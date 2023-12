En quelle année es-tu resté ? Comment essayer la capsule temporelle de Google qui nous fait nous sentir vieux

Google a lancé un portail pour comprendre comment les tendances de recherche ont changé au fil des ans. Nous l’avons essayé et avons découvert que nos goûts sont restés figés au début des années 2000.

Pour autant, à en juger par les graphiques, cela ressemble simplement à une plate-forme innocente. Des couleurs vives, des graphismes similaires aux jeux vidéo des années 90. Et quelques questions, simplement pour comprendre vos goûts. Le résultat du quiz est toutefois assez impitoyable. Google a lancé Trends Time Capsule, un portail qui permet de savoir à quelle année se rattache nos goûts. Les questions peuvent varier. On nous demande de choisir dans une liste notre athlète préféré, l’anime que nous avons le plus aimé, et encore l’équipe de football, le film et l’émission de télé réalité. Google croise les données de ce que nous aimons le plus avec celles des sujets les plus recherchés sur Internet. Il fait une moyenne et nous attribue l’année à laquelle nous sommes rattachés.

Les questions changent à chaque test et parfois les mêmes questions peuvent avoir une liste de réponses différentes à choisir. Les résultats sont curieux et nous donnent tendance à nous sentir un peu vieux. Dans les tests que nous avons faits, les goûts des choses qui nous plaisent semblent figés dans une période allant de 2001 à 2004. Si vous voulez l’essayer, il suffit de vous rendre sur le portail officiel.

Les données sur les recherches les plus populaires de tous les temps

Chaque année en décembre, Google révèle quelle a été la chose ou la personne la plus recherchée sur le moteur de recherche. Les surprises ne manquent souvent pas. En 2023, par exemple, nous avons découvert que les recettes les plus recherchées par les Italiens étaient toutes végétariennes. Ou que la personne la plus recherchée est Jannik Sinner ou encore que dans la liste des recherches « Que indique », « Deuil national » occupe la première place.

Avec le panneau Trends Time Capsule, Google révèle comment ces données ont changé au fil du temps. Les données remontent à 1999, lorsque Google était déjà sorti des laboratoires de recherche et où le nombre de recherches commençait à être important. Par exemple, dans la catégorie Anime, nous découvrons que Dragon Ball Z a exercé une domination jusqu’en 2009, où il a été relégué à la deuxième place par Naruto. En 2016, il est revenu en tête du classement avec Dragon Ball Super.

C’est différent pour les films. Dans ce cas, les classements varient d’année en année en fonction des sorties saisonnières. Chaque année, il y a toujours quelqu’un de différent à la première place du podium, à l’exception de la période 2008-2009, lorsque le film le plus recherché était toujours le même : Twilight.

En ce qui concerne les séries télévisées, on remarque deux royaumes. Celui des Simpson, qui a duré de 1999 à 2005, et celui de Game of Thrones, qui a commencé en 2014 et s’est terminé en 2019. Les données sur les races de chiens sont également intéressantes. Nous avons découvert qu’il y a un gagnant discret, peut-être inattendu : de 1999 à 2023, les Bulldogs ont toujours été parmi les cinq premières races les plus recherchées. De plus, de 2005 à 2019, ils se sont classés continuellement en première position.