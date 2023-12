Comment définir une sonnerie d’alerte de notification personnalisée pour des contacts individuels dans WhatsApp sur iPhone

WhatsApp Messenger est l’une des meilleures applications de messagerie instantanée. Elle offre plusieurs outils et fonctionnalités utiles, dont la possibilité de définir un papier peint personnalisé et une tonalité d’alerte de notification pour une conversation individuelle ou un chat de groupe.

C’est un excellent outil pour les utilisateurs qui ne veulent pas manquer une seule notification de leurs amis, de leur famille ou de leurs proches. Chaque fois que vous recevez un message d’un contact particulier, vous pouvez facilement le reconnaître sans déverrouiller votre iPhone et répondre rapidement pour prioriser les utilisateurs. Dans ce guide, je vais vous expliquer comment vous pouvez définir une tonalité d’alerte de notification personnalisée pour des contacts individuels sur WhatsApp sur iPhone.

Il est toujours bon d’être à jour avec la dernière version de WhatsApp, mais la fonctionnalité est également disponible sur les anciennes versions, donc tout le monde peut profiter de cette fonction. Désormais, examinons les étapes pour définir une tonalité d’alerte spéciale pour n’importe quel contact sur WhatsApp.

Comment attribuer une tonalité d’alerte spéciale à n’importe quel contact sur WhatsApp

Par défaut, la tonalité d’alerte pour tous les contacts et conversations sur WhatsApp est la même, c’est « Note » si vous utilisez iOS 16 ou une version antérieure, ou « Rebound » pour iOS 17 et les versions plus récentes. Vous pouvez changer le son de notification par défaut dans les paramètres après avoir mis à jour votre iPhone vers iOS 17.2.

Désormais que vous savez quel est la tonalité d’alerte par défaut que WhatsApp utilise pour toutes les conversations et les chats, examinons les étapes pour attribuer une tonalité distincte à chaque conversation.

Ouvrez WhatsApp sur votre iPhone. Accédez à la discussion ou à la conversation pour laquelle vous souhaitez attribuer une tonalité d’alerte différente. Touchez le nom du contact en haut. Sélectionnez l’option Papier peint & Son. Dans la section Ton personnalisé, sélectionnez Tonalité d’alerte et choisissez la tonalité de notification que vous souhaitez attribuer au contact. Appuyez sur Enregistrer en haut à droite. C’est tout.

Désormais, chaque fois que vous recevez un message d’un contact particulier, vous pouvez facilement le reconnaître sans déverrouiller votre iPhone, cette personne vous a envoyé un nouveau message.

Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour attribuer des sonorités différentes à d’autres contacts et même à des discussions de groupe. Si vous avez encore des questions, laissez un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.