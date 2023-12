Le Xiaomi SU7 sera disponible dans trois couleurs amusantes différentes

Lors de la conférence de Xiaomi aujourd’hui, le très attendu Xiaomi SU7 a pris la scène, présentant une gamme de fonctionnalités innovantes. Notamment, Xiaomi a partagé que le SU7 sera proposé dans trois couleurs distinctes, soulignant l’engagement de la marque à mêler technologie de pointe et style individuel. En examinant de plus près les fonctionnalités remarquables du SU7, il est évident que Xiaomi est prêt à remodeler le paysage des voitures électriques, offrant une fusion transparente de progrès technologique et d’expériences de conduite personnalisées.

Une touche de couleur : Gris minéral, Bleu aqua, Vert luxuriant

Le Xiaomi SU7 n’est pas seulement un véhicule, c’est une déclaration. Avec des options telles que le gris minéral, le bleu aqua et le vert luxuriant, les utilisateurs ont la possibilité de choisir une couleur qui résonne avec leur personnalité. Que vous préfériez le gris minéral élégant et sophistiqué, le bleu aqua rafraîchissant ou le vert luxuriant inspiré par la nature, le SU7 promet d’attirer les regards sur la route.

Personnalisation et commodité

En plus de ses performances, le SU7 offre une personnalisation facultative, permettant aux utilisateurs d’ajouter leur touche personnelle avec des logos, des rétroviseurs, des pare-brises, des jantes et des rétroviseurs extérieurs. La fonction de Péage électronique (Electronic Toll Collection, ETC) améliore encore la commodité, rendant les paiements de péage sans effort.

En conclusion, le Xiaomi SU7 n’est pas seulement une voiture électrique, c’est une expression colorée de style, de technologie et d’individualité. Avec ses options de couleurs vibrantes et une gamme de fonctionnalités, le SU7 est sur le point de redéfinir notre perception des véhicules électriques. Préparez-vous à prendre la route avec style grâce à la dernière innovation de Xiaomi !

Source : Weibo