Chiot de sifaka extrêmement rare né au Royaume-Unis : les splendides images du « lémurien dansant »

Un magnifique et rare sifaka de Coquerel est né au zoo de Chester, au Royaume-Unis. C’est un lémurien classé en danger critique d’extinction en raison de la cupidité de l’homme, qui a fait chuter sa population de 80% en seulement 30 ans. La naissance du petit, dont le sexe est encore inconnu, met en lumière les programmes de conservation de l’espèce.

Il piccolo sifaka di Coquerel. Credit: Chster Zoo

Au zoo de Chester, au Royaume-Unis, un splendide et rare bébé sifaka de Coquerel (Propithecus coquereli), un lémurien originaire de Madagascar (comme tous les lémuriens d’ailleurs), est né. L’espèce est classée en danger critique d’extinction (code CR) sur la Liste Rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’organe international principal chargé de la protection de la biodiversité. Cette espèce est endémique du nord-ouest de Madagascar et ne vit que dans deux zones protégées : le Parc national d’Ankarafantsika et la Réserve spéciale de Bora. Certains des zoos les plus qualifiés du monde sont engagés dans des projets de conservation pour cette espèce rare et délicate, autrefois considérée comme une sous-espèce du sifaka de Verreaux (Propithecus verreauxi) ; c’est dans le cadre de l’un de ces programmes que le petit lémurien est né au Royaume-Unis.

« Ceci est un bébé sifaka de Coquerel, un petit lémurien vif et plein d’énergie ! », a écrit le zoo sur Facebook, où quelques magnifiques photos du primate ont été partagées. « Il saute sans effort entre les arbres, explore les environs et grimpe joyeusement sur maman et papa. Il est facile de comprendre pourquoi ils ont gagné le surnom de ‘Lémuriens danseurs‘ », a commenté le zoo de Chester. Ce surnom est également lié à leur façon curieuse de se déplacer au sol avec des sauts élégants ; leurs longues pattes évoluées pour la vie arboricole ne permettent pas la marche bipède des grands primates anthropoïdes tels que les chimpanzés, les orangs-outans et les gorilles.

Pour l’instant, les vétérinaires du zoo n’ont pas encore pu déterminer le sexe du petit sifaka, car il reste principalement accroché à sa mère. Lorsqu’il sera un peu plus grand, les experts pourront déterminer s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle. C’est une information précieuse, notamment compte tenu du fait qu’il est né dans le cadre d’un programme de conservation de l’espèce.

La mère Beatrice (11 ans) et le père Elliot avaient été transférés en Grande-Bretagne en 2021 depuis le Duke Lemur Center aux États-Unis, l’un des principaux centres pour les sifakas ; en Europe, il n’y a que trois installations pour accueillir et élever ces magnifiques primates. Parmi les principales menaces auxquelles ils doivent faire face dans la nature, on trouve la déforestation, la destruction et la fragmentation de l’habitat naturel, des actions perpétrées par l’homme pour faire place à de nouvelles terres agricoles et l’élevage du bétail. Les arbres des forêts dans lesquelles ils vivent sont également coupés pour produire du charbon. Les sifakas de Coquerel, ainsi nommés en hommage à l’entomologiste français du XIXe siècle Charles Coquerel, doivent également faire face à la menace des braconniers.

« Ces primates uniques se trouvent dans un seul endroit sur Terre, les forêts du nord-ouest de Madagascar. Malheureusement, leur population est en déclin marqué et leur habitat est devenu de plus en plus fragmenté car plus de 90% de la forêt de l’île a été défrichée pour faire place à l’agriculture et aux activités humaines », a déclaré le Dr Mike Jordan, directeur de l’association Animals and Plants, à IFLScience.

Tous ces facteurs ont entraîné un effondrement de la population des sifakas de Coquerel de 80% au cours des 30 dernières années. L’espoir est que la naissance du petit au zoo du Royaume-Unis favorise les réintroductions dans la nature et la restauration des communautés d’origine, désormais au bord de l’extinction en raison de la cupidité humaine.