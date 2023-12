Comment changer l’entrée sur la télévision Hisense [avec et sans télécommande]

Voulez-vous changer l’entrée sur votre téléviseur Hisense ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit car nous avons ajouté les étapes pour changer la source d’entrée de votre téléviseur Hisense avec ou sans télécommande. Comme d’autres téléviseurs, les téléviseurs Hisense ont différents ports d’entrée, grâce auxquels vous pouvez facilement connecter des appareils tels qu’un boîtier décodeur, une console de jeux, des appareils de diffusion en continu, etc.

Alors que vous pouvez facilement basculer ou modifier la source d’entrée, de nombreux utilisateurs n’ont soit jamais utilisé de téléviseur Hisense, soit ont mis à jour le firmware du téléviseur et ne connaissent pas les étapes pour changer la source. Ne vous inquiétez pas ; lisez la suite pour découvrir les étapes permettant de changer la source d’entrée sur un téléviseur Hisense.

De plus, si votre télécommande a été perdue, ne fonctionne pas correctement ou est défectueuse, nous vous avons également couvert, car nous avons inclus les étapes pour changer l’entrée sans utiliser la télécommande.

Comment changer l’entrée sur un téléviseur Hisense [à l’aide du bouton d’entrée de la télécommande]

De nombreuses télécommandes de téléviseurs Hisense ont une touche dédiée pour passer d’une source d’entrée à l’autre. Voici comment l’utiliser pour changer l’entrée :

Étape 1 : Appuyez sur la touche Entrée ou la touche Source sur la télécommande.

Étape 2 : Une liste des entrées disponibles apparaît à l’écran. Utilisez les touches de navigation pour accéder à la source que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur OK.

Pour certains modèles de téléviseurs Hisense, vous devez accéder au menu système en appuyant sur la touche Menu de la télécommande, puis changer la source d’entrée. Voici comment procéder :

Étape 1 : Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Menu.

Étape 2 : Sélectionnez Entrée parmi les options disponibles.

Étape 3 : Accédez à la source que vous souhaitez sélectionner et appuyez sur OK.

Comment changer l’entrée sur un téléviseur Hisense [à l’aide du bouton Accueil de la télécommande]

Pour certains modèles de téléviseurs Hisense, vous devez naviguer dans le menu Paramètres en appuyant sur le bouton Accueil de la télécommande. Voici comment vous pouvez changer la source d’entrée si la télécommande n’a pas de bouton Menu ou Entrée.

Étape 1 : Appuyez sur l’icône Accueil de la télécommande.

Étape 2 : Accédez à Paramètres > Entrées TV.

Étape 3 : Ensuite, vous verrez les sources disponibles. Sélectionnez celle que vous souhaitez et appuyez sur OK.

Comment changer l’entrée sur un téléviseur Hisense sans télécommande [à l’aide des boutons physiques]

Si vous n’avez pas la télécommande ou si elle ne fonctionne pas correctement, vous pouvez également utiliser les boutons physiques pour changer la source d’entrée de votre téléviseur Hisense. Voici comment faire :

Étape 1 : Tout d’abord, allumez votre téléviseur en utilisant le bouton Mise sous tension.

Étape 2 : Repérez les boutons physiques sur le téléviseur et appuyez sur le bouton Entrée.

Étape 3 : Utilisez les touches de canal ou de volume pour accéder à la source souhaitée.

Étape 4 : Maintenez enfoncé le bouton Menu pour sélectionner la source d’entrée.

Comment changer l’entrée sur un téléviseur Hisense sans télécommande [à l’aide d’une application]

Vous pouvez également changer la source d’entrée de votre Hisense en utilisant une application de télécommande. L’application de télécommande pour le téléviseur Hisense varie en fonction du système d’exploitation.

De plus, vous pouvez également utiliser des applications tierces pour contrôler et changer la source d’entrée. Pour les utiliser, il vous suffit de télécharger celle qui convient sur le Play Store ou l’App Store, puis de la coupler. Une fois couplée, utilisez l’application comme une télécommande virtuelle et changez l’entrée.

Comment changer l’entrée sur un téléviseur Hisense sans télécommande [à l’aide de la commande vocale]

Étant donné que le téléviseur Hisense prend en charge Alexa et Google Assistant, vous pouvez utiliser la commande vocale pour changer la source d’entrée de votre téléviseur Hisense. Voici comment procéder :

Étape 1 : Commencez par coupler l’application de télécommande au téléviseur, puisque vous n’avez pas la télécommande.

Étape 2 : Une fois couplé, cliquez sur le bouton Microphone de la télécommande virtuelle.

Étape 3 : Dites « OK Google » ou « Hey Alexa, changez l’entrée de la télévision en HDMI 3 (ou la source souhaitée) ».

Comment changer l’entrée sur un téléviseur Hisense sans télécommande [à l’aide d’un clavier, d’une souris ou d’un autre périphérique externe]

Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas ou ne vous permet pas de changer la source d’entrée du téléviseur, vous pouvez utiliser un périphérique externe tel qu’une souris, un clavier, une manette de jeu, etc. pour changer l’entrée de votre téléviseur Hisense. Voici comment faire :

Connectez simplement le périphérique externe au port USB de votre téléviseur Hisense. Une fois connecté, accédez à l’option d’entrée et changez facilement les entrées de votre téléviseur.

Questions fréquemment posées

Q. Comment puis-je modifier l’entrée par défaut sur mon téléviseur Hisense ?

Si vous avez la télécommande Hisense, vous pouvez facilement changer la source d’entrée pour celle que vous souhaitez en utilisant les boutons Menu, Accueil ou Entrée, selon le modèle de votre téléviseur.

Q. Comment résoudre le problème de changement d’entrée du téléviseur Hisense ?

Si le téléviseur Hisense ne change pas la source d’entrée, la première chose à faire est de redémarrer votre téléviseur Hisense, car il peut y avoir des bugs. Vous pouvez également essayer de débrancher et rebrancher le câble HDMI sur le téléviseur.

Voilà, c’était tout ce que vous devez savoir sur la manière de basculer vers la source d’entrée souhaitée sur un téléviseur Hisense. J’espère que l’article vous a aidé à changer le port HDMI sur votre téléviseur Hisense avec ou sans utilisation de la télécommande. N’hésitez pas à poser d’autres questions sur l’article sur nos réseaux sociaux. Veuillez également partager cet article avec vos amis et votre famille.