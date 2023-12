Premier cas de paralysie des cordes vocales chez un adolescent en raison du COVID-19

Un nouveau rapport indique que l’impact de la COVID-19 sur le système nerveux peut causer une paralysie des cordes vocales, dans des cas rares.

Les auteurs disent que c’est le premier cas de paralysie des cordes vocales chez un adolescent après un diagnostic de COVID-19, bien qu’il y ait eu des rapports de cette condition chez des adultes.

La jeune fille a dû subir une trachéotomie – une ouverture dans la trachée en dessous des cordes vocales – pour maintenir sa respiration pendant plus d’un an.

Le virus a des complications neurologiques connues, y compris des maux de tête, des convulsions et une neuropathie périphérique. Le cas actuel révèle que la paralysie des cordes vocales peut être une séquelle neuropathique supplémentaire du virus.

Les otorhinolaryngologistes Danielle Larrow et Christopher Hartnick du Mass Eye and Ear de la Harvard Medical School ont écrit.

Un adolescent a vu ses cordes vocales paralysées après avoir été testé positif à la COVID-19

La jeune fille de 15 ans s’est présentée aux urgences d’un hôpital 13 jours après avoir été testée positive au SARS-CoV-2. Les symptômes initiaux, y compris la congestion, la fièvre et la fatigue, se sont améliorés après cinq jours. Cependant, neuf jours après le test positif, elle a signalé des difficultés respiratoires, notamment lorsqu’elle était active.

Les médecins des urgences ont remarqué que sa respiration était rapide et bruyante lorsqu’elle inspirait, indiquant une obstruction du flux d’air. Cela, malgré des niveaux d’oxygène normaux. Les tests pour le SARS-CoV-2 et d’autres infections respiratoires étaient négatifs.

La patiente, qui avait des antécédents d’asthme et d’anxiété, a été traitée avec des stéroïdes et des bronchodilatateurs pour suspicion d’asthme. Cependant, cette approche n’a pas résolu le problème.

Les otorhinolaryngologistes ont examiné ses cordes vocales et ont diagnostiqué un mouvement paradoxal des plis vocaux (PVFM), où les cordes vocales se ferment plutôt que de s’ouvrir lorsque la personne respire. Après avoir orienté le traitement vers ce problème, il est devenu évident que les symptômes ne s’amélioraient pas et ne correspondaient pas au diagnostic initial.

La jeune fille a continué à avoir des difficultés respiratoires et a développé de nouveaux problèmes tels que des difficultés à avaler, une faiblesse d’un côté, des picotements et engourdissements, et une instabilité de la marche, ce qui l’a conduite à être hospitalisée dans un hôpital pédiatrique pour une évaluation complète.

Les otorhinolaryngologistes ont de nouveau examiné ses cordes vocales et ont cette fois-ci diagnostiqué une paralysie bilatérale, ce qui signifie tout simplement que les deux cordes vocales étaient incapables de bouger.

Malgré cette conclusion, aucune cause de la paralysie n’a pu être trouvée – les tests ont exclu des infections et des maladies neurologiques ; les tests du cerveau et de la colonne vertébrale n’ont révélé aucun problème évident pouvant être lié aux symptômes ; et les tests de déglutition n’ont également montré aucune association.

Les conclusions des médecins se sont tournées vers la COVID-19, car l’infection antérieure semblait avoir affaibli ses cordes vocales et pourrait également être la cause de son engourdissement et de la faiblesse d’un côté.

Les injections de toxine botulique dans les muscles de la gorge – une méthode qui s’est avérée efficace dans le traitement de certaines pathologies de la gorge chez les enfants – n’ont pas réussi à soulager ses problèmes respiratoires. Après avoir épuisé les alternatives, la jeune fille de 15 ans a subi une trachéotomie. Enfin, sa respiration s’est améliorée.

Sa faiblesse, ses picotements et son engourdissement se sont améliorés avec le temps, ce qui augmente la probabilité qu’ils soient liés à son infection antérieure par la COVID-19.

L’équipe médicale a essayé plusieurs fois de vérifier si elle pouvait respirer sans la trachéostomie, mais ce n’est qu’au bout de 15 mois après l’insertion qu’ils ont pu la retirer en toute sécurité.

Ce compte rendu a été publié dans Pediatrics, selon Science Alert.