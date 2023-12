Ceci est le premier poisson marin déclaré éteint à cause de l’homme : adieu à l’espèce de Java

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a déclaré éteinte la race de Java, le premier poisson marin disparu à cause de l’homme. La surpêche et la destruction de l’habitat naturel sont les principaux facteurs qui ont conduit à son extinction.

Crédit: Edda Aßel, Museum für Naturkunde Berlin

La race de Java (Urolophus javanicus) est le premier poisson marin de l’histoire à être déclaré éteint à cause des activités humaines. C’est l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le principal organisme mondial chargé de la protection de la biodiversité, qui l’affirme. Cette race, qui vivait autrefois le long des côtes indonésiennes, était si rare au XIXe siècle qu’elle est connue pour un unique spécimen récupéré par un chercheur sur un marché aux poissons de Jakarta en 1862. Sa disparition définitive de la surface de la Terre est causée par la surpêche sans contrôle et la destruction étendue de son délicat habitat naturel, fortement industrialisé et donc dégradé.

Les scientifiques australiens de la Charles Darwin University (CDU) ont déterminé la disparition définitive de ce poisson cartilagineux. Ils ont mené plusieurs enquêtes de surveillance en Indonésie pour tenter de détecter des spécimens dans les eaux locales. Comme ils n’en ont trouvé aucun, qu’il n’y a pas eu de spécimen depuis 150 ans et que les programmes de modélisation indiquent que les chances qu’il en reste encore sont pratiquement nulles, il a été décidé d’officialiser son extinction. Comme indiqué, il ne s’agit pas d’une extinction ordinaire, mais de la première d’un poisson marin causée par l’homme.

« La pêche intensive et généralement non réglementée est probablement la principale menace qui a conduit à la disparition de la population de la race de Java, avec les captures de poissons côtiers dans la mer de Java déjà en baisse à partir de 1870 », a déclaré dans un communiqué de presse la docteure Julia Constance, doctorante à la CDU et principale auteure de l’étude. « La côte nord de Java, en particulier la baie de Jakarta, où l’espèce était présente, est fortement industrialisée, avec une perte et une dégradation d’habitats étendues et à long terme. Ces impacts ont été suffisamment graves pour malheureusement causer l’extinction de cette espèce », a ajouté l’experte.

La docteure Benaya Simeon, qui étudie les différentes espèces menacées de la race en Indonésie, a expliqué que plusieurs sites où le poisson était censé vivre ont été surveillés, et des enquêtes détaillées ont été menées dans les marchés aux poissons, mais rien n’a pu être fait. « La race de Java était une race unique, aussi grande qu’une assiette, qui ne présentait pas de spécimens similaires à Java, et le fait de ne pas l’avoir trouvée au cours de nombreuses enquêtes confirme son extinction », a déclaré la scientifique.

Actuellement, la sixième extinction de masse est en cours et, contrairement aux précédentes, elle n’a pas été provoquée par la collision d’une astéroïde – comme dans le cas de la disparition des dinosaures non aviens il y a 66 millions d’années – par des éruptions volcaniques catastrophiques ou par d’autres phénomènes naturels : il y a un unique responsable, l’être humain et son avidité. Le Dr Peter Kyne de l’Institut de recherche sur l’environnement et les moyens de subsistance de la CDU a déclaré qu’il y a actuellement 120 poissons marins en grave danger d’extinction, et la disparition de la race de Java représente « un tournant pour la biodiversité marine ». « Le fait que la race de Java soit déclarée éteinte est un avertissement pour tous dans le monde entier que nous devons protéger les espèces marines menacées », a ajouté l’expert.

La Liste rouge de l’UICN compte plus de 40 000 espèces menacées, parmi lesquelles figure également le sifaka de Coquerel, classifié comme étant en danger critique d’extinction ; un exemplaire de ce merveilleux lémurien vient de naître dans un jardin zoologique au Royaume-Unis.