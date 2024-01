8 Meilleurs Navigateurs Web pour Google TV et Android TV [Liste mise à jour]

Cherchez-vous sur Internet les meilleurs navigateurs Web pour Google TV? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit, car nous avons inclus ici certains des meilleurs navigateurs après les avoir essayés et testés.

Android TV a été annoncé pour la première fois lors de la conférence Google I/O en 2014 comme successeur du Google TV qui n’a pas connu le succès commercial. Il a été annoncé en septembre 2020 que l’expérience Google TV, qui visait à explorer et découvrir du contenu, serait accessible sur les téléviseurs des partenaires de l’OS Android TV à partir de 2021. Voyons quelques-uns des meilleurs navigateurs Web pour Google TV.

Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs navigateurs Web Android TV que vous pouvez facilement utiliser avec la télécommande de votre téléviseur.

Les téléviseurs Android, en particulier, ne sont pas livrés avec un navigateur Web pré-installé. Considérant qu’il existe de nombreuses applications pour une multitude de services conçues pour la télévision disponibles en téléchargement immédiat sur le Google Play Store. Cependant, il serait toujours préférable d’avoir un navigateur Web installé sur le téléviseur juste au cas où. On ne sait jamais quand vous pourriez en avoir besoin, ou il est possible qu’une application spécifique nécessite un compte pour se connecter, qui ne peut être créé que depuis leur site Web. Quoi qu’il en soit, lisez la suite pour connaître les meilleurs navigateurs pour les téléviseurs Android que vous pouvez installer.

Meilleurs navigateurs pour Android TV

1. Google Chrome pour Android TV

Google Chrome est l’un des navigateurs Web les plus populaires disponibles pour presque toutes les plateformes. Que ce soit Android, iOS, Windows ou macOS, il est disponible immédiatement. Ce navigateur est le plus utilisé simplement parce que sa synchronisation avec le cloud fonctionne parfaitement sur tous les appareils. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte Google dans Chrome, et c’est tout. En très peu de temps, vous pourrez voir tous vos favoris et sauvegardes disponibles immédiatement.

Vous pourriez penser qu’il devrait être plus facile de l’installer immédiatement depuis le Play Store. Eh bien, dans la version Android TV du Google Play Store, vous ne trouverez pas Google Chrome. Dans ce cas, vous devrez installer l’application en contournant le système en la téléchargeant depuis des sites tiers. Vous pouvez télécharger le fichier APK de Google Chrome sur votre PC, le copier sur votre clé USB, puis le brancher sur votre téléviseur et l’installer à partir de là.

2. Firefox pour Android TV

Firefox est un autre excellent navigateur que vous pouvez utiliser. Cependant, il est principalement disponible sur les plateformes Amazon Fire TV. Bien que ce soit une application Android et grâce à la possibilité de l’installer manuellement, vous pouvez facilement installer Firefox pour Android TV. Pendant longtemps, la version Android TV de Firefox était toujours prise en charge. Plus tôt cette année, Firefox a annoncé qu’à partir du 30 avril, il cesserait de prendre en charge Amazon TV. Cela signifie que bien que le navigateur ne reçoive plus de mises à jour, il devrait fonctionner correctement.

Alors, devriez-vous installer le navigateur sur votre téléviseur Android? Oui, vous pouvez le faire. Cependant, tout comme Google Chrome, vous ne trouverez pas le navigateur sur le Play Store pour des raisons évidentes. À la place, vous pouvez installer manuellement le fichier APK et l’installer sur votre téléviseur. Vous pouvez télécharger la version Android TV de Firefox depuis cette page sur GitHub.

3. Jio Sphere – Navigateur Web pour Android TV

L’un des meilleurs navigateurs Web pour Android TV est JioPages, maintenant rebaptisé Jio Sphere. Développé par Jio Platforms Limited, il s’agit d’un navigateur Web principalement destiné au public en Inde. Le navigateur dispose de toutes les fonctions auxquelles vous vous attendriez d’un navigateur Web complet. Le navigateur propose différentes sections vidéo classées par films, séries, musique et le tout dernier contenu sélectionné.

Si l’anglais n’est pas votre langue principale, vous pouvez toujours choisir parmi les nombreuses options linguistiques régionales disponibles. Vous disposez également d’un mode de navigation privée, d’un gestionnaire de téléchargement et même d’un lecteur PDF intégré. La raison du succès de ce navigateur en Inde est qu’il s’agit du meilleur navigateur en termes de fonctionnalités, et la navigation dans le navigateur sur Android TV est très fluide, et vous ne rencontrerez aucune difficulté. Et oui, vous pouvez télécharger le navigateur web JioSphere immédiatement depuis le Google Play Store sur votre Android TV.

4. Puffin TV Browser pour Android TV

Puffin Web Browser était un assez bon navigateur dans ses premiers stades. Eh bien, c’est toujours bien maintenant, juste que vous devrez acheter un abonnement mensuel ou annuel. Puffin a toutes les excellentes fonctionnalités que vous aimeriez avoir dans votre navigateur. Très riche en fonctionnalités de toutes les manières possibles. Cependant, l’inconvénient réside dans son abonnement. Supposons que vous naviguiez sur Internet sur votre téléviseur Android via le navigateur Puffin pendant une heure environ.

Si vous essayez de naviguer pendant plus d’une heure, vous devrez acheter un abonnement pour bénéficier d’une navigation illimitée. Le navigateur est idéal pour les utilisateurs très légers. Une heure gratuite par jour pour utiliser le navigateur devrait suffire. Même avec tout ce qui a été mentionné, les notes du navigateur ont considérablement diminué, mais il reste l’un des meilleurs navigateurs Android TV. Il existe un abonnement mensuel à 1 $ et un abonnement annuel à 10 $.

5. Opera TV-Browser pour Android TV

Opera. Un navigateur très populaire qui existe depuis les premiers jours de Symbian sur les appareils Nokia à clavier. L’un des navigateurs populaires qui possède son propre VPN, un accélérateur de téléchargement et une multitude d’autres fonctions. Le navigateur est disponible sur toutes les plateformes. De Android, iOS, macOS, Windows, Linux, et même les téléphones basiques.

Le navigateur dispose de toutes les fonctionnalités de base telles que la navigation privée en mode incognito, un gestionnaire de téléchargement et une multitude d’extensions que vous pouvez utiliser pour améliorer votre expérience. Dans l’ensemble, un excellent navigateur en termes de forme et de fonction, avec la capacité de naviguer à l’aide de la télécommande de la télévision. Vous pouvez télécharger Opera Browser pour TV depuis une source tierce.

6. TV Bro pour Android TV

Nous terminons cette liste avec un navigateur pas très populaire mais entièrement fonctionnel appelé TV Bro. TV Bro a tout ce dont vous avez besoin. Des gestions des favoris, des onglets, des recherches vocales et même des raccourcis. Le navigateur fonctionne mieux que tous les autres navigateurs de la liste, à l’exception de JioPages. Il s’agit d’une excellente alternative pour ceux qui ont utilisé le navigateur Puffin et qui veulent quelque chose de meilleur si vous n’êtes pas en Inde.

Le navigateur prend également en charge les entrées de souris et de clavier et la navigation dans le navigateur est fluide. Il dispose même d’une fonction de grossissement que vous pouvez utiliser si vous utilisez le navigateur en mode portrait. Cela étant dit, vous pouvez télécharger le navigateur immédiatement depuis le Play Store. Cependant, parfois, il peut ne pas apparaître sur le Play Store de votre téléviseur. Dans ce cas, l’installation manuelle serait la meilleure solution.

7. BrowseHere

BrowseHere est un nouveau navigateur sorti l’année dernière par TCL. Et maintenant disponible pour tous les téléviseurs intelligents, vous pouvez l’installer facilement sur votre Android TV. En ce qui concerne les fonctionnalités, c’est un navigateur Web avec blocage des publicités qui dispose d’un lecteur vidéo dédié pour le Web, d’une nouvelle section tendance sur la page d’accueil, peut être accédé et contrôlé via un smartphone, prend en charge le zoom avant et arrière, et bien d’autres encore.

TCL dispose également d’une application dédiée qui vous permet de contrôler facilement la télévision pendant la navigation, l’application s’appelle MagiConnect T-Cast TCL Android app , et une autre pour caster. Toutes les applications sont disponibles dans le Play Store. Comme je l’ai dit précédemment, il n’est pas limité aux téléviseurs intelligents TCL, mais tout utilisateur d’Android TV peut l’installer gratuitement, voici le lien vers l’application BrowseHere.

8. Open TV Browser

Open TV Browser est un autre nouveau navigateur qui est officiellement disponible sur le Google Play Store, vous pouvez l’installer sur votre Android TV. L’écran d’accueil du navigateur comporte différentes sections, une pour les sites populaires, les actualités, les jeux, les films et la télévision, les favoris et une section récente.

Il s’agit d’un autre navigateur de la liste avec prise en charge du blocage des publicités. Il dispose d’une section distincte pour les jeux avec une option de lecture en ligne. Les contrôles de navigation faciles, l’édition et le redimensionnement des onglets sont quelques-unes des autres fonctionnalités clés de Open TV Browser. Vous pouvez l’installer depuis le Play Store.

Notre avis

Et voilà les meilleurs navigateurs Web pour Android TV que vous pouvez essayer. Vous pouvez installer manuellement un navigateur Android pour mobile sur Android TV, mais il ne fonctionnera pas correctement et vous pourriez rencontrer des problèmes de navigation et d’utilisation générale du navigateur. Il est décevant de constater qu’il n’y a pas beaucoup d’options disponibles pour les utilisateurs de choisir des navigateurs Web.

Si seulement il y avait un peu plus de navigateurs Web pour Android TV, ce serait parfait. Nous espérons également voir JioPages étendre son activité en dehors de l’Inde et arriver sur d’autres marchés où les téléviseurs Android sont populaires.

Q. Puis-je naviguer sur Internet sur Android TV?

Oui, vous pouvez naviguer sur Internet sur votre Android TV / Google TV. La plupart des téléviseurs sont livrés avec un navigateur intégré de nos jours, mais il existe d’autres bonnes alternatives que vous pouvez essayer sur votre téléviseur, comme Google Chrome, Open TV Browser, TV Bro, qui sont d’excellents exemples.

Q. Est-ce que Android TV a Chrome?

Non, Android TV ne dispose pas de Google Chrome intégré, mais vous pouvez l’installer manuellement sur votre téléviseur à partir de sites tiers.

Q. Puis-je installer un navigateur sur mon Android TV?

Oui, vous pouvez installer un navigateur sur votre Android TV / Google TV à partir du Play Store ou de sites tiers en téléchargeant le fichier APK.

