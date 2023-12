Ces 7 images de 2023 ont changé notre perception du monde: toutes sont faites par l’IA

Intelligence artificielle (IA)

Dans le monde de la technologie, 2023 a été l’année de l’intelligence artificielle. Grâce à des logiciels tels que Midjourney, Bing ou DALL-E, nous avons découvert que les images numériques ne sont plus fiables : tout peut être modifié ou créé en écrivant quelques lignes d’instructions.

Qu’est-ce que sont les images ? Pour nous, elles sont très importantes. Elles sont le moyen par lequel nous voyons ce qui nous entoure, un médium fait de couleurs à travers lesquelles nous percevons l’espace. Si nous les arrêtons sur un écran de n’importe quelle taille, la réponse devient plus simple. Une image numérique est un ensemble de pixels. Des carrés colorés juxtaposés les uns à côté des autres.

En 2023, nous avons découvert que ces pixels sont assemblés non seulement par le capteur d’un appareil photo ou par des logiciels de retouche d’image, mais aussi par des intelligences artificielles créées spécialement à cet effet. Mais pas seulement. Au cours de l’année dernière, nous avons également découvert que ces logiciels peuvent très bien créer des images qui n’ont jamais existé et qui semblent parfaitement réelles. Vous trouverez ci-dessous toutes les images créées par l’intelligence artificielle en 2023 qui ont changé notre perception et notre vision des images.

Sur les réseaux sociaux, les photos de Donald Trump se faisant arrêter par la police sont devenues virales. Il y a aussi des photos de l’ancien président en train de fuir dans les couloirs de McDonald’s, de jouer au basket avec des détenus ou de choisir sa tenue en prison. Aucune de ces images n’est réelle. La première fausse image a été publiée sur Twitter avec la légende : « #BREAKING: Donald J. Trump a été arrêté à #Manhattan ce matin. »

Parmi les images emblématiques de l’intelligence artificielle, il y a aussi la première peinture à remporter un concours d’art. L’œuvre en question est Théâtre D’opéra Spatial de Jason Allen, générée avec Midjourney. Elle a remporté le premier prix au concours artistique de la Colorado State Fair, ouvrant un débat complexe sur la notion d’art maintenant que même les machines peuvent produire des tableaux. L’artiste a évalué l’œuvre à 750 dollars, le prix étant proportionnel au temps nécessaire pour la créer, soit environ 80 heures.

La Gioconda est l’un des tableaux les plus mystérieux de toute l’histoire de l’art. Analystes, romans et films se sont interrogés sur chaque détail, du regard à la position des mains, des vêtements à l’arrière-plan. Parmi les nombreux logiciels lancés en 2023 qui traitent de l’intelligence artificielle, il y a eu Adobe Firefly, un outil qui permet également d’étendre les arrière-plans des photographies en créant de nouveaux éléments autour du sujet principal. Sur Twitter, l’utilisateur Kody Young a essayé d’agrandir l’arrière-plan du tableau le plus célèbre de Léonard de Vinci. Ça n’a pas très bien fonctionné.

En novembre sur Adobe Stock, des dizaines d’images du conflit entre Israël et le Hamas sont apparues. Aucune de ces images n’est réelle, elles ont toutes été générées par l’intelligence artificielle. Certaines semblent réelles, d’autres trahissent l’intervention des machines avec des couleurs trop vives ou des géométries plastiques. Sur Adobe Stock, les utilisateurs peuvent télécharger et vendre des images, y compris celles créées avec l’intelligence artificielle. Cependant, il y a eu un problème. Les photographies réalisées par les logiciels ont ensuite été publiées sur des sites web, des plateformes et des discussions sans aucune étiquette. Le partage a mis en difficulté le récit de la guerre déjà soumis à la censure sur les réseaux sociaux. L’IA a rendu encore plus difficile la distinction entre le vrai et le faux.

2023 a également été l’année des mannequins artificiels. Sur les réseaux sociaux, des photos extrêmement réalistes de jeunes filles parfaites ont fait leur apparition. Par exemple, AItana, générée par l’intelligence artificielle par l’agence espagnole The Clueless. « Nous perdions des clients et nous nous sommes rendu compte que de nombreux projets étaient annulés en raison de problèmes indépendants de notre volonté. Souvent, la faute incombait à l’influenceur ou au modèle peu fiable », a expliqué Rubén Cruz, designer d’Aitana et fondateur de l’agence, à Euronews. Le mannequin virtuel a réussi à gagner 10 000 dollars par mois.

L’intelligence artificielle est également capable de générer des illusions d’optique. L’image que vous voyez ci-dessus a été publiée sur X, l’utilisateur @DiffusionPics a en effet posté la photo de sept filles habillées en noir marchant le long d’une rue éclairée par des enseignes au néon. Il suffit d’éloigner l’écran pour voir le message caché, qui révèle l’inscription « Obey ». L’illusion d’optique a historiquement été utilisée comme une astuce pour insérer des messages subliminaux dans les images. C’est pourquoi l’amélioration des logiciels alimentés par l’intelligence artificielle générative a également soulevé de nouvelles préoccupations sur le sujet.

En collaboration avec : Valerio Berra