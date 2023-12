Dengue, en Argentine, la crise sanitaire se déclenche : épidémie liée à El Niño et crise climatique

Après l’augmentation alarmante des cas de dengue ces derniers mois, le ministère argentin de la Santé a déclaré l’urgence sanitaire : la maladie infectieuse, transmise par la piqûre de moustiques infectés, a causé plus de 135 000 infections et 68 passage dans le pays sud-américain.

Aedes aegepty, mieux connu sous le nom de moustique de la fièvre jaune, est un moustique qui peut propager les virus de la dengue, du chikungunya, de la fièvre Zika du mayaro, de la fièvre jaune et d’autres agents pathogènes. Crédit : Muhammad Mahdi Karim/ Wikipedia

Les fortes augmentations des cas de dengue ces derniers mois ont conduit à une situation d’urgence sanitaire en Argentine, où les autorités ont enregistré plus de 135 000 infections et 68 passage en 2023. Cette mesure a été annoncée par le ministère argentin de la Santé, qui a décrété l’urgence « pour renforcer les mesures de protection et prévenir la propagation du virus », qui, comme on le sait, se transmet par la piqûre de moustiques infectés, principalement du genre Aedes.

La maladie, également connue sous le nom de fièvre dengue, en raison de l’augmentation soudaine de la température corporelle qui caractérise l’infection, peut être contractée même par une seule piqûre et ne se propage pas directement entre les êtres humains (sauf par transmission maternelle et par le biais de produits sanguins, de dons d’organes et de transfusions). Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer des hémorragies internes et entraîner la mort. En Argentine, pour la première fois, les cas de dengue ont été enregistrés tout au long de l’année, sans interruption pendant les mois les plus froids, probablement en raison des changements de comportement et de reproduction des moustiques qui sont supposés être liés à la crise climatique et à l’influence du phénomène El Niño, qui ont entraîné une augmentation des températures et des inondations récurrentes en 2023.

La situation préoccupante dans ce pays sud-américain souligne également l’ampleur du défi mondial dans la lutte contre les maladies infectieuses transmises par des vecteurs. Cette année seulement, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé plus de 5 millions de cas et 5 000 passage dans le monde, signalant une augmentation significative de la prévalence de la maladie. De manière alarmante, la plupart de ces cas ont été constatés dans des régions autrefois non touchées par la maladie, ce qui indique un déplacement dans la répartition géographique de la dengue.

Épidémie de dengue en Argentine liée aux changements climatiques et à El Niño

La propagation inquiétante de la dengue en Argentine est liée à une augmentation de la prolifération des moustiques vecteurs de l’infection. La dengue se transmet en effet par la piqûre de moustiques infectés, principalement du genre Aedes, tels que le moustique Aedes aegepti, également connu sous le nom de moustique de la fièvre jaune, originaire d’Afrique mais désormais répandu dans les régions tropicales et subtropicales tempérées du monde entier. L’infection peut également être transmise par d’autres espèces, comme le moustique tigre Aedes albopictus, originaire d’Asie du Sud-Est et désormais présent de manière permanente en Europe, y compris en Italie.

Un aspect particulièrement préoccupant de l’épidémie en cours en Argentine est que 93 % des cas de dengue sont « autochtones », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas importés par des personnes ayant contracté l’infection dans des régions tropicales où la maladie est endémique. Cela indique que le virus se propage localement, représentant un risque significatif pour la santé publique. Selon les experts, les effets du changement climatique constituent l’un des principaux facteurs de risque de l’augmentation des cas, en raison de l’augmentation de la température moyenne qui crée les conditions idéales pour la reproduction et la multiplication des moustiques vecteurs de l’infection. Par ailleurs, le phénomène climatique El Niño associé à l’augmentation des températures de l’océan Pacifique équatorial a également contribué, en Argentine, à des conditions de forte humidité, permettant aux vecteurs de s’adapter à l’environnement et d’augmenter ainsi le risque de maladie.

Les symptômes de la fièvre dengue

En général, la plupart des personnes atteintes de la dengue présentent une série de symptômes après une période d’incubation de 4 à 7 jours. Les premiers et les plus courants sont :

– Fièvre élevée (40°C/104°F)

– Forte migraine

– Douleur derrière les yeux

– Douleurs musculaires et articulaires

– Nausées

– Vomissements

– Glandes enflées

– Éruption cutanée

Cependant, les données montrent que 1 personne sur 20 peut développer une forme grave de la maladie, généralement associée à une deuxième infection par une souche différente du virus de la dengue – quatre sérotypes ont été identifiés dans le monde, Denv-1, Denv-2, Denv-3 et Denv-4, ainsi qu’un cinquième (Denv-5) détecté lors d’une flambée de dengue en Malaisie en 2007. En cas de forme grave de dengue, en plus des symptômes initiaux, la maladie peut évoluer en une dengue hémorragique, souvent après que la fièvre a disparu. Les symptômes de la dengue grave comprennent :

– Fortes douleurs abdominales

– Vomissements persistants

– Respiration rapide

– Saignements des gencives ou du nez

– Fatigue

– Agitation

– Sang dans les vomissures ou les selles

– Sensation de soif intense

– Peau pâle et froide

– Faiblesse

Traitement de la dengue et vaccins de prévention

La plupart des cas de dengue peuvent être traités avec des analgésiques et des antipyrétiques, visant à soulager les symptômes de l’infection. Cependant, il n’existe pas de traitement spécifique contre la maladie, de sorte que les personnes qui développent une forme grave nécessitent souvent une hospitalisation. Pour réduire le risque de contracter la dengue, il est nécessaire d’éviter les piqûres de moustiques en utilisant des répulsifs, des moustiquaires à la maison et en portant des vêtements qui couvrent au maximum le corps.

Pour la prévention de la maladie, plusieurs vaccins candidats sont en cours d’évaluation et, à ce jour, un vaccin tétravalent contre la dengue, appelé Qdenga, a été approuvé dans plusieurs pays (y compris l’Italie). Ce vaccin contient des versions atténuées des quatre principaux sérotypes du virus de la dengue. Le vaccin est administré par injection et se compose de deux doses administrées à trois mois d’intervalle, « apprenant » ainsi au système immunitaire à reconnaître le virus et à produire davantage d’anticorps en cas d’infection. Une autre option est représentée par le vaccin Dengvaxia, dont l’administration est recommandée uniquement chez les sujets ayant des preuves d’une infection antérieure par la dengue.