Il y a un pays qui produit toute son électricité à partir de sources renouvelables : voici comment il l’a fait

C’est en Uruguay, sous la direction du physicien Ramón Méndez Galain, qu’en une décennie et demie, environ 50 parcs éoliens ont été installés, décarbonisant ainsi son réseau électrique et renforçant la production hydroélectrique. Le pays est maintenant passé à sa deuxième phase de transition, en convertissant les bus et les transports publics à l’électrique.

Une question centrale de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (Cop28) a été l’élimination progressive des combustibles fossiles : après une semaine de négociations à Dubaï, un accord a été adopté demandant aux pays de « transiter » vers des sources d’énergie renouvelable, tout en manquant encore de calendriers et d’engagements contraignants sur la manière de réaliser cette transition. Un exemple à suivre pourrait être celui de l’Uruguay qui, en une décennie et demie, a presque totalement éliminé les combustibles fossiles de son système énergétique, produisant jusqu’à 98 % de son électricité à partir de sources renouvelables.

Dans le cas du pays sud-américain, la transition a été la réponse à la crise énergétique des années 2000, pour laquelle l’ancien président Tabaré Vázquez a décidé de miser sur Ramón Méndez Galain, un physicien qui a transformé le réseau énergétique du pays en l’un des plus propres au monde. « J’ai travaillé à l’étranger pendant 14 ans et quand je suis revenu, il y avait cette crise énergétique, mais la seule solution que les personnes envisageaient était d’installer une centrale nucléaire, et c’est tout – se souvient Galain au Guardian. J’étais physicien nucléaire, donc j’ai pensé que je pourrais comprendre quelque chose à ce problème. »

Plus Galain étudiait la question, plus il était convaincu que l’énergie nucléaire n’était pas la bonne solution pour l’Uruguay, soutenant que la véritable alternative résidait dans les énergies renouvelables. Il a ainsi publié ses découvertes dans un article exposant sa conviction que le pays devait parier entièrement sur l’énergie éolienne. Peu de temps après, il a reçu un appel lui demandant de devenir Ministre de l’Énergie de l’Uruguay et de mettre en œuvre son plan. « Imaginez ma surprise – a admis Galain -. C’était fou. Mais j’ai fait quelque chose de encore plus fou : j’ai accepté. »

Sous la direction de Galain, l’Uruguay a installé environ 50 parcs éoliens dans tout le pays en une décennie, décarbonisant son réseau électrique et renforçant sa production hydroélectrique. Cependant, le plus grand défi a été de changer la « narration » sur les énergies renouvelables, qui étaient entourées de nombreux préjugés à cette époque, déclare Galain : elles étaient trop chères, trop intermittentes ou auraient augmenté le chômage. Démentir ces préjugés s’est avéré fondamental pour obtenir le consensus à tous les niveaux de la société.

Galain a expliqué qu’une « forte narration nationale » était nécessaire pour que tout fonctionne. « J’ai dit aux gens que c’était la meilleure option, même s’ils ne croyaient pas au changement climatique. C’était l’option la plus économique et elle n’était pas liée à des fluctuations folles (des prix du pétrole, ndlr) ».

Une des principales préoccupations était que la transition écologique entraînerait la perte de milliers d’emplois dans le secteur de l’énergie. Au contraire, environ 50 000 nouveaux emplois ont été créés – un chiffre considérable dans un pays de 3,4 millions d’habitants. L’idée d’une « transition juste », où personne ne serait laissé pour compte, est devenue centrale et certains travailleurs se sont vus offrir des postes dans des programmes de reconversion pour s’adapter à la nouvelle norme.

Actuellement, selon les conditions météorologiques, entre 90 % et 95 % de l’électricité en Uruguay est obtenue à partir de sources renouvelables. Certaines années, ce pourcentage est même monté jusqu’à 98 %, avec des excédents parfois vendus au Brésil. En attendant, le pays est passé à sa deuxième phase de transition, en convertissant progressivement les bus et les transports publics à l’électrique et en encourageant les chauffeurs de taxis et de voitures de location à passer à l’électrique.