Comment partager l’écran sur WhatsApp depuis iPhone, Android et un ordinateur de bureau

Meta travaille avec diligence à améliorer WhatsApp. L’application de messagerie instantanée a reçu une longue liste de nouvelles fonctionnalités l’année dernière, y compris la possibilité de partager des écrans. Oui, vous pouvez enfin diffuser l’écran de votre smartphone ou de votre ordinateur de bureau sur WhatsApp lors d’un appel vidéo. Si vous voulez savoir comment partager votre écran sur WhatsApp, alors vous êtes au bon endroit. Lisez la suite pour en savoir plus.

La fonctionnalité est déjà disponible au public, au cas où la nouvelle fonctionnalité n’est pas disponible sur votre appareil, vous pouvez mettre à jour votre application vers la version la plus récente depuis le Google Play Store, Apple App Store ou Microsoft Store sur Windows.

Comme pour d’autres services de communication vidéo comme Google Meet ou Zoom, vous pouvez passer un appel vidéo et utiliser l’option de diffusion d’écran pour partager votre écran. Les utilisateurs de bureau ont la possibilité de choisir la fenêtre qu’ils souhaitent partager lors de l’appel vidéo, mais il n’en va pas de même pour les utilisateurs de smartphones. Si vous partagez l’écran de votre smartphone, toute l’écran sera visible pour l’autre personne de l’appel.

Note : Vous pouvez toujours utiliser le mode Ne pas déranger pour réduire les notifications gênantes lors du partage d’écran.

Comment partager l’écran sur WhatsApp depuis un iPhone ou un Android

Que vous possédiez un iPhone ou un smartphone Android, vous pouvez facilement partager l’écran de votre smartphone et diffuser ce que vous voulez. Avant de lancer un appel vidéo, assurez-vous que WhatsApp a accès à votre microphone et à votre appareil photo, si ce n’est pas déjà autorisé. Si tout est en ordre, suivez ces étapes pour partager l’écran sur Android et iPhone.

Ouvrez WhatsApp sur votre smartphone. Sélectionnez le groupe ou la conversation dans lequel vous souhaitez partager l’écran. Passez simplement un appel vidéo en appuyant sur l’icône d’appel vidéo en haut à droite. Une fois que l’autre personne décroche votre appel, vous obtiendrez l’option de diffusion d’écran sur votre écran. Sélectionnez l’icône de diffusion d’écran pour commencer à partager l’écran de votre smartphone avec l’autre personne, puis appuyez sur l’option Démarrer la diffusion. (Sur Android, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle d’autorisation de capture d’écran, appuyez simplement sur Continuer pour accorder l’accès) Lorsque vous avez terminé de partager le contenu de l’écran, appuyez sur le bouton Arrêter le partage. C’est tout.

Comment partager l’écran sur WhatsApp depuis un ordinateur de bureau

Pour le moment, la fonctionnalité de partage d’écran est disponible uniquement pour l’application WhatsApp Desktop, vous ne pouvez pas partager le contenu de l’écran sur WhatsApp Web ou sur l’application WhatsApp pour Mac. Vous pouvez facilement installer l’application WhatsApp depuis le Microsoft Store et commencer à partager l’écran de votre PC avec d’autres personnes. Voici comment vous pouvez diffuser l’écran de votre PC sur WhatsApp.

Ouvrez l’application WhatsApp pour bureau sur votre PC Windows. Sélectionnez le groupe ou la conversation dans lequel vous souhaitez partager l’écran. Passez un appel vidéo en appuyant sur l’icône d’appel vidéo en haut à droite.

Une fois que le destinataire décroche votre appel, vous obtiendrez l’icône de diffusion d’écran mise en surbrillance. Cliquez sur l’icône de diffusion d’écran.

Désormais, l’application vous demandera quel écran ou quelle fenêtre vous souhaitez diffuser lors de l’appel vidéo, sélectionnez simplement la fenêtre que vous souhaitez diffuser.

Lorsque vous avez terminé de partager le contenu de l’écran, appuyez sur le bouton Arrêter le partage.

C’est tout.

Voilà, ce sont les solutions officielles que vous pouvez utiliser pour partager l’écran sur WhatsApp depuis Android, iPhone ou PC Windows.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez les partager avec nous en laissant un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.