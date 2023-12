Née avec deux utérus, elle accouche deux fois en deux jours : comment est-ce possible

L’incroyable histoire de Kelsey Hatcher et de ses « deux bébés miraculeux » qui ont grandi dans deux utérus différents et sont nés à 10 heures d’intervalle. L’annonce sur Instagram. « Sont-elles jumelles ? Techniquement, oui et non », expliquent les médecins.

Kelsey Hatcher après la naissance de ses « miracolose bambines » à l’hôpital universitaire de l’Alabama à Birmingham (UAB). Crédit : @doubleuhatchlings/Instagram

S’il y a des histoires incroyables, l’une d’entre elles est celle de Kelsey Hatcher, une Américaine de 34 ans née avec deux utérus et deux cervices, une anomalie congénitale rare appelée utérus didelphe, ou double utérus, qui se produit chez 0,3% des femmes. Ce qui rend son cas encore plus extraordinaire, c’est la grossesse que la femme a réussi à mener à terme, car dans ses deux cavités utérines, deux ovules fécondés différents se sont implantés, à partir desquels deux bébés se sont développés – séparément mais simultanément – miraculeusement sains, après un travail de 20 heures à l’hôpital universitaire de l’Alabama à Birmingham (UAB).

« Nos bébés miraculeux sont nés », a écrit Kelsey sur Instagram, annonçant l’arrivée de Roxi Layla, née le jeudi 19 décembre 2023 à 19h49, et de sa sœur, Rebel Laken, née le vendredi 20 décembre 2023 à 6h09 du matin, et remerciant « l’équipe incroyable » de l’hôpital. « Nous ne pouvions pas espérer une meilleure expérience », a ajouté la femme, rentrée chez elle avec les nourrissons et prête à profiter des vacances de Noël avec ses petits.

Grossesse gémellaire dicavitaire, le cas de Kelsey Hatcher

Le cas de Mme Hatcher est vraiment rare : la femme, qui savait qu’elle avait un utérus didelphe depuis l’âge de 17 ans, était déjà maman de trois enfants, nés de trois grossesses normales. Par conséquent, lorsqu’elle a découvert qu’elle était à nouveau enceinte, elle ne soupçonnait rien d’anormal. Cependant, une échographie de routine a révélé que chaque utérus abritait un fœtus, une situation connue sous le nom de « grossesse gémellaire dicavitaire » qui a très peu de chances de se produire, estimées à une sur un million.

« Deux bébés dans deux utérus ont été une vraie surprise médicale », a déclaré l’obstétricienne de Kelsey, le Dr Shweta Patel, qui avait déjà pris soin de la femme pendant sa troisième grossesse et connaissait son double utérus, mais en raison de la rareté des jumeaux dicavitaires, elle n’a pas cru qu’il s’agissait d’un cas similaire jusqu’à ce qu’elle voie elle-même les images de l’échographie.

Kelsey Hatcher avec son mari, montre l’échographie de sa grossesse gémellaire dicavitary / Crédit : @doubleuhatchlings/Instagram

Dans les mois qui ont suivi, Kelsey a été suivie à la fois par l’équipe d’obstétrique et par celle de médecine materno-fœtale de l’UAB et, à part quelques visites supplémentaires, sa grossesse s’est déroulée sans problème. « Dans une grossesse gémellaire typique, les jumeaux partagent le même utérus, ce qui peut limiter la quantité d’espace dont chacun dispose, rendant très probable la naissance prématurée ou prématurée – a expliqué le Dr Richard Davis de la Division de médecine materno-fœtale. Les bébés de Kelsey avaient chacun leur propre utérus, leur propre sac, leur propre placenta et leur propre cordon ombilical, ce qui leur a permis d’avoir de l’espace supplémentaire pour grandir et se développer.

Deux naissances en deux jours et anniversaires différents pour les « jumelles »

Comme Kelsey n’entrait pas en travail spontanément, les médecins ont provoqué l’accouchement à la 39e semaine et ont attendu de voir si l’une des deux filles progressait par communiqué à l’autre. « Quand mes contractions ont commencé, elles n’ont pas eu lieu en même temps mais étaient espacées de quelques secondes – a raconté Kelsey. J’ai senti chaque côté se contracter dans des zones différentes. J’en ai senti une qui a été également vue à la surveillance (double, dans son cas), qui commençait du côté gauche et se déplaçait vers la droite ».

Son utérus droit, ont précisé les spécialistes de l’UAB, avait déjà connu deux grossesses, et de ce côté, le travail progressait plus rapidement. « La tête de la petite était plus basse, alors nous avons décidé de nous concentrer sur elle, en rompant la poche des eaux. Quelques heures plus tard, la première fille est née par voie vaginale et il y a eu des applaudissements de tous, mais il restait encore l’autre », a révélé l’obstétricienne. Kelsey était essentiellement en travail dans l’utérus gauche et subissait simultanément le processus post-partum dans l’utérus droit. Elle avait des contractions pour la deuxième fille pendant qu’elle allaitait la première.

Malgré la stimulation du côté gauche, la deuxième fille ne naissait pas. « Un peu plus de 10 heures après la naissance de sa sœur, la deuxième fille est née par césarienne ».

Grandies dans deux utérus différents et nées à deux jours différents, les deux filles sont-elles jumelles ? Techniquement oui et non, ont expliqué les médecins : par communiqué à une grossesse gémellaire classique où deux enfants grandissent dans le même utérus pendant la même grossesse, Kelsey avait deux fœtus dans deux utérus, qui se sont développés à partir de deux ovules fécondés lors du même cycle d’ovulation. Selon le Dr Davis, d’un point de vue biologique, les filles peuvent cependant être considérées comme des jumelles non identiques (dizygotes), car elles proviennent de deux ovules distincts, chacun fécondé par un spermatozoïde différent. « Je pense que nous pouvons les appeler des sœurs jumelles fraternelles – a déclaré Davis – . En fin de compte, ce sont deux filles qui ont grandi dans le même ventre simultanément. Elles avaient simplement des logements différents ».