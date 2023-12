Ce radiateur intelligent Xiaomi avec WiFi chauffe votre maison en quelques minutes et coûte moins de 100 euros

L’écosystème du fabricant chinois est de plus en plus écrasant, ils sont présents dans tous les segments de la technologie.

Le radiateur de Xiaomi est une merveille avec un contrôle intelligent de la température et une manipulation depuis le téléphone mobile.

Le froid est déjà là sur toute la péninsule ibérique, même dans les îles Canaries, le froid se fait sentir en cette période de Noël. Et pour cela, il n’y a pas de meilleur achat en ce moment qu’un bon radiateur. Si vous aimez chauffer la salle de bain lorsque vous prenez une douche ou si vous ne pouvez pas vous passer d’un endroit chaleureux pour regarder un film, le radiateur le plus avancé de Xiaomi est un bon achat.

Aujourd’hui, vous pouvez le trouver à moins de 100 euros sur Amazon, sur PcComponentes ou sur le site officiel. Le Mi Smart Space Heater S est l’un des radiateurs les mieux notés par ses utilisateurs car il ne se contente pas de chauffer, mais maintient la température de la pièce de manière intelligente.

Obtenez une chaleur incomparable dans votre maison pour moins de 100 euros

Avoir un bon radiateur électrique vous procurera de la chaleur à la maison en quelques minutes seulement. Si la pièce que vous voulez chauffer est petite, comme une salle de bain, le temps pour passer du froid au confort sera de quelques secondes. Xiaomi a un vaste catalogue pour la maison et celui-ci est l’un des achats que je recommande le plus.

Ce radiateur Xiaomi a une puissance maximale de 2200W, ce qui le fait chauffer très rapidement et commencer à diffuser de la chaleur presque instantanément. Il fonctionne avec une technologie de chauffage par convection très silencieuse. Il intègre deux mécanismes de sécurité pour éteindre l’appareil en cas de surchauffe ou de basculement au sol.

C’est un appareil qui peut occuper une partie de votre salle de bain car il a une résistance IPX4 à l’eau. Il peut être éclaboussé d’eau sans problème et peut même supporter l’humidité d’une salle de bain. Vous pourrez ajuster sa puissance sur six niveaux, de l’arrêt complet pour contrôler ainsi la consommation. Nous ne voyons que des radiateurs avec deux niveaux et celui-ci de Xiaomi en a six.

Et le meilleur de tout, c’est qu’il dispose de connectivité WiFi. Tout comme un aspirateur robot, vous pourrez l’ajouter à l’application Mi Home de Xiaomi comme un élément de plus dans votre maison intelligente. Cela nous permet de pouvoir activer le radiateur depuis le téléphone mobile et depuis n’importe où. Nous pourrons programmer son fonctionnement à certaines heures ou le laisser toute la journée avec une température cible.

➡️ Voir l’offre Mi Smart Space Heater S

Depuis l’application, nous pourrons définir une température maximale que nous voulons pour notre maison. Par le même moyen, nous pourrons ajuster une température minimale de sorte que lorsque la température descend en dessous, le radiateur s’active et ne laissera pas descendre en dessous de ce chiffre. Et attention, vous pouvez également le contrôler avec votre voix car il est compatible avec Amazon Alexa et Google Home.