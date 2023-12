WhatsApp travaille sur une nouvelle mise à jour : ainsi, l’application sera encore plus liée à Instagram

La nouvelle fonction de WhatsApp permet de partager du contenu directement avec Instagram. Il n’est pas encore clair quand elle sera publiée : pour le moment, elle n’a été signalée que dans les versions bêta de l’application.

Trois réseaux sociaux et une plateforme de messagerie. Ces dernières années, les applications de Meta sont devenues de plus en plus connectées. Certaines fonctionnalités sont devenues transversales, comme les Stories, d’autres se sont améliorées mutuellement, comme la gestion des réactions aux messages ou des groupes privés. Avec Threads, nous avons même assisté au lancement de la première application satellite. Une opération pas simple, si l’on considère que WhatsApp seul compte deux milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Et selon le site WABetaInfo, une nouvelle mise à jour serait maintenant prête.

Juste une mise en garde. Comme on le sait, WABetaInfo surveille toutes les mises à jour présentes dans la version bêta de WhatsApp. Il s’agit des versions de test de l’application où l’on essaie de comprendre quel pourrait être l’impact des nouvelles fonctionnalités sur les utilisateurs et les serveurs de la plateforme. Parfois, ces fonctionnalités ont été intégrées à l’application officielle, d’autres fois elles sont restées uniquement dans les brouillons des développeurs de Meta. Les délais ne sont pas non plus clairs, une nouvelle fonction peut être introduite immédiatement après le test ou après des mois de test.

La nouvelle option pour partager l’État de WhatsApp

Les États de WhatsApp ne sont pas exactement la fonctionnalité la plus populaire lancée par la plateforme de messagerie. Pour les voir, il suffit d’ouvrir votre application et de vérifier. Il y en a toujours quelqu’un, mais le pourcentage par communiqué au nombre total de contacts est assez bas. Pourtant, les États de WhatsApp peuvent aussi être vus d’une autre manière.

Le nombre d’utilisateurs actifs chaque mois sur Instagram est de plus d’un milliard. Beaucoup en termes absolus, mais seulement la moitié de ceux de WhatsApp. Dans la dernière fonctionnalité introduite dans la version bêta de WhatsApp, il semble cependant que l’intention de Meta soit de faire croître encore plus ce chiffre. WhatsApp a introduit une option pour partager l’État sur cette plateforme directement sur Instagram et Facebook.

C’est un petit bouton, dessiné avec les icônes des deux réseaux sociaux. Il suffit de le toucher pour voir son État projeté dans les Stories du réseau social. Habituellement, l’État d’Instagram est utilisé comme première forme de partage de contenu pour ceux qui n’ont pas de réseau social. Commencer à créer des fonctionnalités qui relient WhatsApp aux autres applications du groupe peut être un bon moyen de gagner de nouveaux utilisateurs et de créer un monopole des plateformes encore plus serré.