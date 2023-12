3 téléviseurs intelligents recommandés pour un budget d’environ 1000 euros

J’ai choisi trois des meilleures télévisions de trois technologies d’écran différentes pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux.

Chacune de ces trois smart TVs sera un bon achat pour votre maison, de la OLED de LG à la QLED de Samsung en passant par la LCD de Sony.

Vous avez envie de changer de télévision dans les prochains mois ? Si votre budget est d’environ 1000 euros, je vais vous recommander trois options très intéressantes que j’ai testées et qui s’intégreront sûrement dans votre quotidien. Et pour que vous fassiez le bon choix, j’ai sélectionné trois modèles de trois technologies d’image différentes et de trois fabricants exceptionnels. Téléviseurs OLED, QLED et LCD se rassemblent aujourd’hui pour que vous choisissiez le modèle qui vous convient le mieux.

Sony, LG et Samsung sont les trois fabricants sur lesquels je me suis penché pour trouver ces modèles recommandés. LG et Samsung se sont engagés dans une bataille pour la meilleure technologie, tandis que Sony continuait de vendre ses téléviseurs en proposant des designs premium sur tous ses produits.

Quelle smart TV acheter avec un budget de 1000 euros

En réalité, ce chiffre de 1000 euros est plutôt indicatif, cela dépend également du moment où vous lisez ceci. Les prix peuvent varier au fil des heures et des jours, et offrir également différentes offres pour chaque modèle. C’est pourquoi je tiens à ce que vous soyez conscient que la fourchette peut être légèrement plus large que 1000 euros fixes.

LG OLED C3 : LG est fabricant de ses propres écrans OLED ainsi que de ceux d’autres téléviseurs comme Sony, Samsung ou Philips. Ce modèle, dans sa version de 55″, peut être trouvé pour moins de 1200 euros sur Amazon. Il est équipé de Dolby Vision et HDR10+, ainsi que de la technologie sonore Dolby Atmos et DTS HD. Le système d’exploitation webOS 23 est très simple d’utilisation et est compatible avec les assistants Alexa et Google Assistant. L’écran peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et assure une fluidité et une douceur totales pour tout le contenu.

LG OLED B3 (55″)

Sony BRAVIA X85L : ce modèle dispose d’un écran LCD avec la technologie Full Array de Sony qui améliore considérablement tout le contenu affiché. Il possède une luminosité de 1000 nits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, et un système d’exploitation Android TV 10. Le prix du modèle de 65″ est similaire à celui du téléviseur OLED de LG, proche de 1200 euros sur Amazon.

Sony BRAVIA X85L (65″)

Samsung Neo QLED QN85C : ce modèle, lancé cette année, intègre la technologie Neo QLED qui améliore la luminosité de l’écran en atteignant 1000 nits de luminosité et améliore la fluidité de tout le contenu jusqu’à 120 Hz. Il est équipé de 6 haut-parleurs (dont deux woofers) pour une expérience sonore fantastique. Avec le système Tizen 8.0, il améliore votre expérience utilisateur en vous offrant des contenus pertinents de manière très efficace. Cet écran dispose de 576 zones d’éclairage indépendantes.

Samsung TV Neo QLED QN85C (65″)

Si vous ne savez pas quel téléviseur acheter et que votre budget est de 500 à 700 euros, je vous recommande le Samsung Q77C de 55″. Et si vous pouvez dépenser beaucoup plus d’argent, je vous dirais que la meilleure option est la LG OLED G3 qui n’est pas non plus beaucoup plus chère en ce moment et pour nous, c’est la meilleure smart TV haut de gamme de l’année.