Connecter l’iPhone à Windows 11 via le lien du smartphone : voici comment faire

Si vous avez un iPhone et un PC Windows, vous pouvez les connecter et recevoir des SMS ou même des iMessages de l’iPhone sur le PC et les envoyer à partir de là. Vous pouvez également passer des appels depuis le PC et lire les notifications de votre smartphone. Vous n’avez qu’à configurer les deux appareils une seule fois via la fonctionnalité Smartphone-Link. Nous vous montrons comment faire.

Smartphone-Link : Comment connecter l’iPhone et le PC Windows

La connexion entre l’iPhone et le PC Windows est en réalité assez simple. Les prérequis :

Un iPhone récent avec au moins iOS 14

Un PC/portable récent avec Windows 11 (à partir de la version 22H2)

Le Bluetooth activé sur les deux appareils

Vous n’avez pas besoin d’installer une application sur votre iPhone.

Pour connecter les deux appareils, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Smartphone-Link sur votre PC Windows 11. Vous la trouverez en cliquant sur l’icône Windows dans la barre des tâches, puis en entrant les premières lettres de « Smartphone-Link » dans la recherche. Mettez à jour l’application si nécessaire. Pour cela, allez dans Paramètres > Informations. L’application Phone Link doit avoir la version 1.21042.136.0 ou ultérieure. Vous pouvez vérifier les mises à jour ici et, si nécessaire, télécharger et installer une nouvelle version. Une fenêtre intitulée « Utilisez votre appareil mobile depuis votre PC » apparaît. Sélectionnez « iPhone » en bas. Une fenêtre avec un code QR devrait maintenant apparaître. Ouvrez l’appareil photo sur votre smartphone et scannez le code QR. À défaut, ouvrez le lien « Continuer manuellement sans QR Code ». Cela se fait via l’application « Lien vers Windows » sur l’iPhone. Suivez les instructions. Une demande de couplage devrait apparaître sur les deux appareils. Confirmez-la sur les deux appareils. Vous devrez peut-être entrer un code affiché. Sur l’iPhone, allez dans Paramètres > Bluetooth, recherchez votre PC couplé et appuyez sur l’icône (i) pour accéder à d’autres paramètres. Assurez-vous que « Afficher les notifications » et « Synchroniser les contacts » sont activés. Confirmez ensuite. Pour afficher vos derniers messages et votre historique d’appels, vous devrez peut-être redémarrer l’application Smartphone-Link sur votre PC.

Ensuite, vous devriez pouvoir voir dans l’application Smartphone-Link vos derniers messages reçus et appels sur l’iPhone. Si vous passez en plein écran, vous devriez également pouvoir voir vos dernières notifications à gauche.

Ce que vous pouvez faire avec Smartphone-Link et l’iPhone

Au moment où nous écrivons cet article, les fonctionnalités de l’iPhone dans Smartphone-Link sont très limitées. Vous ne pouvez pas encore transférer d’images ou envoyer de GIFs. Cependant, vous pouvez :

Envoyer des SMS et des iMessages

Recevoir et passer des appels sur le PC

Recevoir des notifications de l’iPhone

Personnaliser les paramètres

Microsoft indique dans le forum de support que les appels Relay (appel RTT) de l’iPhone ne sont pas encore possibles via l’application Phone Link. Cela signifie que vous ne pouvez utiliser que les microphones et haut-parleurs intégrés du PC pour téléphoner via l’iPhone, pas les AirPods ou d’autres casques Bluetooth.

Nous supposons toutefois que Microsoft étendra les fonctionnalités à l’avenir.

Vous pouvez trouver des iPhones et des PC adaptés chez Netcost-security.fr.