La maladie du « cerf zombie » préoccupe les experts : « Elle peut être transmise aux humains »

La maladie du « cerf zombie », connue sous le nom de maladie à déperdition chronique (CWD), est une encéphalopathie spongiforme transmissible causée par les prions, des protéines mal repliées capables d’altérer la forme de variantes normales de la même protéine : leur accumulation dans le cerveau provoque une maladie dégénérative du système nerveux central.

Un cervo mulo (Odocoileus hemionus), une delle specie che viene colpita dalla malattia da deperimento cronico (CWD), più conosciuta come malattia del « cervo zombie » / Credit: Dipartimento della pesca e della fauna selvatica dell’Oregon

La découverte du premier cas de maladie du « cerf zombie » à Yellowstone, le parc abritant la plus grande et la plus diversifiée variété de grands mammifères sauvages des États-Unis continentaux, est « un signal d’alarme public ». C’est ce que déclare le docteur Thomas Roffe, vétérinaire et ancien responsable de la santé animale du Fish & Wildlife Service, une agence fédérale américaine, qui, avec de nombreux autres experts, craint maintenant la possibilité que la maladie puisse passer à d’autres espèces et être transmise par les cervidés (cerfs, élans, rennes et chevreuils) à d’autres mammifères, oiseaux et même humains. De nombreux épidémiologistes partagent le même avis, selon lesquels l’absence de cas de « spillover » n’indique cependant pas que cela ne se produira pas.

Selon les experts, la maladie du « cerf zombie », qui fait partie d’un groupe de troubles neurologiques causés par les prions, dont fait partie la fameuse maladie de la vache folle, pourrait parvenir à l’homme par la consommation de viande contaminée, c’est pourquoi, avec la saison de la chasse en cours aux États-Unis, les centres américains de contrôle des maladies (CDC) et les États individuels recommandent fortement que la faune soit testée pour la maladie et que la viande des cervidés qui semblent malades ne soit pas consommée.

La maladie du « cerf zombie »

La maladie du « cerf zombie », officiellement connue sous le nom de maladie à déperdition chronique (CWD), est une encéphalopathie spongiforme transmissible qui touche les cervidés, causée par les prions, des protéines mal repliées capables d’altérer la forme de variantes normales de la même protéine. Leur accumulation dans le cerveau provoque une maladie dégénérative du système nerveux central fatale qui rend les cervidés bavant, léthargiques et émaciés, provoquant un « regard vide » pour lequel elle est justement connue sous le nom de maladie du « cerf zombie ».

Comme l’a signalé le Dr Michael Osterholm au Guardian, un épidémiologiste spécialisé dans l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine, ou « maladie de la vache folle », une condition, comme mentionné précédemment, liée aux prions, et directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses à l’Université du Minnesota, la maladie des cervidés est un « désastre qui progresse lentement ».

Le Dr Cory Anderson, qui a récemment obtenu un doctorat avec Osterholm, en se concentrant sur les voies de transmission de la CWD, explique également les dangers liés à sa propagation. « Nous sommes confrontés à une maladie mortelle, incurable et hautement contagieuse. La préoccupation principale est que nous n’avons pas de moyen simple et efficace de l’éradiquer, ni des animaux qu’elle infecte, ni de l’environnement qu’elle contamine », déclare l’expert.

Une fois qu’un environnement est infecté, disent les épidémiologistes, l’agent pathogène est extrêmement difficile à éliminer. Il peut persister pendant des années dans la saleté ou sur les surfaces et est résistant aux désinfectants, à la formaldehyde, aux radiations et à l’incinération à 600°C.

Le risque de saut d’espèce

Aux États-Unis et au Canada, la maladie du « cerf zombie » a attiré l’attention non seulement parce qu’elle touche les grands animaux, mais aussi en raison de la possibilité qu’elle fasse le saut d’espèce, comme cela s’est produit avec la maladie de la vache folle.

« Au Royaume-Unis », ajoute Anderson, « la diffusion de l’encéphalopathie spongiforme bovine a fourni un exemple de comment les choses peuvent devenir folles du jour au lendemain lorsqu’il y a un événement de spillover, par exemple, du bétail aux humains. Nous parlons de la possibilité que quelque chose de similaire se produise. Personne ne dit que cela se produira certainement, mais il est important que les personnes soient préparés ».