La NASA photographie « l’Arbre de Noël » à 2500 années-lumière de la Terre

La NASA a capturé une nouvelle image du amas NGC 2264, également connu sous le nom d' »amas de l’arbre de Noël ». La photo montre la forme d’un arbre cosmique avec la lueur des lumières stellaires. Cet ensemble d’étoiles et de gaz a entre un et cinq millions d’années.

Arbre de Noël de 5 millions d’années

NGC 2264 est en réalité un amas d’étoiles jeunes – âgées d’un à cinq millions d’années – dans notre Voie lactée, à environ 2500 années-lumière de la Terre. Les étoiles de NGC 2264 sont à la fois plus petites et plus grandes que le Soleil, variant entre certaines ayant moins d’un dixième de la masse du Soleil et d’autres ayant environ sept masses solaires.

Cette nouvelle image composite souligne la ressemblance avec un arbre de Noël grâce à des choix de couleur et de rotation. Les lumières bleues et blanches (qui clignotent dans la version animée de cette image) sont des étoiles jeunes émettant des rayons X détectés par l’Observatoire de rayons X Chandra de la NASA.

Les données optiques du télescope WIYN de 0,9 mètre de la National Science Foundation à Kitt Peak montrent le gaz dans la nébuleuse en vert, correspondant aux « aiguilles de pin » de l’arbre, et les données infrarouges de l’enquête dans tout le ciel à deux microns montrent les étoiles de premier et second plan en blanc.

Cette image a été tournée dans le sens des aiguilles d’une montre d’environ 160 degrés par rapport à la norme astronomique nord orientée vers le haut, de sorte que le sommet de l’arbre semble être en haut de l’image.

Les étoiles jeunes, comme celles de NGC 2264, sont volatiles et subissent de fortes explosions de rayons X et d’autres types de variations observées dans différents types de lumière. Les variations coordonnées et intermittentes montrées dans cette animation, cependant, sont artificielles, afin de mettre en évidence les emplacements des étoiles vues en rayons X et de souligner la similitude de cet objet avec un arbre de Noël. En réalité, les variations des étoiles ne sont pas synchronisées.

Les variations observées par Chandra et d’autres télescopes sont causées par différents processus. Certains d’entre eux sont liés à l’activité des champs magnétiques, y compris les éruptions telles que celles qui se produisent sur le Soleil – mais beaucoup plus puissantes – et les points chauds et les régions sombres à la surface des étoiles qui entrent et sortent de la vue à mesure que les étoiles tournent.

Il peut également y avoir des changements dans l’épaisseur du gaz qui obscurcit les étoiles et des changements dans la quantité de matériau qui tombe encore sur les étoiles des disques de gaz environnants.