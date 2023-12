Comment jouer au billard 8 boules sur iMessage

8 Ball Pool est un jeu amusant qui devient encore mieux lorsque vous jouez avec vos amis. Si vous voulez jouer à 8 Ball Pool avec vos amis, vous devez vous connecter avec votre compte Facebook, mais savez-vous que vous pouvez jouer au jeu de la boule 8 sur iPhone dans iMessage avec vos amis ? Oui, vous pouvez le faire, et il existe plusieurs façons de jouer à 8 ball pool sur iMessage.

Explorons toutes les différentes solutions que vous pouvez choisir pour jouer au jeu de la piscine sur iMessage.

L’application de jeu 8 Ball Pool est officiellement disponible sur iMessage, vous pouvez l’utiliser pour jouer avec vos amis. Si pour une raison quelconque vous ne voulez pas installer le jeu officiel sur votre iPhone, vous pouvez profiter d’une application tierce, appelée GamePigeon.

Désormais, jetons un coup d’œil aux deux solutions que vous pouvez suivre pour installer et jouer au jeu de la piscine sur iMessage.

Comment jouer au jeu officiel 8 Pool sur iMessage

Inutile de dire que vous devez télécharger et installer le jeu 8 Ball Pool sur votre iPhone ou iPad pour jouer dans l’application Messages. Une fois téléchargé, ouvrez le jeu, vous pouvez vous connecter avec un identifiant Apple si vous voulez garder un œil sur vos scores et sauvegarder la progression, fermez ensuite le jeu et suivez ces étapes pour jouer au jeu dans iMessage.

Ouvrez Messages sur votre iPhone. Sélectionnez la personne ou la discussion avec laquelle vous souhaitez jouer au jeu. Touchez l’icône + en bas à gauche pour explorer les applications iMessage. Désormais, appuyez sur le bouton Plus en bas pour voir plus d’applications. Sélectionnez 8 Ball Pool et il lancera le jeu. Touchez simplement l’option Créer un jeu et envoyez votre jeu en appuyant sur le bouton Envoyer. Désormais, touchez l’icône de lecture dans l’aperçu du jeu, lorsque votre partenaire ou ami est en ligne et ouvre le jeu, vous pouvez commencer à jouer au jeu. C’est tout.

Comment jouer au jeu 8 Ball Pool sur iMessage [non officiel]

Si pour une raison quelconque vous ne voulez pas jouer au jeu officiel, vous pouvez également jouer au jeu de la piscine avec le lecteur de jeu tiers, appelé GamePigeon. Oui, vous devez installer GamePigeon depuis l’app store d’iMessage. Voici les étapes que vous pouvez suivre pour jouer au jeu de la piscine sur iMessage.

Installer GamePigeon

Ouvrez Messages sur votre iPhone. Accédez à la conversation où vous souhaitez jouer au jeu de la piscine. Appuyez sur l’icône + en bas à gauche. Appuyez sur Plus, puis sélectionnez l’option Store. Désormais, recherchez GamePigeon en appuyant sur l’icône de recherche en haut à droite. Appuyez sur Obtenir pour installer GamePigeon sur iMessage. C’est tout.

Jouer à 8 Ball avec GamePigeon sur iMessage

Ouvrez Messages sur votre iPhone. Sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez jouer au jeu. Appuyez sur l’icône + en bas à gauche, puis sur Plus. Sélectionnez GamePigeon et recherchez le jeu 8 Ball, puis appuyez dessus. Désormais, sélectionnez Game More et le niveau de difficulté, puis appuyez sur l’icône d’envoi pour l’envoyer à votre ami. Appuyez sur l’icône de lecture pour jouer au jeu avec votre ami. Lorsque votre ami est actif, vous pouvez commencer à jouer au jeu de la piscine 8 ball sur iMessage. C’est tout.

Voilà, ce sont les deux façons faciles que vous pouvez utiliser pour jouer au jeu de la piscine sur iPhone.

Si vous avez encore des questions, laissez un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

Articles connexes :