multijoueur (jusqu’à quatre joueurs). L’objectif est de détruire la Justice League avec les membres excentriques du Suicide Squad (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, King Shark) afin de mettre fin à la terrible invasion de Brainiac. Rendez-vous le 2 février. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

6. Banishers Ghosts of New Eden

Chasseurs de fantômes, infestations, forces surnaturelles. Voilà en résumé Banishers Ghosts of New Eden, le jeu de rôle de Don’t Nod qui met l’accent sur les choix. Comme c’est typique dans la production du studio de développement français, les décisions prises par les deux protagonistes peuvent avoir des conséquences dramatiques, pour une aventure émotionnellement intense. Le lancement est prévu pour le 13 février. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

7. Tomb Raider I-III Remastered

En attendant le nouveau titre en partenariat avec Amazon, la mythique Lara Croft est prête à revenir grâce à une restauration fidèle des trois premiers chapitres emblématiques de la série. Toutes les extensions ainsi que les niveaux secrets sont inclus. Une aventure à travers le monde, où il faut résoudre des énigmes, tirer, escalader, afin de révéler les anciens mystères perdus dans le sable du temps. Plongez dans une nostalgie du passé, dont l’arrivée est prévue le 14 février. Disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.

8. Mario Vs Donkey Kong

Mario et Donkey Kong se sont rencontrés pour la première fois en 1981 et depuis, ils ne se sont jamais séparés. La preuve en est la nouvelle version pour Nintendo Switch de Mario Vs Donkey Kong, un jeu sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Avec des graphismes entièrement rénovés, une grande variété d’énigmes et de passionnantes phases de plateforme, une aventure amusante et colorée vous attend, à jouer aussi en coopération locale, où le plombier moustachu doit récupérer les Minimario volés par Donkey Kong. Disponible à partir du 16 février pour Nintendo Switch.

9. Final Fantasy 7 Rebirth

Tout comme il y a 26 ans, Final Fantasy 7 continue de faire rêver les joueurs de tous âges, des jeunes passionnés aux fans historiques de la série de Square Enix. Avec Rebirth, la suite de la première partie bien accueillie intitulée Remake (2020), le groupe d’éco-terroristes dirigé par Cloud Strife continue sa lutte dramatique contre la Shinra, une multinationale qui épuise l’énergie vitale de la planète. Un jeu de rôle japonais qui a marqué l’histoire, entièrement modernisé dans ce remake qui présente également d’importants changements narratifs par communiqué à l’intrigue originale de 1997. Sortie prévue le 29 février. Disponible sur PlayStation 5.

10. Princess Peach Showtime!

Tout est prêt pour le spectacle au Théâtre éclatant, lorsque Uva Spinta et la Compagnie des monstres volent la vedette. Il revient donc à Peach de sauver la représentation et bien plus encore. D’épéiste à enquêtrice, en passant par la pâtisserie et la championne de kung-fu: la princesse devra jouer différents rôles pour mener à bien la représentation avec succès. Heureusement, elle peut compter sur le pouvoir du ruban Stella, la gardienne du théâtre. Rendez-vous sur les « scènes » de la Nintendo Switch le 22 mars prochain.

11. Enotria: The Last Song

Depuis sa présentation au Tokyo Games Show 2022, Enotria: The Last Song de Jyamma Games a réussi à attirer l’attention. Cela est dû aux atmosphères ensoleillées et joyeuses qui évoquent l’été italien. Un choix stylistique particulier pour un titre appartenant au genre des soulslike, étant donné que les plus grands représentants du genre tels que Dark Souls et Elden Ring sont caractérisés par des ambiances sombres et lugubres. Parmi les soulslike, Enotria préserve le niveau de difficulté élevé, avec des combats ardus contre des créatures qui font référence au folklore et à la culture italienne. La sortie est prévue pour le printemps 2024. Disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

12. The Perfect Pencil (Nintendo Switch et PC)

The Perfect Pencil est un jeu d’action-platformer inspiré de Hollow Knight. À travers un mélange de combats, d’exploration, de missions, de secrets et d’un style artistique original dessiné à la main, le jeu de Studio Cima plonge dans les recoins les plus tortueux de l’esprit humain. Une expérience à la fois intense et profonde qui souhaite raconter une histoire intime. Il est attendu pour l’été 2024.