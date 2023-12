Les feux d’artifice du Nouvel An sont dangereux pour les chiens, les chats et les animaux sauvages : que faire pour les protéger

Comme chaque année, la nuit du Nouvel An devient un cauchemar pour les chiens, les chats et les animaux sauvages, terrifiés par les pétards et les feux d’artifice. C’est pourquoi les feux d’artifice du Nouvel An sont dangereux pour les animaux et ce que vous pouvez faire pour les protéger.

Même si leur dangerosité est avérée, les soi-disant « feux d’artifice du Nouvel An » – formellement appelés « feux pyrotechniques » – font partie de ces « traditions » difficiles à éradiquer. Pour certains, il est en effet indispensable de célébrer le passage à la nouvelle année avec des détonations bruyantes. Et plus elles sont puissantes, bruyantes, plus grande est la satisfaction de ceux qui ont lancé les engins. Tout cela malgré le « bilan de guerre » – lui aussi traditionnel – qui fait la une des journaux et des journaux télévisés en janvier, avec des membres mutilés, des yeux perdus, des blessures plus ou moins graves et parfois même des passage. Parce que certains estiment qu’il est encore plus excitant et amusant de tirer avec des fusils et des pistolets. Mais ce ne sont pas les personnes – principalement les auteurs de leur propre malheur – qui souffrent le plus de ces lancers de pétards et de feux d’artifice. Les animaux, ceux qui sont domestiques et surtout ceux qui sont sauvages, sont en effet les principales victimes de la stupidité humaine, qui moissonne des milliers de victimes innocentes en une seule nuit pour se rappeler que la Terre a terminé un tour autour du Soleil.

Combien d’animaux meurent à la Saint-Sylvestre

Il n’existe pas de données officielles et statistiques sur le nombre d’animaux qui meurent, sont blessés ou disparaissent par peur et stress la nuit du Nouvel An, mais selon une estimation du WWF, cela représente environ 5 000 animaux morts en Italie, dont 80% sont des animaux sauvages. Parmi eux, les principales victimes sont les oiseaux, qui effrayés par le bombardement intensif quittent précipitamment leurs dortoirs, finissant souvent par s’écraser contre les obstacles en raison de la faible visibilité. Nous nous souvenons tous du massacre choquant des étourneaux à Rome la nuit du Nouvel An 2020, malgré l’interdiction d’utiliser les pétards dans la capitale imposée par l’ancienne maire Virginia Raggi. Il existe en effet une loi qui protège la faune sauvage (et non seulement) contre la pollution sonore et de plus en plus de maires s’engagent à la faire respecter pendant la nuit de la Saint-Sylvestre ; mais trop souvent, malheureusement, ils restent sans écho auprès des citoyens inciviques.

Pourquoi les feux d’artifice du Nouvel An tuent les animaux

De nombreux animaux meurent de crises cardiaques à cause de la peur, d’autres, désorientés et éloignés de leurs abris et dortoirs, périssent sous les rigueurs du froid hivernal après avoir perdu le « chemin de la maison ». Le stress provoqué par les feux d’artifice du Nouvel An pousse tellement les animaux à dépenser en très peu de temps des énergies précieuses et, en se retrouvant dans des endroits inconnus, ils meurent souvent d’épuisement dans d’atroces souffrances. « Ils quittent leur dortoir d’hiver (arbres, haies ou toits), errent à l’aveuglette dans l’obscurité et ne trouvant pas d’autre abri, ils meurent de froid à cause de la dépense énergétique soudaine à laquelle ils sont contraints dans une saison caractérisée par la pénurie alimentaire qui réduit leur autonomie », explique le WWF.

Les animaux, quant à eux, ne comprennent absolument pas ce qui se passe pendant la « tempête » de lumières et de détonations répétées. Ils ont une réaction instinctive de préservation de soi et cherchent à s’éloigner le plus possible de la menace. Leurs sens très développés, évolués sous la pression de la sélection naturelle et nettement plus efficaces que les nôtres, perçoivent ces explosions comme l’arrivée de l’apocalypse ; ils en sont littéralement traumatisés. Imaginez ce que les explosions constantes des pétards et les éclats de lumière peuvent représenter pour une chouette ou un hibou, des oiseaux de proie nocturnes capables de détecter la présence d’une petite proie à des dizaines de mètres de distance et dans l’obscurité totale. Personne d’entre nous ne voudrait être à l’intérieur d’une ville bombardée ou détruite par un tremblement de terre catastrophique ; mais ce sont précisément les sensations vécues par les animaux sauvages pendant la nuit de la Saint-Sylvestre. Et beaucoup n’en sortent pas vivants.

« Les oiseaux et les mammifères ont une ouïe particulièrement fine et développée, et si un prédateur nocturne – qu’il soit poilu ou plumé – peut percevoir les pas d’une souris à 30 mètres de distance, essayons d’imaginer ce que peuvent signifier pour eux les pétards et les feux d’artifice. Une foire à l’infarctus. Les animaux meurent littéralement de peur, avec des niveaux de stress si élevés qu’ils font exploser le cœur de ces malheureuses formes de vie, les faisant s’effondrer, souvent mourir, en quelques instants », explique le zoologiste Davide Rufino dans un post sur Facebook devenu viral. « Les oiseaux diurnes réunis souvent pour dormir sur des perchoirs sont réveillés en sursaut par le bruit et les lumières. La peur les désoriente au point qu’ils volent de manière frénétique : ils finissent souvent par heurter des infrastructures telles que des fenêtres, des vitres, des poteaux et des murs, et meurent de l’impact. D’autres s’enfuient à des kilomètres de leur nid et de leurs abris, perdant leur orientation », ajoute l’expert.

Tout cela parce qu’il y en a qui s’amusent à produire des explosions sans aucun sens. Et la pollution qui en résulte n’est pas seulement acoustique. À tout cela s’ajoutent les dangers liés aux engins explosifs (également pour les enfants et les adultes bien sûr), aux substances nocives comme les particules fines – entre le 31 décembre et le 1er janvier, la qualité de l’air chute – aux métaux lourds, à l’antimoine, à l’arsenic et autres, qui sont libérés dans l’environnement après les explosions. Sans oublier le plastique et autres composants qui se dispersent, finissant par contaminer les écosystèmes et pénétrer dans la chaîne alimentaire.

Comment protéger les animaux des feux d’artifice du Nouvel An

Même les animaux domestiques souffrent énormément des feux d’artifice du Nouvel An, comme le savent bien les propriétaires de chiens, de chats et autres animaux de compagnie. Les données sur les victimes et les disparus diffusées chaque année par certaines organisations de protection des animaux n’ont aucun fondement objectif et ne sont pas étayées par des sources, elles ne peuvent donc pas être considérées comme fiables d’un point de vue purement statistique et scientifique, mais cela n’indique absolument pas que de nombreux amis à quatre pattes ne perdent pas la vie ou ne s’enfuient pas à cause des feux d’artifice. Heureusement, il existe des méthodes efficaces pour protéger nos amis à quatre pattes – et bien d’autres – de cette folie (presque) collective, comme indiqué dans le décalogue de l’Organisation internationale de protection des animaux (OIPA). Le voici :

1 – Tenir les animaux le plus loin possible des festivités et des endroits où les pétards sont lancés

2 – Ne pas les laisser seuls, ils pourraient avoir des réactions incontrôlables et se blesser. Restons près d’eux, montrons-nous calmes et essayons de les distraire

3 – Ne pas les laisser dans le jardin. Gardons à l’intérieur ou dans un endroit protégé les animaux qui vivent habituellement à l’extérieur pour éviter le danger de fuite

4 – Augmenter le volume de la radio ou de la télévision, en fermant les fenêtres et les volets

5 – Laissons-les se réfugier où ils préfèrent, même s’il s’agit d’un endroit qui leur est normalement interdit

6 – Lors des promenades, gardons-les en laisse, évitant même de les libérer dans les zones pour animaux pour éviter les fuites dictées par la peur

7 – Faisons examiner l’animal par un vétérinaire comportementaliste afin d’envisager une thérapie de support

8 – Évitons les solutions maison en administrant des tranquillisants, certains étant même contre-indiqués et amplifiant l’état de phobie

9 – Organisons une « sortie à la campagne » pour passer le Nouvel An dans des endroits loin des centres urbains et des bruits forts et soudains

10 – Demandons à notre municipalité un arrêté contre les pétards et sensibilisons l’opinion publique à la façon dont ces bruits inutiles peuvent être préjudiciables aux animaux domestiques et sauvages.