J’ai demandé à ChatGPT de m’aider avec les derniers cadeaux de Noël : il a été un excellent lutin

Cela fait maintenant plus d’un an que ChatGPT est connu du grand public. Ces derniers jours, nous l’avons utilisé pour demander des idées de cadeaux de Noël. Finalement, il s’est révélé être un excellent allié.

« Je ne suis pas un lutin du Père Noël. Je suis un programme d’intelligence artificielle. Cependant, je peux certainement entrer dans l’esprit de Noël et t’aider avec des questions ou des informations liées à Noël ». Rien, ChatGPT ne veut pas révéler sa véritable identité. L’un des plus grands traumatismes de l’âge adulte est l’achat des cadeaux de Noël. Non seulement nous découvrons que le Père Noël n’existe pas, mais nous comprenons aussi que les cadeaux ne peuvent pas seulement être reçus. Il faut les choisir, les acheter, les emballer, et même les envoyer peut-être.

Dans tout ça, nous avons découvert que ChatGPT pouvait devenir un excellent allié. Dans le passé, nous l’avions utilisé pour d’autres utilisations. Y compris pour résoudre le test de fin d’études. Les résultats étaient généralement les mêmes. Excellent lorsque l’on demande quelque chose de précis, vague et banal lorsque l’on demande quelque chose qui nécessite un élan de créativité. Nous l’avons essayé pour les cadeaux de Noël et cette fois, cela nous a surpris.

Comment demander un conseil à ChatGPT

Nous avons fait plusieurs tests. Nous avons d’abord commencé par des demandes plus générales : « Un cadeau pour un fils », « Un cadeau pour sa petite amie » ou « Un cadeau pour sa mère ». Les réponses, comme on pouvait s’y attendre, étaient très vagues. Il y a quelques différences de genre, mais pas nettes. ChatGPT propose généralement une liste de dix cadeaux. Dans la liste pour les femmes, il y a toujours un cadeau lié aux soins du corps, tandis que pour les hommes, il y a toujours « un gadget technologique » ou « un événement sportif ».

Cependant, lorsque nous fournissons à ChatGPT plus de détails, les suggestions deviennent plus intéressantes. Si nous fournissons le profil de quelqu’un et que nous précisons également ses intérêts, ce qu’il étudie ou où il travaille, son âge et notre budget, nous obtenons de bons résultats. Nous vous laissons ici un exemple. Il n’y a qu’une seule chose qui n’est pas très claire. ChatGPT semble avoir une passion pour les abonnements en streaming. Il en recommande énormément, pratiquement à tout le monde.

Exemple d’une liste de cadeaux de Noël compilée par ChatGPT

« ChatGPT, j’aurais besoin d’un cadeau pour Alessio. Il a 19 ans, étudie la médecine et vient de s’installer loin de chez lui. Il vit à Florence. Il aime beaucoup aller à la salle de sport, jouer au football, lire des mangas et regarder beaucoup de films ».

Pour Alessio, avec ses 19 ans et ses intérêts variés, il y a plusieurs options intéressantes. Voici quelques idées de cadeaux de moins de 40 euros :

Carte cadeau pour une salle de sport ou des cours de fitness : Si Alessio aime aller à la salle de sport, vous pourriez lui offrir une carte cadeau pour une salle de sport locale ou pour participer à des cours de fitness qui pourraient l’intéresser.

Si Alessio aime aller à la salle de sport, vous pourriez lui offrir une carte cadeau pour une salle de sport locale ou pour participer à des cours de fitness qui pourraient l’intéresser. Livre de médecine ou de fiction médicale : Vous pourriez chercher un livre intéressant lié à la médecine, qui pourrait être informatif ou même une histoire liée au monde médical.

Vous pourriez chercher un livre intéressant lié à la médecine, qui pourrait être informatif ou même une histoire liée au monde médical. T-shirt ou accessoire de son manga préféré : Si vous connaissez son manga préféré, vous pourriez chercher un t-shirt ou un accessoire lié à cette série.

Si vous connaissez son manga préféré, vous pourriez chercher un t-shirt ou un accessoire lié à cette série. Affiche ou impression de Florence : Étant donné qu’il vit à Florence, vous pourriez trouver une belle impression ou une affiche de la ville, peut-être avec une image emblématique ou artistique.

Étant donné qu’il vit à Florence, vous pourriez trouver une belle impression ou une affiche de la ville, peut-être avec une image emblématique ou artistique. Abonnement à un service de streaming : Pensez à un abonnement à un service de streaming qui lui permettrait de regarder des films ou des séries TV. Ce pourrait être un cadeau utile pour les soirées de détente.

Pensez à un abonnement à un service de streaming qui lui permettrait de regarder des films ou des séries TV. Ce pourrait être un cadeau utile pour les soirées de détente. Ballon de football : S’il aime jouer au football, un ballon de football de bonne qualité pourrait être un cadeau apprécié.

S’il aime jouer au football, un ballon de football de bonne qualité pourrait être un cadeau apprécié. Carte pour une bibliothèque locale ou livres audio : S’il aime lire mais a peu d’espace ou de temps, vous pourriez lui offrir une carte pour une bibliothèque locale ou un abonnement à un service de livres audio.

S’il aime lire mais a peu d’espace ou de temps, vous pourriez lui offrir une carte pour une bibliothèque locale ou un abonnement à un service de livres audio. Carte-cadeau pour un restaurant à Florence : Vous pourriez lui offrir une carte-cadeau pour un restaurant ou un établissement à Florence, afin qu’il puisse explorer la scène culinaire locale.

Assurez-vous de prendre en compte ses goûts personnels et ses besoins spécifiques lors du choix du cadeau. J’espère que vous trouverez l’option parfaite pour Alessio !