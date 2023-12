Ingénieur Tesla attaqué par un robot: « Il a enfoncé ses griffes et laissé une traînée de sang »

En 2021, à Austin, au Texas, un ingénieur informatique de Tesla est en train de programmer un logiciel pour contrôler l’assemblage des voitures, lorsque un robot l’immobilise et enfonce ses griffes métalliques dans son bras. Ses collègues parviennent à éteindre la machine, l’ingénieur se libère en laissant derrière lui « une traînée de sang« , indique le communiqué sur les blessures déposé auprès du comté de Travis. Ce n’est pas la première fois, le 8 novembre 2023 en Corée du Sud, un ouvrier a été confondu avec une boîte de poivrons et écrasé par un bras robotique. En 1981, un employé de Kawasaki Heavy Industries, Kenji Urada, est mort en entravant le chemin d’un robot défectueux, et un canon antiaérien robotique a tué accidentellement neuf soldats sud-africains en 2007. L’incident de 2021 a été révélé par un registre des accidents déposé auprès des autorités de régulation. Selon The Information, près d’un travailleur sur 21 à l’usine Tesla Giga au Texas a été blessé sur son lieu de travail en 2022.

Les robots de nouvelle génération collaboreront avec les êtres humains et se déplaceront librement dans les usines et les entreprises (ce qui se produit déjà en partie). Comme l’expliquait Kent Massey, directeur des programmes avancés de HDT Robotics, au New York Times : « Pour que les robots puissent travailler de manière plus productive, ils doivent sortir de leurs cages et être capables de travailler aux côtés des personnes. Pour atteindre cet objectif en toute sécurité, les robots doivent devenir plus similaires aux êtres humains. Ils doivent avoir des yeux et le sens du toucher, en plus de l’intelligence nécessaire pour utiliser ces sens ». Par conséquent, les nouvelles machines exigeront davantage de mesures de protection. Car comme l’histoire l’enseigne, la sécurité ne progresse pas avec l’innovation. Et les robots qui blessent ou tuent des employés sur leur lieu de travail en sont la preuve.

Le cas de l’employé de Tesla

Deux collègues ont raconté l’incident. Les témoins ont expliqué que la machine, conçue pour saisir et déplacer des pièces d’aluminium fondu, a bloqué l’ingénieur informatique et a ensuite enfoncé ses griffes dans son bras. Puis un collègue a réussi à appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence, ce qui a stoppé le robot. L’homme est tombé et a glissé par terre. L’incident a causé une « lacération, une coupure ou une blessure ouverte » à la main gauche, indique le communiqué.

L’avocate de l’organisation à but non lucratif Workers Defense Project, Hannah Alexander, a expliqué au DailyMail que le nombre d’accidents est sous-estimé. « Mon conseil serait de lire ce communiqué avec des pincettes », a-t-elle ajouté. « Nous avons eu plusieurs travailleurs blessés, et un travailleur mort, de nombreux cas ne sont pas présents dans ces communiqués que Tesla devrait remplir avec soin et présenter au comté afin d’obtenir des incitations fiscales ».

Le problème de l’intelligence artificielle

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les robots ne peut qu’aggraver la situation actuelle. Surtout parce que la dangerosité des machines n’est pas inversement proportionnelle à leur « intelligence ». Il suffit de penser aux voitures autonomes, aux chiens robots ou aux systèmes biométriques. Le pilote automatique de Tesla a causé plus de 40 passage. Les voitures ont souvent eu des problèmes avec les systèmes de freinage ou ont mal interprété les signaux routiers.

La reconnaissance biométrique, quant à elle, commet encore de nombreuses erreurs. Si vous n’êtes pas un homme blanc occidental, vous risquez de ne pas être reconnu correctement par les algorithmes et, dans certains cas, même d’être arrêté injustement. Et si nous devons nous imaginer les usines du futur, avec des robots alimentés par l’intelligence artificielle, il sera encore plus nécessaire d’une réglementation qui rende l’innovation sûre.