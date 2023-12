Nouveau vaccin réduit le taux de cholestérol élevé de 30% en laboratoire : coûte moins cher que les médicaments

Un vaccin expérimental contre le cholestérol a réussi à réduire de 30% les niveaux de « mauvais » cholestérol (LDL) lors d’essais en laboratoire, s’avérant aussi efficace que de nombreux médicaments. Il est peu coûteux et s’il est approuvé, il pourrait prévenir un nombre important de passage dus aux maladies cardiovasculaires.

Des chercheurs américains ont développé un vaccin expérimental capable de réduire de 30 pour cent les niveaux de « mauvais cholestérol » ou LDL (acronyme anglo-saxon pour lipoprotéines à faible densité) chez des modèles animaux. Cette approche est considérablement moins coûteuse que les médicaments conçus pour contrôler le cholestérol élevé, l’un des principaux facteurs déclencheurs de maladies cardiovasculaires telles que l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral. Le mauvais cholestérol se dépose en réalité sous forme de plaques dans la lumière des artères (athérosclérose), obstruant le flux sanguin ; lorsque cela se produit, le risque que les vaisseaux s’obstruent complètement ou que des morceaux de ces plaques se détachent et commencent à circuler, déclenchant des pathologies potentiellement mortelles, augmente considérablement. Le nouveau vaccin expérimental réduit considérablement le cholestérol élevé lors d’essais en laboratoire, mais les chercheurs sont optimistes quant à son efficacité chez l’homme.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’École de médecine de l’Université du Nouveau-Mexique a mis au point le vaccin anti-cholestérol élevé en étroite collaboration avec des collègues de divers instituts : le California National Primate Research Center de l’Université de Californie ; le National Heart, Lung and Blood Institute des National Institutes of Health (NIH) et le National Cancer Institute. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Bryce Chackerian, enseignant au Département de génétique moléculaire et de microbiologie de l’université américaine, ont développé le vaccin à partir d’une plateforme vaccinale élaborée précisément dans les laboratoires de l’Université du Nouveau-Mexique. Dans ce cas précis, elle repose sur une « particule virale non infectieuse », comme l’a expliqué Chackerian dans un communiqué de presse. Techniquement, elle est appelée particule virale de type similaire à un virus ou VLP. « Il s’agit simplement de l’enveloppe d’un virus et on découvre que nous pouvons utiliser cette enveloppe de virus pour développer des vaccins contre toutes sortes de choses différentes », a souligné l’expert.

Mais comment fonctionne exactement le vaccin anti-cholestérol ? Le vaccin est conçu pour cibler une protéine appelée proprotéine convertase subtilisine/kexine de type 9 (PCSK9), étroitement liée au mauvais cholestérol. En termes simples, le cholestérol LDL est contrôlé par des récepteurs spécifiques présents sur les cellules du foie, mais lorsque la PCSK9 circulante est en excès, ces récepteurs fonctionnent moins bien et l’organisme perd sa capacité à contrôler efficacement le cholestérol. Parmi les facteurs susceptibles de catalyser les concentrations de PCSK9, on trouve les habitudes alimentaires, le mode de vie, l’hérédité, les conditions environnementales et bien d’autres. Le vaccin expérimental de l’Université du Nouveau-Mexique cible précisément les épitopes présents à l’intérieur du domaine de liaison du récepteur LDL (LDL-R) de la protéine PCSK9, une partie essentielle qui, lorsqu’elle est attaquée, entraîne une réduction des niveaux circulants. Il fonctionne exactement comme tous les autres vaccins, en stimulant le système immunitaire à reconnaître l’antigène (dans ce cas précis, des parties de la protéine PCSK9) et à l’attaquer. Au cours des tests réalisés au cours des 10 dernières années sur des modèles animaux (souris) et des singes, les scientifiques ont démontré que le vaccin était capable de réduire de 30% les niveaux de cholestérol élevé, de manière similaire à de nombreux médicaments largement prescrits. Cela, explique le professeur Chackerian, est associé à une réduction du risque de maladies cardiaques.

La raison pour laquelle un vaccin est en cours de développement malgré la disponibilité de médicaments inhibiteurs de la PCSK9 très efficaces (y compris une thérapie avec un anticorps monoclonal qui réduit les niveaux de la protéine) est principalement économique. Ces traitements sont en effet très coûteux, tandis que le vaccin anti-cholestérol ne coûterait que quelques dizaines de dollars. Étant donné le nombre énorme de personnes atteintes d’hypercholestérolémie dans le monde entier – selon les données du Progetto Cuore, plus de 2,5 millions d’Italiens en souffrent – et le fait que tous les pays n’ont pas accès à ces traitements, un vaccin de ce type pourrait être plus largement diffusé et prévenir un nombre significatif de passage chaque année. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 18 millions de personnes meurent chaque année des maladies cardiovasculaires. Néanmoins, il faudra des années d’études cliniques (sur l’homme) pour une éventuelle commercialisation du nouveau vaccin. Les détails de la recherche « A virus-like particle-based bivalent PCSK9 vaccine lowers LDL-cholesterol levels in non-human primates » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique spécialisée NPJ Vaccines.